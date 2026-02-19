#Референдум-2026
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
Общество

Монолог подснежника: алматинский фотограф показал невероятную силу природы

Монолог подснежника: алматинский фотограф показал невероятную силу природы, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 10:06 Фото: Дмитрий Доценко
В спешке, ежедневной суматохе, от дел к делу мы так редко останавливаемся, чтобы оглянуться и понаблюдать, как мир вокруг нас прекрасно задуман. Именно эту красоту передал фотограф из Алматы Дмитрий Доценко. Zakon.kz предлагает послушать, что ему о жизни нашептал подснежник в горах.

Очередная работа Дмитрия Доценко залетела в топ. Но в этот раз его кадры не только завораживают красотой, но и невольно заставляют задуматься о жизни. Автор в своих соцсетях 19 февраля выложил видео, продемонстрировав силу хрупкого создания – подснежника.

"Цветы и растения – они живые, и у каждого есть свой голос. Шафран Алатауский – наш родной подснежник – бәйшешек. Мои любимые цветы. Это чудо природы в детстве показал мне отец. Его уже нет со мной, но эти воспоминания всегда в моей душе. И вот уже более десяти лет я каждую весну фотографирую эти цветы. Для меня это не просто снимки, это мои друзья, я всегда с ними разговариваю и, кажется, слышу что-то в ответ. О чем рассказывает подснежник – о красоте, о невероятной стойкости и мужестве и, конечно, о новой жизни, которая всегда найдет путь".Дмитрий Доценко

Фотограф отметил, что это видео – его попытка дать голос цветку. Попытка показать, чему нас, людей, может научить этот маленький, но стойкий алатауский крокус. Он предлагает обязательно включить звук и послушать его монолог.

"Стой, посмотри прямо под ноги! Это я – подснежник Алатау. Ты думаешь, я хрупкий? Но посмотри внимательно: я сплю глубоко под массой мерзлой земли. Все остальные ждут тепла. А я? Я не жду. Я иду к нему навстречу. Я знаю, что моя жизнь – это всего лишь мгновение. Я вспыхну и погасну, прежде чем эти горы покроются зеленью. Но кто-то ведь должен быть первым. Кто-то должен сказать этому миру, что зима не навсегда. Ты пришел посмотреть на мою красоту? Ты пришел посмотреть на мое мужество? ... Быть сильным – это не значит быть большим или твердым, как скала. Быть сильным – это уметь согреть другого, когда холодно самому. Быть сильным – это найти смелость сделать тот самый первый шаг, даже когда жизнь сковала все льдом. Посмотри вокруг – теперь нас много. А зима закончилась", – нежно зашептал цветок на видео.

Буквально за несколько часов видео набрало больше 12 тыс. лайков и множество восхищенных комментариев:

  • Подснежник такой нежный, пробивает снег и наледь. Вестник конца зимы. Спасибо за красоту, за возможность увидеть эти моменты от всхода до цветения!
  • Даже не знаю, что здесь более прекрасно. Само видео или тихий, но и в то же время сильный монолог. Думаю, прекрасно все.
  • Спасибо за такие эмоции. Тронуло душу, навернулись слезы. Спасибо за умение видеть красоту этого мира, тонко чувствовать и уметь это показать, поделиться с другими.
  • Браво.
  • Невероятная красота! Самое лучшее, я бы даже сказала, мотивационное видео.
  • У меня мурашки, какое чудо.
  • Бесконечно можно смотреть на то, что вы делаете, Дима! Здесь прекрасно все: сама природа, нежные подснежники и тихий, но такой сильный, эмоциональный монолог от имени цветка! Спасибо вам огромное за это прекрасное.
  • Невероятная красота. Как глоток свежего воздуха.

Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко 6 февраля на своей странице в Instagram опубликовал видео с редким видом молодого лунного серпа в горах Кунгей Алатау.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
В Алматы зацвели подснежники: фотограф опубликовал красивые кадры
16:29, 07 марта 2024
В Алматы зацвели подснежники: фотограф опубликовал красивые кадры
Фотограф показал, как распускаются подснежники в предгорьях Алматы
00:11, 11 марта 2024
Фотограф показал, как распускаются подснежники в предгорьях Алматы
Снежная красота: захватывающий алматинский пейзаж показал фотограф
12:16, 18 января 2024
Снежная красота: захватывающий алматинский пейзаж показал фотограф
