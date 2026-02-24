Весна отменяется: снег и морозы вернули Алматы в зиму

Весеннее настроение в мегаполисе продлилось недолго. После теплого воскресенья с температурой до +11°С уже к вечеру понедельника дождь перешел в снег, а во вторник в городе установилась морозная погода и начался снегопад. Почему регион оказался под влиянием непогоды – в материале Zakon.kz.

В Алматы такие температурные "качели" всегда вызывают резонанс в обществе и коллапс на дорогах. Из +15 на солнце южная столица снова вернулась в зиму – в городе за сутки резко похолодало и вернулись продолжительные осадки.

Еще в воскресенье, 22 февраля 2026 года, в Алматы стояла почти апрельская погода – воздух прогревался до +9+11 градусов, горожане гуляли без шапок и пуховиков, а в городе чувствовалось дыхание весны. Но уже утром в понедельник ситуация резко изменилась.

С раннего утра 23 февраля начал накрапывать дождь, который к вечеру перешел в полноценные осадки. В отдельных районах города снег шел крупными хлопьями и не прекращался всю ночь.

Во вторник, 24 февраля, Алматы окончательно вернулся в зиму: температура опустилась до -2 градусов, а снегопад в течение дня то усиливался, то затихал. На дорогах образовался гололед, местами наблюдался туман.

Штормовое предупреждение и снежный удар по регионам

Фото: Zakon.kz

В "Казгидромете" заранее предупреждали о неустойчивой погоде в ряде регионов страны. Хотя большая часть территории Казахстана должна была оказаться под влиянием отрога антициклона – с ясной погодой без осадков, восток, юг, юго-восток и юго-запад страны попали под воздействие атмосферных фронтальных разделов.

В Гидрометцентре сообщали, что 24 февраля на востоке Казахстана прогнозируется снежный шторм. По республике ожидаются туман, гололед и усиление ветра.

Более того, накануне синоптики распространили штормовое предупреждение для жителей Алматы и Алматинской области. В горных районах днем прогнозировался сильный снег, на юге и в горах – туман и гололед. Ветер северо-восточный, с порывами до 18-23 м/с.

В Алматы – временами туман и гололед.

В Конаеве – туман и усиление ветра до 18-23 м/с.

Почему весна "отменилась" за сутки

Фото: Zakon.kz

Если в воскресенье город находился под влиянием теплых воздушных масс и южных потоков, то уже к понедельнику регион оказался в зоне атмосферного фронта. Произошло вторжение более холодного воздуха, а при столкновении теплых и холодных масс сформировались осадки.

Фото: Zakon.kz

Именно поэтому сначала пошел дождь, а затем по мере понижения температуры он перешел в снег.

Подобные резкие перепады в конце февраля для Алматы не редкость: город расположен у подножия гор, где погодные процессы развиваются быстрее и контрастнее, чем на равнине.

Фото: Zakon.kz

Синоптики объясняют резкое похолодание сменой синоптической ситуации. Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал, что в данный момент через территорию Алматинской области проходят несколько систем атмосферных фронтальных разделов, в городе сохраняется неустойчивая влажная погода.

"Наблюдается сплошная облачность, временами идут осадки, преимущественно в виде снега. Время от времени отмечаются туман и гололед. В ближайшие дни ситуация существенно не изменится. Синоптическая обстановка останется нестабильной. Ожидаются осадки, временами сильные, а также туман и гололед. Температурный фон будет немного понижаться ночью до -7 мороза, днем от небольших отрицательных до слабоположительных значений (от -3 до +4°С)", – сказал специалист.

Горожанам рекомендуется учитывать погодные условия и соблюдать осторожность.

Фото: Zakon.kz

Снег в Алматы шел плотной стеной – крупные хлопья быстро закрывали обзор и почти моментально покрывали дороги рыхлым слоем.

Фото: Zakon.kz

На некоторых участках движение замедлилось: из-за плотности осадков водителям приходилось снижать скорость, а где-то на перекрестках появился регулировщик, вручную помогая транспортному потоку справиться с неожиданной зимней нагрузкой.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Пешеходы спешили, втягивая головы в плечи. Люди прикрывали лица шарфами, а головы – в капюшоны, так как ветер бросал снежинки прямо в глаза.

Фото: Zakon.kz

Еще утром многие вышли из дома по инерции "почти весеннего" воскресенья, но город быстро напомнил: февраль еще не сдал позиций.

Фото: Zakon.kz

На тротуарах и у обочин сбились в плотные стайки голуби. Птицы пережидали снегопад прямо на асфальте, нахохлившись и прижавшись друг другу. Сердобольные прохожие останавливались на секунду, подбрасывали им хлебных лакомств или семечек, стараясь не спугнуть пернатых неосторожным движением.

Фото: Zakon.kz

Эта трогательная картина февральской стойкости после ласковых дней не оставляла никого равнодушными.

Фото: Zakon.kz

Через снежную завесу по улицам города пробивался общественный транспорт. Автобусы с включенными фарами медленно подъезжали, забирая людей с остановок.

Фото: Zakon.kz

В салонах становилось теснее обычного – алматинцы старались поскорее укрыться от холода и ветра.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Так, южная столица всего за сутки сменила декорации: вместо мягкого февральского тепла – настоящая зимняя сцена с морозом, снегопадом и напряженным городским ритмом.