25 октября день Андрона Звездочета: почему нужно смотреть на звезды и нельзя заваривать чай

25 октября в народном календаре – день Андрона Звездочета. В этот день люди не забывали загадать желание и могли спрогнозировать будущую погоду, сообщает Zakon.kz.

Андрон – мученик, которого пытали и убили во времена Римской империи. А звездочетом его прозвали в связи с тем, что его считали мудрым астрономом. В день памяти святого было принято до полуночи наблюдать за звездным небом.

Приметы погоды на 25 октября

Сильное мерцание звезд с синим свечением – к снегу.

В небе много ярких звезд – к морозу, а тусклые светила – к оттепели.

Звезды падают – ветер предвещают.

Если разница между дневной и ночной температурами увеличивается, то погода будет хорошая.

Если слабый или прерывистый ветер меняет направление, пасмурная погода сохранится долгое время, пишет Погода Mail.

Что можно делать 25 октября

В День Андрона до полуночи люди наблюдали за небом. Увидеть падающую звезду и успеть загадать желание – хорошая примета. В народе верили, что оно обязательно сбудется.

В этот день можно работать, но сильно не усердствуйте – сложные дела принесут еще более тяжелые.

Будьте спокойны и терпимы в этот день. Чем сдержаннее окажетесь, тем счастливее сложится будущее.

Помимо прочего, веник 25 октября было принято перевязывать белой лентой и обметать им все углы. Так в дом придут удача и достаток.

В этот день хозяйки готовили пироги. Если день выпадал на пост, то в качестве начинки использовали овощи, ягоды и фрукты. Если ограничений по еде не было, клали мясо и яйца. Во время ужина в семье обсуждали планы: сверялись, все ли готово к холодам, что еще необходимо успеть сделать до морозов.

Что запрещено делать 25 октября

С 25 октября также связаны и ограничивающие приметы. Так, в Адронов день, услышав стук или звонок в дверь, нельзя спрашивать "Кто там?". Считается, что в дом зайдут муки и беды.

В этот день также нельзя переедать, особенно это касается блюд с овощами. На столе должны быть каши с мясом, грибами, вареньем, тогда весь год пройдет в сытости и достатке. А во время застолья не стоит громко смеяться, так как веселье 25 октября может навлечь большие неприятности в отношениях с окружающими: измены, скандалы с коллегами, ссоры с друзьями.

Не рекомендуется 25 октября выбивать перины и взбивать подушки, иначе потом придет бессонница и будет мучить каждую ночь. Лучше вообще не трогать постель, чтобы вечером лечь в то же место, что и предыдущей ночью.

Также нельзя в Андронов день заваривать чай и кофе. В ином случае все дела будут идти мучительно долго, и не факт, что в итоге порадуют результатами.

