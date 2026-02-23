#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Статьи

Великий пост: как провести его правильно и что делать нельзя

что нельзя делать в Великий пост и кому лучше не держать, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 13:48 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 23 февраля 2026 года, начался Великий пост. Важно понимать, что это не диета, а время внутренней работы. Но соблюдать строгие ограничения можно не всем. У поста есть и медицинские противопоказания. Кому стоит быть осторожнее и от чего важно отказаться, разбирался Zakon.kz.

Великий пост предшествует Пасхе и задуман как период духовного очищения через воздержание, молитву и милосердие. Ограничения в пище – лишь инструмент. Если убрать молитву и добрые дела, останется просто измененный рацион. А вот если соединить умеренность в еде с вниманием к словам, поступкам и мыслям, происходит настоящая трансформация.

Традиционно в пост исключаются мясо, молочные продукты и яйца, в отдельные дни – рыба и растительное масло. Но священнослужители подчеркивают, что мера важнее формального соблюдения. Цель не в том, чтобы максимально усложнить себе жизнь, а в том, чтобы научиться управлять своими желаниями.

Однако поститься можно не всем. Мы поговорили с врачом, нутрициологом-диетологом Бахытжаном Момбаевым.

Кому не рекомендуется держать пост

1. Дети и подростки.

2. Беременные женщины и кормящие матери.

3. Люди с хроническими и острыми заболеваниями:

  • сахарный диабет (особенно инсулинозависимый);
  • заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения;
  • анемия;
  • выраженный дефицит массы тела;
  • хронические заболевания в стадии декомпенсации;
  • расстройства пищевого поведения.

4. Ситуации, требующие особой осторожности:

  • гормональные нарушения;
  • восстановление после операций;
  • повышенные физические нагрузки;
  • выраженные психоэмоциональные нагрузки.
"Людям с хроническими заболеваниями пост возможен только в щадящем, индивидуально адаптированном формате. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта важно избегать грубой клетчатки, острых и чрезмерно холодных блюд, отдавая предпочтение термически обработанной пище. При сахарном диабете необходимо строго контролировать уровень углеводов, исключать резкие колебания глюкозы и обеспечивать достаточное поступление белка. При анемии и заболеваниях щитовидной железы важно сохранить источники белка, железа, йода и витамина B12, а также отказаться от строгих ограничений, которые могут ухудшить состояние здоровья. В таких случаях пост должен согласовываться с врачом", – поясняет диетолог Бахытжан Момбаев.

Организм в такие периоды нуждается в полноценном белке, железе, витаминах и стабильном уровне сахара в крови. Резкий отказ от привычных продуктов может привести к слабости, головокружению, скачкам давления и другим неприятным последствиям. Поэтому при наличии хронических заболеваний важно проконсультироваться со специалистом и при необходимости выбрать более щадящий формат поста.

При ограничении продуктов животного происхождения также может снижаться поступление кальция, цинка и йода, предупреждает врач. Эти дефициты особенно опасны при длительном строгом посте и отсутствии продуманного рациона. Поэтому пост требует осознанного подхода и при необходимости коррекции питания.

"Постный рацион должен быть сбалансированным по калорийности и содержать достаточное количество растительного белка из бобовых, круп, орехов и семян. Важно сочетать сложные углеводы с жирами и белком, избегая однообразного питания и избыточного потребления сладостей", – сообщил Бахытжан Момбаев.

Что обязательно должно быть в рационе во время поста:

  • бобовые: чечевица, фасоль, нут
  • крупы
  • цельнозерновые продукты
  • растительные масла
  • орехи
  • семена
  • овощи (предпочтительно термически обработанные)
  • фрукты
"Также важно помнить, что выход из поста должен быть постепенным, с поэтапным возвращением продуктов животного происхождения. В первые дни рекомендуется начинать с небольших порций легкоусвояемого белка и избегать жирной и обильной пищи. Важно сохранять умеренность, привычный режим питания и достаточное потребление жидкости. Резкое переедание после поста может привести к расстройствам пищеварения и ухудшению самочувствия", – резюмирует нутрициолог-диетолог.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 13:48
Как правильно держать пост без ущерба для здоровья – рекомендации медиков

Духовность и осознанность

Важно помнить и о том, что в православной традиции пост – это не только воздержание от еды. Нельзя превращать его в повод для гордости или соревнования "кто строже".

"Осуждение других, раздражительность, конфликты – все это противоречит духу поста куда больше, чем случайно съеденный кусок сыра. Воздержание от пищи без воздержания от злости теряет смысл", – пояснил нам протоиерей Александр Суворов.

Чего не стоит делать во время Великого поста, рассказал Александр Суворов.

"Поедать" ближних

  • гневаться;
  • раздражаться;
  • осуждать;
  • проявлять высокомерие.

Уходить в пустую праздность

  • проводить время на шумных вечеринках;
  • злоупотреблять развлечениями;
  • бесконечно "зависать" в социальных сетях.

Делать пост поводом для самолюбования

  • воспринимать его как личное достижение;
  • демонстрировать свою "праведность";
  • сравнивать себя с другими.

Великий пост – это баланс между телом и душой, традицией и здравым смыслом, аскезой и ответственностью за собственное здоровье. И если за эти 48 дней получится сократить количество злости, суеты и равнодушия, значит, смысл соблюден.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Как правильно подготовиться к Великому посту? Советы священника
13:29, 16 февраля 2024
Как правильно подготовиться к Великому посту? Советы священника
Как правильно держать пост без ущерба для здоровья – рекомендации медиков
10:13, 18 февраля 2026
Как правильно держать пост без ущерба для здоровья – рекомендации медиков
Рецепты постных блюд на время Великого поста
16:52, 26 марта 2024
Рецепты постных блюд на время Великого поста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: