За вдохновением в Семей: путешествие по следам Абая и Достоевского

Если вы творческий человек, пишете стихи, прозу или картины, куда стоит отправиться в поисках вдохновения? Zakon.kz предлагает путешествие на восток Казахстана, в центр области Абай – Семей. Он буквально пропитан духом творчества. Здесь жили и творили великие Абай, Ауэзов, Достоевский.

Путевые заметки

Город по праву считается культурным и историческим центром страны. Здесь можно посетить квартиру, которую снимал Федор Михайлович Достоевский, погрузиться в жизнь и творчество Абая, побродить среди домов ХIХ-ХХ веков. Интересно? Тогда берите в руки рюкзак, блокнот, смартфон или фотоаппарат и отправляйтесь в путешествие.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Музей-квартира, где жил Достоевский

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского создан 7 мая 1971 года в доме почтальона Лепухина. Там писатель жил 2,5 года − с 1857 по 1859 год.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

В 2017 году строение вошло в список 100 сакральных мест Казахстана. Это единственный музей за пределами России, посвященный Достоевскому. Всего таких учреждений – семь.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

А место это действительно сакральное. Все здесь хранит историю писателя – каждый уголок дышит памятью о его жизни и творчестве. Всего в фондах содержится более 20 тысяч экспонатов.

"Только в трех музеях есть прижизненные издания Достоевского, в том числе и в нашем. Есть переводы его произведений на 47 языках. А еще картины художников с мировым именем – иллюстрации к произведениям этого писателя". Заведующая научно-экспозиционным отделом музея Алла Белякина

Музей состоит из деревянного двухэтажного домика, построенного в 1835 году, и новой пристройки к нему. Ее возвели уже при создании учреждения. Сделать ее решили в виде книги с раскрытыми страницами. Всего в мире 16 строений такого плана. Это – единственное в своем роде в Казахстане. Именно отсюда начинаются экскурсии по музею: посетители словно передвигаются внутри огромной книги. Затем их провожают на второй этаж, в ту самую квартиру.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Несмотря на то, что со времен жизни Достоевского здесь мало что сохранилось в оригинале, стены словно навсегда впитали атмосферу его века. А все остальное бережно воссоздали работники музея.

"У Достоевского здесь ничего своего не было, он снимал меблированную квартиру. В ХХ веке, после революции, в нашем городе все купеческие дома подобного типа использовали как коммунальные квартиры. На потолке можно увидеть следы от перегородок. Здесь проживали четыре семьи, которые не сохранили мебель ХIХ века. Повезло, что в некоторых воспоминаниях подробно расписано, где что стояло. И когда создавали музей, экспозицию подбирали в соответствии с этим описанием". Заведующая научно-экспозиционным отделом музея Алла Белякина

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Посетители сразу обращают внимание на гостиную, где писатель встречал таких известных личностей, как Шокан Валиханов и Семёнов-Тян-Шанский.

Но, пожалуй, самая важная комната для тех, кто хочет вдохновиться, – кабинет писателя. Здесь Достоевский мог часами работать над своими произведениями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Эту комнату Достоевский выбрал для рабочего кабинета не случайно. Она освещена весь день. Одни окна выходили во двор, а другие на улицу. В Семипалатинске (старое название Семея. – Прим. ред.) писатель снова вернулся к творчеству, много чего начал, но не успел закончить. Например, "Записки из мертвого дома". Он полностью завершил здесь два произведения: "Дядюшкин сон" и "Село Степанчиково и его обитатели". Поэтому их иногда называют "Семипалатинскими повестями". Заведующая научно-экспозиционным отделом музея Алла Белякина

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Можно посмотреть в то самое окно, в которое почти два века назад каждый день выглядывал Достоевский. Сейчас, конечно, вид сильно изменился – все застроили. А во времена писателя здесь не было многоэтажек, и прямо из квартиры Федор Михайлович любовался на Иртыш, до которого было около трех кварталов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Экскурсии в музее Достоевского проводят со вторника по воскресенье, с 09:00 до 18:00. Сотрудники активно ведут соцсети, где можно заранее узнавать информацию о запланированных выставках. Можно просто прийти и сразу заказать экскурсию, либо заранее выбрать мероприятие из анонсированных, если они совпадут с периодом вашего пребывания в городе. У музея есть и свой сайт.

Выставки в день, указанный в анонсе, можно посещать бесплатно. Ежегодно учреждение принимает около 18 тысяч гостей. Когда-то сюда приезжал японский ученый Коити Итокава, исследующий творчество Достоевского. Был и переводчик произведений писателя из Китая, который специально приехал, чтобы лично ощутить дух этого места. Если вы тоже хотите − заряд эмоций и вдохновения в этом месте гарантирован.

"Литературные" улицы

Музей, о котором мы рассказали, расположен на улице Достоевского. Так ее назвали в 1911 году по решению местных депутатов. Как отмечает сотрудница музей Алла Белякина, это единственная в городе улица, которую с того самого года ни разу не переименовывали.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

В Семее можно вдохновиться, даже просто бродя по улочкам. Интересно, что в центральном районе образовался своеобразный "литературный уголок": три параллельные Иртышу улицы носят имена великих писателей и поэтов: Абая, Достоевского, Пушкина.

На улице Абая находится библиотека имени великого казахского поэта, на ней же расположена площадь Абая – не менее атмосферное место, посреди которого возвышается памятник знаменитому мыслителю.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Скульптуру установили в 1972 году. Для ее создания пригласили скульптора Элбакидзе и архитектора Шингареви. Памятник передает все величие и мудрость поэта. Правая рука прижата к груди, в левой он держит книгу.

"Чтобы лучше узнать информацию про Абая, для создания памятника Элбакидзе отправили к главному абаеведу страны Каюму Мухамедханову. Он так рассказал про поэта, что скульптор влюбился в этот образ и сделал очень нестандартный памятник – высокую, узкую, устремленную в небо "стрелу". Это символизирует вознесение Абая к высотам. Постамент у памятника очень необычный – три стороны идеально ровные, а с одной стороны – обломки. В этот постамент скульптор тоже вложил смысл – идеальное творчество, которое Абай успел завершить, и то, что смерть не дала закончить". Заведующая научно-экспозиционным отделом музея Алла Белякина

Материал по теме В Казахстане отмечают День Абая

В 2020 году, к 175-летнему юбилею поэта, площадь Абая реставрировали и обновили фасады стоящих рядом домов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

В 2022 году здесь торжественно открыли новый памятник "Ұстаз бен шәкірт" ("Учитель и ученик"), созданный скульптором Нурболом Калиевым. Он посвящен Мухтару Ауэзову и Каюму Мухамедханову. На открытие приезжал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Не случайно на площади Абая стоит памятник именно этим людям – Ауэзов принес всемирную славу поэту через роман "Путь Абая", а его соратник и ученик Каюм Мухамедханов всю жизнь посвятил исследованию творчества мыслителя.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

В 2025-м, к 180-летию поэта, на площади установили новую декоративную композицию в форме шанырака. Внутри нее размещены четыре качели. Как отмечали в пресс-службе городского акимата, этот современный арт-объект продвигает национальные ценности.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Музей Абая и библиотека имени поэта

В центральной части города внимание привлекает красивое здание с куполом. Это главный музейный комплекс, входящий в состав государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая "Жидебай-Борили".

Основной комплекс расположен по улице Каюма Мухамедханова. Он состоит из купольного здания, построенного в 1995 году, дома купца Романа Ершова, медресе-мечети Ахмета Ризы и административного здания музея.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Это первый литературный музей в истории суверенного Казахстана. Из экспозиции можно узнать о детстве, становлении и творчестве поэта, музыкальных инструментах, на которых играл Абай, познакомиться с его богатым духовным наследием. История переплетается в этом здании с современным дизайном и технологиями.

Еще один важный пункт для посещения, чтобы напитаться творчеством, − это библиотека имени Абая. Святая святых, которая в своих фондах сейчас хранит более 400 тысяч книг самых разных жанров и направлений.

В разные годы ее читателями были Абай, Ауэзов, академик Каныш Сатпаев, ученый Каюм Мухамедханов, писатель Роллан Сейсенбаев и другие.

Уникальные сокровища редкого фонда библиотеки раскрывают важный этап жизни и творчества Абая, который был постоянным читателем с момента ее открытия.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Библиотека работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 18:00. Здание библиотеки с декоративной подсветкой вечером украшает Семей.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Храм искусства, который тоже стоит посетить

Неподалеку, на центральной площади, взору открывается настоящий храм искусства – театр имени Абая.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Сейчас в здании трудятся сразу три коллектива: казахский музыкально-драматический театр имени Абая, русский драмтеатр имени Достоевского и молодежный театр "Дариға-ай".

Помимо интересной архитектуры здания и статуса памятника, главной изюминкой можно назвать коллектив – людей, которые трудятся над созданием спектаклей. Здесь очень бережно относятся к произведениям, но любят смелые эксперименты: в театре показывают спектакли таких необычных жанров, как "криминальный мУзЫкл", трэвэл-драма, фантасмагория, sound-трагедия и другие. Сюда приглашают режиссеров не только из разных городов Казахстана, но и из других стран. Игра актеров получила высокую оценку на многих театральных фестивалях, а премьеры всегда собирают переполненные залы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Это точно то место, которое семейчане часто советуют посетить гостям города. А уж если вы ищете идеи для создания своих произведений, здесь самая настоящая творческая лаборатория. Стоимость билета – от 1500 до 3000 тенге в зависимости от места. На сказку можно сходить за 1200 тенге.

Памятник Достоевскому и Валиханову

Скульптор, работавший над памятником Абаю, создал в городе еще одну известную композицию – памятник Достоевскому и Валиханову. Расположен он прямо возле того самого музея Федора Михайловича, о котором мы рассказывали выше. Вдохновила Элбакидзе фотография двух друзей, которую он нашел, изучая документы из фонда музея. Теперь этот снимок можно увидеть в фотоальбоме в гостиной мемориальной квартиры.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Нужно было найти такой образ, чтобы подчеркнуть, что это именно в Казахстане. Перебирая документы в музее, скульптор наткнулся на фотографию: выдающиеся представители двух народов, которые дружили именно в этом городе. Он ее взял за основу. В 1977 году памятник был открыт". Заведующая научно-экспозиционным отделом музея Алла Белякина

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Исторический перекресток и татарская слобода

Одна из оригинальных идей краеведов города – исторический перекресток на пересечении улиц Найманбаева и Момышулы. Здесь собраны здания четырех различных эпох, установлены малые архитектурные формы в виде фотографа, геологов и швеи, которые связаны с этими строениями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко/"Геологи"

По изначальной задумке, на зданиях должны были появиться QR-коды, отсканировав которые туристы могли бы узнать об их истории.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко/"Фотограф"

Пока проект не удалось реализовать до конца, но краеведы не сдаются.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко/"Швея"

Если вы хотите вдохновиться на написание исторического романа, можно прямиком отправиться на прогулку по району Татарского края. Когда-то здесь располагалась татарская слобода. Она получила свое название по национальности купцов, которые ее основали.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Здесь можно увидеть старые домики с красивыми арочными воротами, а также двухэтажные дома из красного кирпича, строения с резными ставнями, некоторые из них уже заколочены, но часть домов еще открыта, и там есть жильцы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Такие здания соседствуют с большими коттеджами, а неподалеку возвышаются новенькие многоэтажки.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Этот контраст вызывает довольно противоречивые эмоции и желание сохранить следы истории для будущих поколений – хотя бы запечатлеть в творчестве.

Этот и другие исторические районы вдохновили журналиста и художника из Семея Руслана Шакабаева на создание рисунков. Он решил увековечить старинные домики через карандаш. Его работы уже показывали на нескольких выставках, и на основе его творчества даже создана серия открыток, которые можно привезти из города в качестве сувенира.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

В татарском крае можно полюбоваться на одноминаретную мечеть – памятник архитектуры первой половины ХIХ века.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Новая жизнь старой мельницы и бесплатный номер для писателей

Одним из знаменитых татарских купцов Семипалатинска был Садык Мусин. Он мечтал построить в городе механизированную мельницу. Его задумку в 1890 году воплотили в жизнь сыновья − Латиф и Фатих. Так появилась в городе мельница братьев Мусиных. Позже там располагался метизно-фурнитурный завод. А имя братьев теперь носит в городе целая улица.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко/Улица братьев Мусиных

Здание бывшей мельницы входит в список памятников истории и архитектуры Казахстана. Однако долгое время оно находилось в запущенном состоянии. В 2025 году нашелся инвестор. Сооружение реконструировали с сохранением исторического облика и открыли там пятизвездочный гостинично-ресторанный комплекс.

Территорию вокруг гостиницы благоустроили и превратили в место отдыха. Здесь возникает ощущение, будто оказываешься даже не в другом городе, а где-то в другой стране. Объект уже успел стать излюбленной зоной для прогулок и фотографий горожан и гостей Семея.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко/Лестница на мельницу в Семее

Но главная изюминка для творческих туристов – бесплатный номер в этой гостинице для поэтов и писателей. Можно приехать сюда и целую неделю творить на родной земле великого Абая. Но для этого необходимо заранее заполнить анкету, приложить билет Союза писателей и информацию о своих произведениях и литературных наградах.

Места, вдохновляющие наших современников

Говорить об исторических местах и улочках Семея, по которым когда-то ходили известные исторические личности, можно долго. А обойти все достопримечательности, которые мы описали выше, можно за один день – все они расположены в центре города.

А какие знаковые места вдохновляют творцов сегодняшнего дня, живущих здесь?

Максим Стрежный – писатель, поэт, автор книги "Апатрид Астрополиса". Родился в Семее, спустя длительное время проживания в Омске вновь вернулся в родной город.

"Со многим сроднился, многое хочется назвать − и улицы, и кафе, и памятники, но расскажу о двух точках. Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых. В двадцатый раз постоять перед любимыми картинами, попытаться воспринять красоту, "подключиться" к вечности, побеседовать с сотрудниками. Ну и лекции по субботам: сколько же было прекрасных людей на этой земле! (при музее действует Клуб любителей искусства. – Прим. авт.)" Житель Семея, писатель Максим Стрежный

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"А еще есть у меня одна любимая скамейка на набережной. Если прийти в правильное время, то поймаешь чудесный вид на закат. Будет алая дорожка на воде и светящиеся кисти камышей. Захватить с собой термос с кофе и подумать в тишине... А еще может так получиться, что, оставляя пышный белый хвост и сверкая бортом, пролетит по небу самолет. А что, если и не самолет вовсе? Что, если отправившийся в прошлое для спасения человечества корабль звездного флота − с умными, добрыми и сильными людьми будущего? Надо скорее идти писать − изобретать по мере сил такой мир, в котором всем будет уютно и интересно жить". Житель Семея, писатель Максим Стрежный

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Анастасия Клецко – актриса и режиссер театра кукол, молодой поэт, несколько лет назад приехала в Семей из Тамбова. В одном из литературных журналов опубликована подборка ее стихов, связанных с моментами, прожитыми в Семее.

"Я почти никуда не хожу. Люблю библиотеку, читальный зал. Первый раз, когда туда пришла, сотрудница увидела, что я набрала сборники поэзии, и принесла мне сборники казахстанских поэтов и даже про них рассказывала. Еще люблю парк Победы летом, сидеть и читать на лавочке, когда солнце пробивается через деревья". Жительница Семея, актриса и режиссер театра кукол Анастасия Клецко

Светлана Шелипова – психолог и поэт из Семея, автор нескольких сборников стихов.

"В нашем городе мне нравится набережная, мост на остров Бейбітшілік, район Контрольного, парк Победы, Святой ключ. Там делаем красивые фото природы. Например, на Контрольном было очень красивое болото. Сам Иртыш вдохновляет... Поездка по ночному мосту тоже может быть вдохновляющей. Дорога в аэропорт на закате очень красивая. Обычно делаю фотографии, потом использую их как иллюстрации к стихам". Жительница Семея, психолог Светлана Шелипова

Можно посетить какие-то из перечисленных выше мест. Кто знает, может быть, вас они тоже воодушевят на новые творческие свершения.

И обязательно посетите правобережную набережную. Пусть она не без изъянов и недоделок, но в каждое время года по-своему красива. Верхний ярус очень ярко освещен, нижняя же часть, расположенная ближе к реке, находится в полумраке.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Беседки, лавочки, дорожки, фонарные столбы – все здесь создает ощущение, что ты уже оказался в каком-то романе. А близость к природе и реке прямо посреди города – особое преимущество этого места.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Быть может, у вас тоже здесь появится любимая лавочка в отдалении от суеты, где вы будете наблюдать жизнь, читать книгу и вдохновляться! Ну, что говорить, лучше один раз увидеть…

Ранее мы рассказывали, почему стоит поехать в путешествие по Приаралью.

А еще можно прокатиться в Баянаул, поверьте, там интересно и зимой, как и в Балхаше.

А в этом материале можно прочитать про необычное увлечение – прогулки на сапборде по зимнему Иртышу.