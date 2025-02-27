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Цветочные истории: жительница села Мукры вырастила к 8 марта 50 тысяч тюльпанов

Цветочные истории: жительница села Мукры вырастила к 8 марта 50 тысяч тюльпанов, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 15:04 Фото: Zakon.kz/Лина Малахова
Многодетная мать из области Жетысу Балжан Нусип и ее муж Самат Жумагулов своими руками построили прямо во дворе своего дома теплицы, в которых выращивают цветы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Весь прекрасный урожай семьи уже раскуплен цветочными салонами. Как раз к празднику в одной из теплиц на ровных песчаных грядках расцветают тюльпаны 16 сортов.

"Это довольно неприхотливые растения, – рассказала Балжан Нусип. – Их у нас нынче 50 тыс. стеблей, выращены цветы из голландского посевного материала, естественно, с применением средств защиты растений, удобрений и витаминов. Стебли крепкие, бутоны тугие, стоять наши тюльпаны в букетах будут долго".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Что интересно, ни у Балжан, ни у Самата нет образования, связанного с земледелием.

"Поначалу мы продавали чужие цветы оптовыми партиями. Я сама цветы очень люблю, и больше всего собирать из них букеты. Но, конечно, то, как развивается растение, тоже очень интересно, и однажды пришло осознание, что мы можем сами выращивать цветы и не зависеть от поставщиков", – поделилась героиня.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Свое дело оказалось не таким уж и простым, требовало трудолюбия и большого объема специальных знаний.

"Учиться мы были готовы. И первый год работали у тех людей и с теми людьми, которые уже имеют теплицы, буквально прямо на земле. Затем, три года назад, построили у себя во дворе в селе Мукры две теплицы сами". Балжан Нусип

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Это простые теплицы без наворотов, с капельным орошением, с угольной печкой, согревающей воду, которая бежит по трубам.

"Печка у нас на угле, потому что установить газовую дорого. И тариф на газ для предпринимателей высокий, а угля мы изводим за зиму порядка 40 тонн. Да, это трудно – всю зиму днем и ночью следить за печью, но мы и не предполагали, что будет легко, мы были готовы трудиться".Балжан Нусип

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Работают в теплицах все: и сама 33-летняя Балжан, и ее муж, и мама мужа Асылхан Омарбековна, и шестеро детей. Старшему сыну двенадцать, а младшему всего два года. Но и он старательно помогает бабушке, когда та возится на грядках.

"В первый же год существования наших теплиц мы посадили перуанскую лилию, альстромерию. Это растение-трехлетник, сейчас оно уже доцветает, эту теплицу будем засаживать другими цветами. Альстромерия очень красивая при цветении и долго стоит в букетах, она подходит для создания монобукетов, то есть к ней не нужны дополнения".Балжан Нусип

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова/Перуанская лилия

Альстромерию дарят, кстати, и мужчинам, и женщинам, так как этот цветок – символ богатства, карьерного роста и достатка. В Перу, на его Родине, простолюдинам в давние времена даже не разрешалось прикасаться к этому цветку, а сорвать его могли только жрецы.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Тюльпаны мы решили сажать, чтобы порадовать женщин к 8 марта. И это, конечно, точечный заработок. Было, конечно, важно и хороший посевной материал выбрать, потом заказать, соблюсти все технологии выращивания, поддерживать температуру в теплице так, чтобы бутоны начали распускаться в канун праздника. Но мы справились, и сейчас буквально вся наша маленькая плантация продана. В эти дни мы только собираем урожай, упаковываем его и отправляем заказчикам".Балжан Нусип

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова/Альстромерия

На свободные участки хозяйственная Балжан уже посадила зелень, овощи, в ящики – клубнику. Семья, считает она, должна питаться правильно. А большие грядки после тюльпанов скоро займут летние цветы. Обычно это шикарные голландские астры и японские хризантемы, которые семья будет продавать всю осень. А в конце декабря 2025 года у Балжан и ее домочадцев снова начнется "тюльпановая эпопея".

Ранее Zakon.kz сообщал, что в предгорьях Алматы зацвели предвестники весны – подснежники.

Лина Малахова
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