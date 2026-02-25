#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Новости спорта
Статьи

Зачем в степи был построен канал имени Сатпаева и как идет модернизация

канал Каныша Сатпаева, вода, сооружение, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 11:26 Фото: МВРИ РК
Канал имени Каныша Сатпаева – крупнейшее гидротехническое сооружение страны и один из самых амбициозных инфраструктурных проектов своего времени. Зачем он был создан, какую функцию несет и какие уязвимые места имеет – в материале Zakon.kz.

История канала – это история индустриального рывка. Во второй половине XX века Центральный Казахстан стремительно превращался в центр угледобычи, металлургии и энергетики. Карагандинский угольный бассейн, металлургические комбинаты, теплоэлектростанции требовали колоссальных объемов воды. Однако регион, богатый недрами, оказался ограничен в водных ресурсах. Решение было найдено в масштабной переброске воды из Иртыша – одной из крупнейших рек страны.

Так родился канал Иртыш-Караганда, позднее получивший имя выдающегося казахстанского ученого и геолога Каныша Сатпаева. Инженерам предстояло решить сложнейшую задачу: провести воду через сотни километров степей и поднять ее на значительную высоту. Для этого была создана система насосных станций, которые каскадом перекачивают воду, преодолевая естественный рельеф.

"Канал стал водной артерией для Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областей и столицы. Он обеспечивает питьевое и техническое водоснабжение, поддерживает работу промышленных гигантов, питает водохранилища и ирригационные системы. В условиях частично аридного климата Центрального Казахстана это не просто инфраструктура – это основа устойчивости региона", – рассказала эколог-эксперт Общественной палаты при Мажилисе РК Айжан Скакова.

С годами значение канала только возросло. Рост населения, урбанизация, развитие новых производств усилили потребность в воде. Так, Астана, ставшая динамично развивающимся мегаполисом, нуждается в стабильных и гарантированных источниках водоснабжения. Промышленность требует бесперебойной подачи воды для технологических процессов. Ну а сельское хозяйство регионов – для орошения и поддержания продуктивности земель.

Фото: YouTube/Қазақстан Су шаруашылығы

Уязвимые места

Однако чем выше значение системы, тем очевиднее ее уязвимость. Большая часть инфраструктуры эксплуатируется десятилетиями. Бетонные русла, гидротехнические сооружения, насосные агрегаты изнашиваются под воздействием времени и климата. Любой сбой может привести к перебоям в снабжении городов и предприятий, что делает вопрос модернизации стратегическим.

"Особое внимание сегодня уделяется энергоэффективности. Перекачка воды на большие расстояния и высоты требует значительных энергетических затрат. В условиях роста тарифов необходимо рационально использовать водные ресурсы насосных станций. Это становится не только технической, но и экономической задачей", – рассказала Айжан Скакова.

Не менее актуален экологический аспект. Переброска воды меняет гидрологический баланс территорий. Поэтому в бассейне Иртыша важно сохранять устойчивость экосистем, обеспечивать достаточный сток и учитывать трансграничный характер реки.

А в принимающих регионах необходимо контролировать влияние водоподачи на почвы, водоемы и биологическое разнообразие. Изменение климата добавляет неопределенности: засушливые периоды могут становиться более продолжительными, а водность рек – менее предсказуемой.

Фото: YouTube/Қазақстан Су шаруашылығы

Планы на будущее

Будущее канала связано с комплексной модернизацией. Речь идет о поэтапной реконструкции гидротехнических сооружений, внедрении интеллектуальных систем управления, создании единой цифровой платформы мониторинга состояния инфраструктуры. Кроме этого, в планах развитие научного сопровождения проекта: гидрологических исследований, моделирования климатических сценариев, прогнозирование потребления воды.

"Стоит помнить, что за цифрами и техническими решениями стоит человеческое измерение. Миллионы жителей Центрального Казахстана ежедневно пользуются водой, не задумываясь о сложнейшей системе, которая обеспечивает ее подачу. Для промышленных рабочих, фермеров, жителей городов канал остается невидимым, но жизненно важным элементом их повседневности", – отметила Айжан Скакова.

Добавим, что работы по модернизации канала начались в 2025 году и полностью завершить их намерены в 2029 году. Дорожная карта включает в себя ремонт насосных агрегатов и электросетей, а также другие мероприятия.

Канал имени Каныша Сатпаева – это символ эпохи больших проектов и одновременно вызов современности. Он показал, что человек способен изменить географию, провести воду через степь и создать условия для развития там, где природа была сдержанной.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
