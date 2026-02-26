#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Наука и технологии

Луна станет кроваво-красной 3 марта: где и во сколько это увидят

кровавая Луна, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 15:32 Фото: Zakon.kz
В марте 2026 года землян ждет единственное в этом году полное лунное затмение, которое подарит нам возможность увидеть Луну, окрашенную в глубокий красный цвет. Это редкое явление, известное как "Кровавая Луна", не повторится до 2028 года, сообщает Zakon.kz.

Произойдет это затмение со 2 на 3 марта 2026 года. Полная фаза ожидается с 16:04 до 17 :03 по времени Астаны. Максимум затмения – в 16:33. Все затмение будет длиться 5 часов 39 минут.

"Лунное затмение может произойти только в полнолуние. Грядущее лунное затмение совпадает с полнолунием в марте 2026 года, также известным как "Луна Червя", – отмечается на сайте Starwalk.

Полное лунное затмение в марте 2026 года будет видно над большой частью земного шара. А вот что именно можно будет увидеть, зависит от местоположения

  • Все затмение целиком будет видно в самых восточных районах Азии, в восточной Австралии, в Новой Зеландии, над Тихим океаном и в некоторых частях западной Северной Америки. В этих регионах Луна постепенно будет становиться красной во время полного затмения, а затем вернется к своему обычному цвету.
  • В некоторых районах восточной части России, Восточной Азии и западной/центральной Австралии затмение начинается до восхода Луны. Наблюдатели в этих регионах пропустят полутеневую фазу: Луна взойдет уже в фазе частного затмения, что позволит им наблюдать красную Луну во время полного затмения.
  • В некоторых районах восточной части Северной Америки и западной части Южной Америки затмение закончится после захода Луны. В этих регионах Луна станет красной, опустившись очень низко над горизонтом, а конец полной фазы уже не будет виден.
  • В некоторых районах Центральной Азии, восточной Южной Америки и близлежащих регионах вы увидите лишь частное затмение. Часть Луны будет выглядеть затемненной, как будто по ней движется изогнутая тень, в то время как остальная часть останется светлой. В некоторых местах лунный диск лишь немного потемнеет, что может быть трудно заметить. В Алматы, например, это явление будет с 17:43 до 19:23 час.
  • В Европе, Африке и большей части Ближнего Востока Луна будет находиться ниже горизонта на протяжении всего затмения, а это значит, что это событие вообще не будет видно из этих регионов.

Ниже приведена карта видимости лунного затмения 3 марта 2026 года. Красные области показывают места, где лунное затмение будет видно от начала до конца. Розовые и фиолетовые полоски указывают на области, где можно увидеть полную или максимальную фазу, часто низко над горизонтом. Светло-голубые области указывают на регионы, где видны только частная или полутеневая фазы. Темные, неокрашенные области показывают места, где затмение вообще не будет видно.

карта видимости лунного затмения, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 15:32

Фото: starwalk.space

В азиатских регионах красную Луну будет лучше всего видно в самых восточных частях региона и по всей Восточной Азии, где будет видна полная или максимальная фаза лунного затмения. Ниже приведено соответствующее местное время для разных часовых поясов Азии:

  • JST (Япония; Токио, Киото): 20:04-21:03
  • KST (Южная Корея; Сеул, Пусан): 20:04-21:03
  • CST (Китай; Пекин, Шанхай, Гонконг): 19:04-20:03
  • ICT (часть Юго-Восточной Азии; Бангкок, Ханой): 18:04-19:03
  • PETT (Петропавловск-Камчатский): 23:04-00:03
  • VLAT (Владивосток): 21:04-22:03
  • YAKT (Якутск): 20:04-21:03
  • IRKT (Иркутск): 19:04-20:03
  • KRAT (Красноярск): 18:04-19:03

Осенью 2025 года казахстанцы насладились видом "Кровавой Луны" во всей красе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Кто сможет наблюдать кроваво-красную Луну в марте
22:45, 10 марта 2025
Кто сможет наблюдать кроваво-красную Луну в марте
Красная Луна 7 сентября откроет коридор затмений: что это значит
00:05, 03 сентября 2025
Красная Луна 7 сентября откроет коридор затмений: что это значит
Казахстанцы увидят красный край полной Луны во время затмения
11:38, 15 сентября 2024
Казахстанцы увидят красный край полной Луны во время затмения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: