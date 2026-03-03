Весенние истории: как семейные теплицы обеспечивают казахстанцев тюльпанами

Несмотря на климатические риски и финансовые сложности, казахстанские предприниматели делают ставку на собственные теплицы и выращивают тысячи тюльпанов к весеннему празднику, сообщает Zakon.kz.

Цветочный урожай в Атырау

Молодая семья из Атырау решилась в этом году на смелый эксперимент, вырастив в регионе с переменчивым климатом 200 тысяч разноцветных тюльпанов в собственной теплице.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Супруги Айдар Джумиян и Айгерим Даулетиярова в цветочном бизнесе не новички. Много лет они помогали маме, которая занималась продажей цветов, а в 2025 году решили попробовать собственное производство.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"В цветочном бизнесе мы с 1996 года. До сегодняшнего дня занимались привозными цветами, а в прошлом году решились на авантюру. В марте 2025 года мы заказали посадочный материал для высадки тюльпанов из Голландии. Луковицы пришли только в конце декабря. Сейчас получили около 200 тысяч цветов. Конечно, без потерь не обошлось – примерно 10-15 процентов составили "слепые" бутоны (нераскрывшиеся или недоразвитые цветки, которые формируются без полноценного цветения. – Прим. ред.) и брак. Но для первого раза результат считаем хорошим. Знания черпали из интернета, изучали технологию. У нас уже был опыт выращивания ясеня и декоративной тыквы, поэтому совсем страшно не было. В середине марта хотим сделать новый заказ уже на следующий год", – рассказывает Айдар Джумиян.

Внутри теплицы – особенная атмосфера. Ряды тюльпанов тянутся до самого конца помещения, словно живой ковер из красных, желтых, белых и фиолетовых оттенков.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Работа кипит: одни аккуратно вынимают цветы из ящиков, другие сортируют их по цвету и длине стебля, третьи формируют партии для магазинов.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По словам Айгерим Даулетияровой, тюльпаны собирают с еще не распустившимися бутонами, затем упаковывают вместе с луковицами в специальную бумагу. Так цветы дольше сохраняют свежесть и легче переносят транспортировку.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В период массового цветения семье приходится привлекать дополнительных работников – срезчиков, упаковщиков и водителей. Процесс выстроен так, чтобы бутоны начали раскрываться точно к 8 Марта.

"Тюльпаны выращиваем гидропонным способом – без привычной почвы, в специальной среде, где строго контролируется питание растений. За полтора месяца из луковиц вырастают крепкие тюльпаны. За десять дней до срезки сначала отправляем их на хранение в холодильник при температуре +4°С: там они доращиваются и насыщаются влагой и цветом. Затем луковицы срезаются, а цветы направляются в магазины", – объясняет Айгерим.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В этом сезоне тюльпаны будут продаваться только в собственных цветочных магазинах семьи, стоимость одного цветка составит 600-700 тенге в зависимости от роста стебля и величины бутона. Но и после окончания сезона тюльпанов теплица не будет простаивать. На их месте супруги планируют высадить хризантемы, чтобы продолжить цветочный цикл и обеспечить магазины свежей продукцией в течение года.

Тюльпаны из Актау

Как и в Атырау, в Актау тоже семейный подряд. Здесь тюльпаны выращивают супруги Картбаевы. Теплицу Оразкельды Картбаев построил своими руками и 4 года назад впервые высадил пробную партию луковиц – всего 1 200 штук.

Фото из личного архива семьи Картбаевых

Оразкельды – экономист, а Динара – мастер маникюра. Особенности техники выгонки тюльпанов они изучали в интернете самостоятельно.

Фото из личного архива семьи Картбаевых

В 2025 году они столкнулись с большими сложностями. Для тюльпанов очень важен температурный режим: в определенное время – своя температура. Но в феврале подвела погода, очень нехарактерная для Актау в это время года.

"Не всегда можно подгадать дату цветения. Иногда они зацветают раньше времени, и тогда проблема – сохранить их в свежем виде до 8 Марта. В прошлом году был форс-мажор из-за погодных условий. Выпал снег, который пролежал около двух недель, а температура ночью снижалась до -20°С. На это наша теплица не была рассчитана. И к сожалению, многие цветы не успели зацвести к 8 Марта, а зацвели позже. Но эта сложность показала нам новый плюс: цветы, которые зацвели позднее, мы продавали весь март, просто храня их в холодном месте", – рассказывает Динара Картбаева.

Если в 2024-2025 годах супруги высадили от 11 до 15 тысяч луковиц, то в этом году посадили совсем немного – всего 3,5 тысячи.

Фото из личного архива семьи Картбаевых

"Из-за морозов в прошлом году часть тюльпанов погибла, хотя мы использовали фитолампы, но они сожгли много цветов. Кроме того, цветы имели нетоварный вид. Было очень обидно, потому что мы брали кредит на покупку луковиц и в итоге ушли в минус. В этом году не стали рисковать и закупили на те средства, которые были, чтобы не влезать в долги. Но уже в следующем, 2027 году, планируем высадить 20 тысяч штук", – говорит Динара.

Сейчас в теплице растут 6 видов тюльпанов: оранжевые Ad Rem, красные Strong Love, желтые Strong Gold, белые White Prince, розовые Ace Pink и фиолетовые Purple Flag. Самые неприхотливые – это белые, оранжевые и фиолетовые тюльпаны. Самый тяжелый для выращивания – розовый тюльпан. Он зацветает очень поздно. В будущем супруги планируют доращивать луковицы самостоятельно, а не покупать их у поставщиков.

Динара рассказывает – чтобы тюльпаны в вазе простояли дольше, надо соблюдать несколько правил.

"Не стоит ставить вазу с цветами под прямые солнечные лучи, лучше поставить в прохладное место. Также необходимо каждый день менять воду, а в течение дня несколько раз добавлять в воду лед. Тюльпаны очень любят холод, тогда они лучше сохраняются. В-третьих, через день их нужно подрезать, при этом срез должен быть ровным, а не наискось", – советует Динара Картбаева.

В последние годы в этой семье не отмечают 8 Марта, сетует Динара. Перед праздником, во время 8 Марта и несколько дней после супруги работают с раннего утра и до поздней ночи.

"Мне и тюльпанов-то не дарят. Муж шутит – зачем тебе букет, если у тебя целая плантация цветов?" – говорит актауская цветочница.

Талдыкорган

60 000 тюльпанов расцвели этой весной во дворе обычного частного дома в области Жетысу. Их вырастила Балжан Нусип – хозяйка семейной теплицы, которую она с супругом построила в 2021 году. Сегодня семейный бизнес обеспечивает стабильный доход семье.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

К идее заняться тепличным делом Балжан привела любовь к цветам. Сначала семья занималась перепродажей и оптовыми поставками, но позже решила перейти к собственному производству.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Перед тем как строить собственные теплицы, Балжан и ее муж Самат сезон отработали у опытных цветоводов.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Мы наблюдали, учились, записывали все. А потом поняли: можем попробовать сами", – говорит Нусип.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Сегодня в ее теплице растут популярные голландские сорта – Strong Gold, Barcelona, Ace of Spades, Jumbo Beauty и другие.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Мы рассчитали состав почвы, уровень тепла, солнца и влажности так, чтобы бутоны распустились к 8 Марта. И все получилось. Весь урожай уже распродан оптовикам задолго до праздничной даты. Сейчас мы только собираем цветы. Упаковываем и отправляем заказчикам". Балжан Нусип

Для поддержания температуры используется угольное отопление. В поселок проведен газ, однако подключение и тарифы для предпринимателей остаются высокими.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Конечно, газом удобнее. Но подключение дорогое, и тарифы выше, чем для населения. Несмотря на сложности, в теплице зимой поддерживается не менее 10 градусов тепла. Это позволяет растению формировать качественную бутонную закладку". Балжан Нусип

Семья старается использовать пространство без простоев. После сезона тюльпанов в теплицах выращивают зелень и овощи, что обеспечивает доход круглый год. В работе участвуют все члены семьи, включая шестерых детей.

"Для меня это не просто работа. Это модель, в которой растут дети. Они видят, что забота и труд приносят радость", – подчеркивает Балжан.

