Как выбрать стоматолога и не навредить ни здоровью, ни бюджету

Каждый из нас хотя бы раз попадал в неприятную ситуацию, когда пришел к стоматологу с болью в одном зубе, а пролечили другой. Чтобы понять, как выбрать стоматолога и не испортить ни здоровье, ни бюджет, Zakon.kz поговорил со специалистом.

Мы надеемся, что как можно меньше читателей сталкивались с такой ситуацией, но бывают случаи, когда мы платим за лечение зубов круглую сумму, а через месяц понимаем, что проблема не решилась или вовсе оказалось, что она была куда серьезней, чем ее описали. Разочарование, стресс и ощущение, что тебя попросту "развели".

Корреспондент решил поговорить с кандидатом медицинских наук, ассоциированным профессором и заведующим кафедрой ортодонтии Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Русланом Кульманбетовым, который рассказал, как отличить профессионала от дилетанта.

Не клиника лечит, а конкретный человек

Громкое название, стильный интерьер и активная реклама в соцсетях – не гарантия качества. Лечит не бренд, а врач.

"Конечно, решающую роль играет большой клинический опыт врача. Важно, где он учился, с кем работал, у кого проходил стажировки. Если еще в студенческие годы будущий стоматолог работал медбратом, медсестрой или ассистентом и проявлял хорошие профессиональные способности, клиника заинтересована сохранить такого специалиста и вкладываться в его дальнейшее постдипломное обучение", – говорит стоматолог.

Поэтому, прежде чем записаться на прием, не поленитесь провести маленькое "расследование". Узнайте, сколько лет врач работает в профессии и какой у него реальный клинический стаж. Поинтересуйтесь, как долго он практикует именно в этой клинике. В стоматологии время – лучший индикатор профессионализма.

"Если же врач только окончил университет, не имея серьезного клинического опыта, но при этом активно и успешно продвигает себя в социальных сетях, в лучшем случае пациент просто не придет к нему второй раз. В худшем можно получить испорченные зубы и осложнения", – объясняет Руслан Кульманбетов.

Также стоматолог отмечает, что сарафанное радио никто не отменял. Чаще всего пациенты идут по рекомендациям знакомых и друзей. Нередко они готовы ехать даже в другой город к "своему" врачу.

"Настоящий профессионал предлагает научно обоснованное, рациональное лечение, хорошо ориентируется в стоматологических материалах, знает их физико-химические свойства и особенности взаимодействия. Именно такой комплексный подход формирует доверие и обеспечивает качественный результат", – говорит стоматолог.

Диагностика – основа всего

Серьезное лечение без полноценной диагностики – тревожный сигнал. Перед началом работы врач должен провести осмотр, при необходимости назначить рентген, 3D-снимок или КТ, объяснить причину боли и предложить варианты решения.

"⁠Для того, чтобы понять, что лечение выбрано правильно, рекомендую сходить к нескольким врачам, услышать их мнение, сравнить, выбрать. Лучше обратиться в университет, там не стесняться студентов, а вместе с опытным доцентом или профессором получить грамотную консультацию". Руслан Кульманбетов

Если вам сходу называют цену и предлагают "срочно лечить", не показав снимков и не объяснив, что происходит, лучше взять паузу с этим врачом. Профессионал всегда аргументирует свои действия и показывает проблему, а не просто озвучивает ее.

План лечения без сюрпризов

Один из признаков честной работы – прозрачность. Пациент должен понимать, что именно будут делать, сколько это займет времени, какие материалы используют и во сколько все обойдется. Идеально, если план лечения и смета фиксируются письменно. Это защищает вас от неожиданных доплат и "внезапно обнаруженных" проблем в процессе.

"Одна из главных ошибок пациентов – идти на поводу у рекламы и соглашаться на лечение непроверенными препаратами или методиками. Желание получить "как в рекламе" идеальный результат часто затмевает здравый смысл. При этом нередко не учитываются возраст, общее состояние организма, индивидуальные анатомические особенности. Стремление выглядеть моложе любой ценой может привести к тому, что игнорируются реальные компенсаторные возможности организма", – предупреждает стоматолог.

Нужно помнить, что организм не молодеет, и любое вмешательство должно проводиться строго по показаниям. Эстетика важна, но она не должна идти вразрез со здоровьем.

Также хороший стоматолог соблюдает стерильность, не торопится, предупреждает о возможных рисках и объясняет все понятным языком. Он не давит на пациента и не запугивает осложнениями, чтобы подтолкнуть к немедленному лечению.

К зубам нужно бережно относиться на протяжении всей жизни, а не только тогда, когда внезапно обнаружился кариес или после того, как переели сладкого.

"Беречь зубы нужно с молодости – это простая профилактика. Меньше рафинированной еды, больше жесткой пищи, натуральных продуктов. Челюсть должна работать, зубы – крепнуть. Здоровье начинается с гигиены и привычек с детства", – напоминает Руслан Кульманбетов.

Выбирая врача, мы платим не только за услугу, мы доверяем человеку свое здоровье. И здесь спешка или слепая вера в рекламу могут обойтись слишком дорого.

Помните, что хороший стоматолог не продает идеальную улыбку за один визит. Он объясняет, предупреждает, рассчитывает риски и действует аккуратно. Он думает не только о сегодняшнем результате, но и о том, как этот зуб, эта пломба или имплант будут служить через пять, десять, пятнадцать лет.

И пациенту важно помнить: здоровье – это партнерство. Нельзя полностью переложить ответственность на врача и при этом игнорировать профилактику, рекомендации и регулярные осмотры. Доверие – это дорога с двусторонним движением.

В мире, где все можно красиво упаковать и продать, по-настоящему ценным остается профессионализм. А его измерить количеством подписчиков или яркостью рекламы невозможно.

Поэтому к выбору врача подходите с максимальной ответственностью, выбирайте не по обещаниям, а по компетентности. Не по скидкам, а по репутации. Ведь когда речь идет о здоровье, цена ошибки всегда выше любой экономии.