Оформлять кредит или копить: как выгоднее совершать дорогие покупки

Многие казахстанцы задаются вопросом: "покупать в кредит или копить?". Решение может кардинально изменить вашу жизнь. Особенно если речь идет о серьезных покупках: недвижимости или новом автомобиле. Как поступить, когда денег не хватает? В каких случаях заем оправдан, разбирался Zakon.kz.

Инфляция не дает казахстанцам расслабляться. Товары дорожают на глазах. Это заметно даже по продуктам питания. Неуклонно растут цены на жилье и автомобили. Львиная доля населения не может позволить себе совершать крупные приобретения без долгов. Наиболее распространенный вид займа – банковский кредит.

Потенциальные покупатели часто думают, что если не возьмут желаемые товары сейчас, то потом их не будет в наличии или не получится приобрести из-за увеличения стоимости. Именно поэтому оформляют кредиты, несмотря на высокие ставки.

Когда можно обойтись без кредита

Импульсивная покупка. Если вы не планировали покупку какой-то вещи, и она вам не нужна на каждый день, а под воздействием эмоций решили купить, кредит становится бременем. Новый телефон, когда старый работает отлично, или лишние предметы интерьера – плохая идея для оформления займа.

Неуверенность в доходах. Если у вас работа непостоянная или зарплату часто задерживают, кредит может привести к финансовым трудностям и неприятному общению с коллекторами.

Высокая процентная ставка. Потребительские кредиты под высокий процент в банке или микрофинансовой организации предполагают переплату в два, а то и в три раза.

Нежелание копить. Некоторые ленятся откладывать несколько месяцев или лет.

В каких случаях кредит обоснован

Эксперты поясняют, что кредит целесообразен, когда это необходимость, а не прихоть. Если деньги, занятые у банка, помогут решить важную проблему, кредитование вполне объяснимо. Например, покупка первой квартиры в ипотеку, для работы – автомобиль, ноутбук или смартфон. Личное жилье и электроника как рабочий инструмент обычно окупаются.

Важно учесть величину платежа по кредиту. Если он не превышает трети вашего дохода за месяц, это считается безопасным уровнем долговой нагрузки.

Когда кредитная ставка ниже инфляции или доходности ваших инвестиций, депозитов, кредит выгоден. К примеру, льготная ипотека с небольшим ежемесячным платежом гораздо выгоднее аренды чужого жилья.

"Можно взять кредит, когда у человека точно есть гарантированный заработок, хотя бы годовой контракт на работу. Потому что любая просрочка, конечно, сразу вгоняет в стресс. Крупные покупки надо обдумывать. Иногда человек со здравым смыслом лучше финансиста мыслит, потому что он понимает уверенность в своих силах. Поэтому некоторые спокойно берут кредит на десять лет, например, ипотеку, и спокойно переплачивают в два-три раза за квартиру. Такое тоже может быть", – поделился наблюдениями финансист Расул Рысмамбетов.

Материал по теме Микрокредиты в Казахстане становятся недоступнее

Особенности рассрочки

Онлайн-магазины часто предлагают рассрочку без переплаты. Если вы уверены в своих силах, такой вариант можно рассмотреть.

Рассрочка – это беспроцентный кредит для покупки конкретной вещи или услуги. Это хорошая возможность приобрести дорогой товар сейчас и сразу начать им пользоваться, если он вам очень нужен, а денег недостаточно. Следует понимать: оплата растягивается на длительный период, в течение которого могут возникнуть и другие траты. Не факт, что вам потребуется другая, не менее нужная, вещь или техника.

Принцип рассрочки

Торговая сеть или маленький магазин заключает договор с банком о том, что последний оплачивает товары покупателей авансом, а клиенты финучреждения возвращают суммы частями. В стоимость закладывают процент за "щедрость" банка.

При всей своей прелести рассрочка подразумевает и минусы для клиентов. Продавцы нередко завышают цены, чтобы сделка приносила прибыль. Таким образом, магазины продают большое количество товаров за короткий срок, ничего не теряя. А покупатель и без процентов изначально переплачивает за покупку.

Несколько рассрочек может привести к большому количеству долгов. Тогда основная часть дохода будет уходить на обязательства перед банками. За несвоевременные выплаты клиенты получают штрафы, которые портят кредитную историю одновременно во всех банках.

Ежемесячные платежи по рассрочке уменьшают сумму карманных денег. Если человек потеряет работу или заболеет, он рискует разориться. Также перебор с рассрочками мешает процессу накопления.

"Что касается рассрочки, тут сложно сказать, потому что все зависит от целей. Есть рассрочки, которые при опоздании платежей превращаются в кредиты. Я не считаю, что это хорошая идея – брать рассрочку. Только если на что-то очень нужное. Ни в коем случае вторую квартиру, пятый телефон в рассрочку брать не надо", – сказал финансист.

Фото: freepik

Копить нельзя тратить

Самый безопасный способ приобрести дорогую вещь – накопить на нее. Главное преимущество заключается в отсутствии переплат по процентам, комиссий и прочих скрытых платежей. Покупая что-либо "за наличку", вы отдаете только фактическую стоимость и не обременяете себя долгами. Такие покупки специалисты называют более взвешенными. Ведь пока копите, можете понять, действительно ли требуется вам то, на что собираете деньги.

Процесс накопления дает возможность сравнить цены и найти более выгодное предложение. Однако стоит учитывать риск подорожания товара.

"Собирать деньги, конечно, выгоднее, но только если есть уверенность в курсе тенге к доллару. Из-за большой импортной зависимости у нас, допустим, при изменениях курса цены в тенге тоже меняются, даже у местных производителей", – подчеркнул финансовый аналитик Расул Рысмамбетов.

Значительный недостаток накопления – долгое ожидание. На сборы нужной суммы могут уйти месяцы и даже годы. Все это время придется ограничивать себя в чем-то.

Как принять решение правильно

Эксперты советуют перед покупкой откладывать товар в корзину хотя бы на три дня. Это время позволяет без спешки подсчитать свои активы и оценить нужду. Если в течение трех суток вы не почувствовали, что вам той или иной вещи не хватает, возможно, она никогда не пригодится.

Существует несколько негласных правил рационального подхода к тратам:

определить необходимость товара и срочность покупки: если можете подождать, лучше накопить;

узнать итоговую стоимость кредита и посчитать переплату: проценты за некоторые товары доходят до их себестоимости;

оценить долговую нагрузку: в случае, когда выплата по кредиту превышает 30% от ежемесячного дохода – влезать в долги опасно;

рассмотреть альтернативы: сравнить товары и условия разных банков.

Все зависит от материального положения и целей. Когда нет острой необходимости, не рекомендуется покупать ничего лишнего, тем более в долг. Кредит может выручить лишь в сложной ситуации. А если вы не уверены в своих финансовых возможностях, лучше накопить и спать спокойно.

Материал по теме Стали известны причины инфляции в Казахстане в начале 2026 года

Темпы инфляции то замедляются, то ускоряются. Возможно, через некоторое время из-за снижения покупательской способности и падения спроса на некоторые товары цены перестанут расти или даже немного опустятся. Может получиться так, что вещь, приобретенная сегодня в кредит, завтра подешевеет. Тогда станет обидно, ведь вне зависимости от изменения стоимости проценты по займу придется платить в том размере, который указан в договоре.