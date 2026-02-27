Кровавая Луна и весеннее равноденствие: какие космические события ждут казахстанцев в марте 2026 года

В марте 2026 года небо приготовит для жителей Казахстана сразу несколько ярких астрономических явлений – от полного лунного затмения до весеннего равноденствия и сближений Луны с планетами. Возможно ли будет увидеть в Казахстане впечатляющие события – в материале Zakon.kz.

По словам астронома Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, часть событий можно будет наблюдать по всей стране, другие – только в отдельных регионах или при благоприятных условиях. Специалист подробно разъяснила, что и когда стоит искать на небосклоне.

3 марта – полнолуние и полное лунное затмение

3 марта произойдет полнолуние, которое будет видно всем жителям Земли, в том числе и Казахстана.

Фото: pixabay

В этот же день состоится полное лунное затмение – с 14:50 до 18:17 по времени Астаны. Максимальная теневая фаза составит 1,156, когда Луна пройдет через южную часть тени Земли. Полная фаза продлится около часа, а общая продолжительность затмения – примерно шесть с половиной часов.

По словам отечественного астронома, полностью явление смогут наблюдать жители тех регионов, где Луна в это время будет над горизонтом: в Северной и Южной Америке, России, Восточной Азии, Антарктиде, Океании и на Аляске.

В Казахстане полную фазу затмения увидят жители: Западно-Казахстанской области,

Атырауской области,

Мангистауской области.

В остальных регионах страны Луна в момент полной фазы будет находиться ниже горизонта.

7-8 марта – Венера вблизи Нептуна и Сатурна

7 марта Венера пройдет всего в четырех угловых минутах севернее Нептуна, а 8 марта – в одном градусе севернее Сатурна.

"Наблюдать эти сближения смогут жители северных и центральных районов Казахстана при условии отсутствия яркой городской подсветки, смога и при открытой линии горизонта. В Алматы из-за гор и плотной городской застройки наблюдения могут быть затруднены", – отметила представитель института.

11 марта – последняя четверть Луны

Последняя четверть наступит в 14:38. Фаза будет видна всем жителям Земли, в том числе и Казахстана.

комета 3I/ATLAS. Фото: xras.ru

16-17 марта – комета 3I/ATLAS рядом с Юпитером

16 марта комета 3I/ATLAS окажется на расстоянии 53,61 миллиона километров от Юпитера.

17 марта она приблизится к нерегулярному спутнику Юпитера – Эвфеме – на расстояние 30,46 миллиона километров.

"В Алматы наблюдать комету не получится. Однако астрономы-любители и наблюдатели из других регионов страны могут попытаться увидеть ее при помощи телескопов. Ученые будут наблюдать это событие в высокогорных обсерваториях", – объяснила астроном.

17 марта – Луна рядом с Марсом и Меркурием

Утром Луна окажется вблизи Марса и Меркурия. Однако из-за раннего времени суток событие вряд ли будет хорошо заметно с территории Казахстана.

19 марта – новолуние и молодой месяц

Новолуние наступит в 06:23.

"Вечером молодой месяц появится рядом с Сатурном и Нептуном. Это явление смогут увидеть жители Центрального и Северного Казахстана. В Алматы наблюдение может быть осложнено смогом и горами, закрывающими линию горизонта". Светлана Мошкина

20 марта – весеннее равноденствие



Фото: pixabay

20 марта в 19:46 наступит день весеннего равноденствия. В этот момент продолжительность дня и ночи станет практически одинаковой, после чего световой день начнет увеличиваться.

В этот же день Луна пройдет рядом с Венерой. При ясной погоде Венеру можно будет наблюдать у линии горизонта как очень яркий объект.

22-26 марта – перигей и сближения Луны с планетами

22 марта Луна достигнет перигея своей орбиты – она будет находиться на расстоянии 366 858 километров от центра Земли.

23 марта Луна пройдет рядом с Ураном. Планета будет слабой, и в Алматы ее увидеть в телескоп затруднительно. Однако при наличии любительской техники жители центральных и северных регионов смогут рассмотреть ее.

26 марта в 00:18 наступит первая четверть Луны. В этот же день она сблизится с Юпитером. Это событие будет видно на всей территории Казахстана.

Что еще можно увидеть в марте на небосводе?

Юпитер виден вечером и ночью.

Уран, Венера, Сатурн и Нептун находятся на вечернем небе.

Марс и Меркурий – на утреннем.

Март станет месяцем ярких небесных событий. И если позволит погода, казахстанцы смогут увидеть, как Луна и планеты выстраиваются в космические композиции, а день окончательно берет верх над ночью.