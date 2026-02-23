Великий пост: как провести его правильно и что делать нельзя

Сегодня, 23 февраля 2026 года, начался Великий пост. Важно понимать, что это не диета, а время внутренней работы. Но соблюдать строгие ограничения можно не всем. У поста есть и медицинские противопоказания. Кому стоит быть осторожнее и от чего важно отказаться, разбирался Zakon.kz.

Великий пост предшествует Пасхе и задуман как период духовного очищения через воздержание, молитву и милосердие. Ограничения в пище – лишь инструмент. Если убрать молитву и добрые дела, останется просто измененный рацион. А вот если соединить умеренность в еде с вниманием к словам, поступкам и мыслям, происходит настоящая трансформация.

Традиционно в пост исключаются мясо, молочные продукты и яйца, в отдельные дни – рыба и растительное масло. Но священнослужители подчеркивают, что мера важнее формального соблюдения. Цель не в том, чтобы максимально усложнить себе жизнь, а в том, чтобы научиться управлять своими желаниями.

Однако поститься можно не всем. Мы поговорили с врачом, нутрициологом-диетологом Бахытжаном Момбаевым.

Кому не рекомендуется держать пост

1. Дети и подростки. 2. Беременные женщины и кормящие матери. 3. Люди с хроническими и острыми заболеваниями: сахарный диабет (особенно инсулинозависимый);

заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения;

анемия;

выраженный дефицит массы тела;

хронические заболевания в стадии декомпенсации;

расстройства пищевого поведения. 4. Ситуации, требующие особой осторожности: гормональные нарушения;

восстановление после операций;

повышенные физические нагрузки;

выраженные психоэмоциональные нагрузки.

"Людям с хроническими заболеваниями пост возможен только в щадящем, индивидуально адаптированном формате. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта важно избегать грубой клетчатки, острых и чрезмерно холодных блюд, отдавая предпочтение термически обработанной пище. При сахарном диабете необходимо строго контролировать уровень углеводов, исключать резкие колебания глюкозы и обеспечивать достаточное поступление белка. При анемии и заболеваниях щитовидной железы важно сохранить источники белка, железа, йода и витамина B12, а также отказаться от строгих ограничений, которые могут ухудшить состояние здоровья. В таких случаях пост должен согласовываться с врачом", – поясняет диетолог Бахытжан Момбаев.

Организм в такие периоды нуждается в полноценном белке, железе, витаминах и стабильном уровне сахара в крови. Резкий отказ от привычных продуктов может привести к слабости, головокружению, скачкам давления и другим неприятным последствиям. Поэтому при наличии хронических заболеваний важно проконсультироваться со специалистом и при необходимости выбрать более щадящий формат поста.

При ограничении продуктов животного происхождения также может снижаться поступление кальция, цинка и йода, предупреждает врач. Эти дефициты особенно опасны при длительном строгом посте и отсутствии продуманного рациона. Поэтому пост требует осознанного подхода и при необходимости коррекции питания.

"Постный рацион должен быть сбалансированным по калорийности и содержать достаточное количество растительного белка из бобовых, круп, орехов и семян. Важно сочетать сложные углеводы с жирами и белком, избегая однообразного питания и избыточного потребления сладостей", – сообщил Бахытжан Момбаев.

Что обязательно должно быть в рационе во время поста:

бобовые: чечевица, фасоль, нут

крупы

цельнозерновые продукты

растительные масла

орехи

семена

овощи (предпочтительно термически обработанные)

фрукты

"Также важно помнить, что выход из поста должен быть постепенным, с поэтапным возвращением продуктов животного происхождения. В первые дни рекомендуется начинать с небольших порций легкоусвояемого белка и избегать жирной и обильной пищи. Важно сохранять умеренность, привычный режим питания и достаточное потребление жидкости. Резкое переедание после поста может привести к расстройствам пищеварения и ухудшению самочувствия", – резюмирует нутрициолог-диетолог.

Духовность и осознанность

Важно помнить и о том, что в православной традиции пост – это не только воздержание от еды. Нельзя превращать его в повод для гордости или соревнования "кто строже".

"Осуждение других, раздражительность, конфликты – все это противоречит духу поста куда больше, чем случайно съеденный кусок сыра. Воздержание от пищи без воздержания от злости теряет смысл", – пояснил нам протоиерей Александр Суворов.

Чего не стоит делать во время Великого поста, рассказал Александр Суворов.

"Поедать" ближних

гневаться;

раздражаться;

осуждать;

проявлять высокомерие.

Уходить в пустую праздность

проводить время на шумных вечеринках;

злоупотреблять развлечениями;

бесконечно "зависать" в социальных сетях.

Делать пост поводом для самолюбования

воспринимать его как личное достижение;

демонстрировать свою "праведность";

сравнивать себя с другими.

Великий пост – это баланс между телом и душой, традицией и здравым смыслом, аскезой и ответственностью за собственное здоровье. И если за эти 48 дней получится сократить количество злости, суеты и равнодушия, значит, смысл соблюден.