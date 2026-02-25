История в крышах: что скрывается за фасадами домов разных лет в Алматы

История – это ведь не всегда про учебники и лекции. Иногда приоткрыть завесу тайн прошлого способны люди, запечатлевшие их собственными глазами, а иногда – здания, в чьих окнах они отразились. Надо лишь суметь понять язык металла и камня. Архитектор помог Zakon.kz справиться с "переводом".

30-60-е годы прошлого века: от монументальности к упрощению

Рассуждая о данном периоде в казахстанском строительстве, многие первым делом называют знаменитые "сталинки". Однако не ими едиными, как говорится.

Фото: Zakon.kz

"Люди представляют капитальные серьезные дома из кирпича, но они строились в основном для партийных работников, интеллигенции. Они и "дожили" до наших дней, отсюда ассоциации. Там вполне могли быть высокие потолки, отдельные кухни и столовые. Я такие планировки видел. Но надо понимать, что в основном в эти годы возводились так называемые бараки. Вовсе не кирпичные, а каркасно-камышитовые. Я их наблюдал в 80-е – они уже тогда разваливались", – вспоминает потомственный архитектор Айдын Акбай.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

И неудивительно, что разваливались. Каркасно-камышитовые жилища рассматривались как временные, не претендовали на длительный срок службы, зато появлялись быстро, как грибы после дождя – технология была дешевой и не требовала особых ресурсов.

Фото: Zakon.kz

Что до "сталинок", они постепенно "развивались" от простейших форм – когда ставка делалась на функциональность, а не лепоту – до колонн с пилястрами. В 50-х от шика стали постепенно отходить в пользу типового строительства. Тем не менее любимый город того периода прочно отпечатался на подкорке как парадный, толстостенный, серьезный. Жаль, год за годом в синей дымке тает знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

Фото: Zakon.kz

60-80-е: от типичного к модернистскому

60-м было суждено стать эпохой одинакового жилья. Какой еще декор? Только хардкор! Максимум 5 этажей без лифта, смежные комнаты, крохотные кухоньки, низкие потолки. "Хрущевки", одним словом.

Фото: Zakon.kz

"Речь тогда шла о массовой застройке. Сначала дома были кирпичные, 3-5-этажные. Уже более простые, плоские. Почему-то принято вспоминать только панельные, но тот же Алмалинский район был застроен больше кирпичными. Микрорайоны – да, в основном застраивались "панельками", – говорит Айдын Акбай.

Фото: Zakon.kz

Но время шло, и взоры советских граждан уставали от "типических-типических лиц" домов, осмеянных еще в бессмертной "Иронии судьбы". Посему уже к 70-м годам прошлого столетия серые "коробочки" подросли, обзавелись лифтами и понятием "улучшенная планировка", навели какой-никакой марафет.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

А потом внезапно ударились в рок. Вернее – в брутализм. Не надо больше скромности и деликатности – дайте людям железобетону! Жесткость, масштабность, даже некая грубоватость в строительстве идеально легла на сердца, которые требовали перемен, и руки, что в поисках других рук все время натыкались на локоть, но все же не желали быть скованными одной цепью.

Фото: Zakon.kz

90-е: монолит теперь рулит

Монолитно-каркасную технологию, ранее применяемую точечно, наконец плотно "приложили" к жилому строительству. Что, однако, не вызвало восторга экспертного сообщества.

"Я тогда еще учился, как раз ходил на практику в эти вот незавершенные первые монолитные дома. Качество у них было не очень хорошее. Новая технология, неотработанная... Это, конечно, было экспериментальное решение, но не самое лучшее", – считает архитектор.

Перемены уже случились, но еще мало кого радовали. Цепи отныне не сковывали, а болтались на шеях тех, кто рассекал по неспокойным улицам за рулем "шестисотого Мерседеса".

Но кому турбулентность, а кому – постмодернизм. Появились частные застройщики и их элитный продукт с соответствующими статусу фишками вроде закрытых дворов и вольно трактованных декоративных мотивов.

Миллениум: дорого-богато

"Характеризуется массовым строительством жилья, хотя после 90-х специалистов было мало, материалов тоже. Помню, появился керамогранит, который сейчас уже отошел, а тогда был новшеством. Продумывались новые планировочные решения, нормативы, потому что нужно было строить 20-этажные здания. Появились паркинги". Айдын Акбай

Фото: Zakon.kz

Выросла как этажность, так и заявившись о себе десятилетием ранее элитный рынок. Вернулась классика – правда, с приставкой "псевдонео": лепнина, карнизы, все такое нарочито "дворцовое". Вычурное, словно плюшевый спортивный костюм, усыпанный стразами. И все же было в этом какое-то свое, особое очарование.

2010-наши дни: привычные глазу ЖК

И вот от "больше, больше гламура" мы снова возвращаемся к лаконичности и сдержанности. Стекло и металл без лишней мишуры. Акцент на рациональное распределение пространства. Пыль в глаза не пускаем – зато уплотняемся изо всех сил.

Фото: Zakon.kz

"Нормативно увеличили плотность. Думаю, стандарты пора пересматривать, чтобы исключить тотальное уплотнение. Вместе с тем у нас есть умные технологии, энергоэффективное освещение. Здания стали более качественными и комфортными. Концепция "двор без машин" получила массовое распространение. Многие застройщики стараются создать безбарьерную среду, уделяют внимание маломобильным группам населения. Материалы сегодня качественнее. Здорово, что мы к этому пришли", – подытожил эксперт.

Фото: Zakon.kz

История – это не всегда про учебники и лекции. Иногда она про "эволюцию" все удлиняющихся сооружений, по пути к новым высотам теряющих нечто близкое сердцу, но, наверное, взамен обретающих что-то нужнее. Однако, даже взобравшись на крышу мира, не стоит забывать о маленьких и покатых, грустно взирающих на нас снизу вверх.