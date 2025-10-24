25 октября день Андрона Звездочета: почему нужно смотреть на звезды и нельзя заваривать чай
Андрон – мученик, которого пытали и убили во времена Римской империи. А звездочетом его прозвали в связи с тем, что его считали мудрым астрономом. В день памяти святого было принято до полуночи наблюдать за звездным небом.
Приметы погоды на 25 октября
Сильное мерцание звезд с синим свечением – к снегу.
В небе много ярких звезд – к морозу, а тусклые светила – к оттепели.
Звезды падают – ветер предвещают.
Если разница между дневной и ночной температурами увеличивается, то погода будет хорошая.
Если слабый или прерывистый ветер меняет направление, пасмурная погода сохранится долгое время, пишет Погода Mail.
Что можно делать 25 октября
В День Андрона до полуночи люди наблюдали за небом. Увидеть падающую звезду и успеть загадать желание – хорошая примета. В народе верили, что оно обязательно сбудется.
В этот день можно работать, но сильно не усердствуйте – сложные дела принесут еще более тяжелые.
Будьте спокойны и терпимы в этот день. Чем сдержаннее окажетесь, тем счастливее сложится будущее.
Помимо прочего, веник 25 октября было принято перевязывать белой лентой и обметать им все углы. Так в дом придут удача и достаток.
В этот день хозяйки готовили пироги. Если день выпадал на пост, то в качестве начинки использовали овощи, ягоды и фрукты. Если ограничений по еде не было, клали мясо и яйца. Во время ужина в семье обсуждали планы: сверялись, все ли готово к холодам, что еще необходимо успеть сделать до морозов.
Что запрещено делать 25 октября
С 25 октября также связаны и ограничивающие приметы. Так, в Адронов день, услышав стук или звонок в дверь, нельзя спрашивать "Кто там?". Считается, что в дом зайдут муки и беды.
В этот день также нельзя переедать, особенно это касается блюд с овощами. На столе должны быть каши с мясом, грибами, вареньем, тогда весь год пройдет в сытости и достатке. А во время застолья не стоит громко смеяться, так как веселье 25 октября может навлечь большие неприятности в отношениях с окружающими: измены, скандалы с коллегами, ссоры с друзьями.
Не рекомендуется 25 октября выбивать перины и взбивать подушки, иначе потом придет бессонница и будет мучить каждую ночь. Лучше вообще не трогать постель, чтобы вечером лечь в то же место, что и предыдущей ночью.
Также нельзя в Андронов день заваривать чай и кофе. В ином случае все дела будут идти мучительно долго, и не факт, что в итоге порадуют результатами.
Ранее эксперт рассказала, почему осенью обостряется шопоголизм, и как с этим справиться.