Кровавая Луна и весеннее равноденствие: какие космические события ждут казахстанцев в марте 2026 года
По словам астронома Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, часть событий можно будет наблюдать по всей стране, другие – только в отдельных регионах или при благоприятных условиях. Специалист подробно разъяснила, что и когда стоит искать на небосклоне.
3 марта – полнолуние и полное лунное затмение
3 марта произойдет полнолуние, которое будет видно всем жителям Земли, в том числе и Казахстана.
Фото: pixabay
В этот же день состоится полное лунное затмение – с 14:50 до 18:17 по времени Астаны. Максимальная теневая фаза составит 1,156, когда Луна пройдет через южную часть тени Земли. Полная фаза продлится около часа, а общая продолжительность затмения – примерно шесть с половиной часов.
По словам отечественного астронома, полностью явление смогут наблюдать жители тех регионов, где Луна в это время будет над горизонтом: в Северной и Южной Америке, России, Восточной Азии, Антарктиде, Океании и на Аляске.
В Казахстане полную фазу затмения увидят жители:
- Западно-Казахстанской области,
- Атырауской области,
- Мангистауской области.
В остальных регионах страны Луна в момент полной фазы будет находиться ниже горизонта.
7-8 марта – Венера вблизи Нептуна и Сатурна
7 марта Венера пройдет всего в четырех угловых минутах севернее Нептуна, а 8 марта – в одном градусе севернее Сатурна.
"Наблюдать эти сближения смогут жители северных и центральных районов Казахстана при условии отсутствия яркой городской подсветки, смога и при открытой линии горизонта. В Алматы из-за гор и плотной городской застройки наблюдения могут быть затруднены", – отметила представитель института.
11 марта – последняя четверть Луны
Последняя четверть наступит в 14:38. Фаза будет видна всем жителям Земли, в том числе и Казахстана.
комета 3I/ATLAS. Фото: xras.ru
16-17 марта – комета 3I/ATLAS рядом с Юпитером
16 марта комета 3I/ATLAS окажется на расстоянии 53,61 миллиона километров от Юпитера.
17 марта она приблизится к нерегулярному спутнику Юпитера – Эвфеме – на расстояние 30,46 миллиона километров.
"В Алматы наблюдать комету не получится. Однако астрономы-любители и наблюдатели из других регионов страны могут попытаться увидеть ее при помощи телескопов. Ученые будут наблюдать это событие в высокогорных обсерваториях", – объяснила астроном.
17 марта – Луна рядом с Марсом и Меркурием
Утром Луна окажется вблизи Марса и Меркурия. Однако из-за раннего времени суток событие вряд ли будет хорошо заметно с территории Казахстана.
19 марта – новолуние и молодой месяц
Новолуние наступит в 06:23.
"Вечером молодой месяц появится рядом с Сатурном и Нептуном. Это явление смогут увидеть жители Центрального и Северного Казахстана. В Алматы наблюдение может быть осложнено смогом и горами, закрывающими линию горизонта".Светлана Мошкина
20 марта – весеннее равноденствие
Фото: pixabay
20 марта в 19:46 наступит день весеннего равноденствия. В этот момент продолжительность дня и ночи станет практически одинаковой, после чего световой день начнет увеличиваться.
В этот же день Луна пройдет рядом с Венерой. При ясной погоде Венеру можно будет наблюдать у линии горизонта как очень яркий объект.
22-26 марта – перигей и сближения Луны с планетами
22 марта Луна достигнет перигея своей орбиты – она будет находиться на расстоянии 366 858 километров от центра Земли.
23 марта Луна пройдет рядом с Ураном. Планета будет слабой, и в Алматы ее увидеть в телескоп затруднительно. Однако при наличии любительской техники жители центральных и северных регионов смогут рассмотреть ее.
26 марта в 00:18 наступит первая четверть Луны. В этот же день она сблизится с Юпитером. Это событие будет видно на всей территории Казахстана.
Что еще можно увидеть в марте на небосводе?
- Юпитер виден вечером и ночью.
- Уран, Венера, Сатурн и Нептун находятся на вечернем небе.
- Марс и Меркурий – на утреннем.
Март станет месяцем ярких небесных событий. И если позволит погода, казахстанцы смогут увидеть, как Луна и планеты выстраиваются в космические композиции, а день окончательно берет верх над ночью.