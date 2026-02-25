Гололед и травмы: какую обувь выбрать, чтобы не упасть

Главным риском травм в холодный период являются падения. Что нужно знать, чтобы уберечься на неустойчивой и скользкой поверхности, а также как не ошибиться с выбором обуви, рассказал Zakon.kz эксперт.

Почему зимой травм становится больше

Традиционно количество травм зимой возрастает. Главная причина – гололед и укатанный снег, которые резко снижают сцепление обуви с поверхностью. Даже человек с хорошей координацией может потерять равновесие. Дополнительный фактор риска – объемная зимняя одежда: она сковывает движения, замедляет реакцию и мешает быстро сгруппироваться при падении. Особенно уязвимы пожилые люди: с возрастом снижается мышечная сила, ухудшается чувство равновесия и уменьшается плотность костной ткани. Поэтому зимой среди них чаще регистрируются тяжелые переломы. У детей, напротив, пик травматизма приходится на лето – в период активных игр и спорта.

Самые частые травмы при падении на льду

Врач ортопед-травматолог Азамат Тулегенов отметил, что при падении на льду характер травм зависит от возраста и механизма падения.

"У пожилых пациентов чаще всего диагностируют перелом шейки бедренной кости – одну из самых серьезных зимних травм. У людей среднего возраста нередко встречаются переломы лучевой кости, когда человек инстинктивно выставляет руку вперед, чтобы смягчить удар", – сказал врач.

Он добавил, что распространены также растяжения и разрывы связок голеностопного сустава, ушибы таза, травмы колена и копчика.

Может ли правильная обувь спасти от падения?

Фото: pixabay

Правильно подобранная обувь способна существенно снизить риск падения, хотя полностью исключить его невозможно. Важна не только толщина подошвы, но и материал, из которого она изготовлена, глубина протектора, устойчивость каблука и надежная фиксация стопы.

"Обувь должна плотно сидеть, но не сдавливать ногу. Если стопа внутри "гуляет", увеличивается нестабильность в голеностопе, а это повышает риск подвернуть ногу на скользкой поверхности", – сказал ортопед.

Какая подошва действительно работает в гололед

По мнению специалистов, наиболее безопасной считается подошва из плотной резины или термоэластопласта. Эти материалы сохраняют эластичность даже при низких температурах и обеспечивают лучшее сцепление со льдом. Полиуретан легче по весу, но в сильный мороз может становиться более жестким и скользким.

Также хорошим вариантом считаются модели с комбинированной подошвой или встроенными металлическими элементами. Чем глубже и агрессивнее рисунок протектора, тем выше сцепление: в идеале он должен быть не менее 4-5 миллиметров и иметь разнонаправленные элементы. Гладкая или декоративная подошва в условиях гололеда значительно повышает риск травмы.

Ледоступы и накладки: кому они особенно нужны

Дополнительную защиту обеспечивают ледоступы – специальные накладки с металлическими шипами. Они действительно работают и особенно рекомендованы пожилым людям, пациентам с остеопорозом, людям с избыточным весом, а также тем, кто много времени проводит на улице или ходит по неочищенным участкам. При этом важно правильно подобрать размер и убедиться, что накладки надежно фиксируются.

Свободная или тесная обувь: где опаснее

Покупать зимнюю обувь "с запасом" допустимо, но не более чем на один размер, чтобы можно было надеть теплый носок, добавил врач.

"Слишком свободная пара нарушает устойчивость. Не менее опасна и тесная обувь: она сдавливает стопу, ухудшает кровообращение и может привести к онемению и переохлаждению. Зимой это особенно актуально, поскольку нарушенная микроциркуляция увеличивает риск обморожений и усугубляет деформации пальцев". Азамат Тулегенов

Особые рекомендации: пожилые люди и плоскостопие

Фото: pixabay

Людям с плоскостопием рекомендуется выбирать обувь с жестким задником, устойчивой подошвой и возможностью использования ортопедической стельки. Каблук должен быть широким и невысоким – около 2-4 сантиметров. Пожилым людям дополнительно советуют минимизировать выходы на улицу в период сильного гололеда, отказаться от высоких каблуков и по возможности держать руки свободными, чтобы сохранять равновесие.

Когда после падения нужно срочно к врачу

Как отметил ортопед, после падения нельзя игнорировать боль, нарастающий отек, ограничение движений или невозможность наступить на ногу. Деформация конечности или ощущение "неестественной" подвижности – повод для немедленного обращения к врачу.

"Хотя выраженный перелом у взрослого человека обычно сопровождается сильной болью, трещины или неполные переломы могут быть менее заметными, поэтому при сомнениях лучше пройти обследование", – сказал собеседник.

Как выбрать безопасную обувь в магазине

При выборе обуви в первую очередь стоит обращать внимание не на внешний вид, а на устойчивость подошвы, качество материалов и фиксацию стопы. Частая ошибка – покупка красивой, но гладкой обуви или модели на высоком каблуке. Также многие примеряют обувь утром, когда нога менее отечна, и в результате приобретают слишком тесную пару.

Часто многие мамочки отмечают, что после рождения первенца их привычная обувь стала не подходить по размеру. Мы поинтересовались у врача-ортопеда, меняется ли размер ноги после родов?

Как объяснил врач, после беременности у женщин нередко меняется не длина стопы, а ее ширина. Это связано с действием гормона релаксина, который делает связки более эластичными. В результате передний отдел стопы может немного расширяться, и женщине требуется более свободная по ширине обувь.

Зимние травмы – не случайность, а чаще всего результат невнимательности к деталям, в том числе к выбору обуви. Правильная подошва, надежная фиксация стопы и осторожная походка способны существенно снизить риск падения даже в сильный гололед. А если травмы все же избежать не удалось, важно не терпеть боль и своевременно обратиться к специалисту.