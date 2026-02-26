Луна станет кроваво-красной 3 марта: где и во сколько это увидят

В марте 2026 года землян ждет единственное в этом году полное лунное затмение, которое подарит нам возможность увидеть Луну, окрашенную в глубокий красный цвет. Это редкое явление, известное как "Кровавая Луна", не повторится до 2028 года, сообщает Zakon.kz.

Произойдет это затмение со 2 на 3 марта 2026 года. Полная фаза ожидается с 16:04 до 17 :03 по времени Астаны. Максимум затмения – в 16:33. Все затмение будет длиться 5 часов 39 минут.

"Лунное затмение может произойти только в полнолуние. Грядущее лунное затмение совпадает с полнолунием в марте 2026 года, также известным как "Луна Червя", – отмечается на сайте Starwalk.

Полное лунное затмение в марте 2026 года будет видно над большой частью земного шара. А вот что именно можно будет увидеть, зависит от местоположения

Все затмение целиком будет видно в самых восточных районах Азии, в восточной Австралии, в Новой Зеландии, над Тихим океаном и в некоторых частях западной Северной Америки. В этих регионах Луна постепенно будет становиться красной во время полного затмения, а затем вернется к своему обычному цвету.

будет видно в самых восточных районах Азии, в восточной Австралии, в Новой Зеландии, над Тихим океаном и в некоторых частях западной Северной Америки. В этих регионах Луна постепенно во время полного затмения, а затем вернется к своему обычному цвету. В некоторых районах восточной части России, Восточной Азии и западной/центральной Австралии затмение начинается до восхода Луны. Наблюдатели в этих регионах пропустят полутеневую фазу: Луна взойдет уже в фазе частного затмения, что позволит им наблюдать красную Луну во время полного затмения.

во время полного затмения. В некоторых районах восточной части Северной Америки и западной части Южной Америки затмение закончится после захода Луны. В этих регионах Луна станет красной , опустившись очень низко над горизонтом, а конец полной фазы уже не будет виден.

, опустившись очень низко над горизонтом, а конец полной фазы уже не будет виден. В некоторых районах Центральной Азии , восточной Южной Америки и близлежащих регионах вы увидите лишь частное затмение. Часть Луны будет выглядеть затемненной , как будто по ней движется изогнутая тень, в то время как остальная часть останется светлой. В некоторых местах лунный диск лишь немного потемнеет, что может быть трудно заметить. В Алматы, например, это явление будет с 17:43 до 19:23 час.

, восточной Южной Америки и близлежащих регионах вы увидите лишь , как будто по ней движется изогнутая тень, в то время как остальная часть останется светлой. В некоторых местах лунный диск лишь немного потемнеет, что может быть трудно заметить. В Европе, Африке и большей части Ближнего Востока Луна будет находиться ниже горизонта на протяжении всего затмения, а это значит, что это событие вообще не будет видно из этих регионов.

Ниже приведена карта видимости лунного затмения 3 марта 2026 года. Красные области показывают места, где лунное затмение будет видно от начала до конца. Розовые и фиолетовые полоски указывают на области, где можно увидеть полную или максимальную фазу, часто низко над горизонтом. Светло-голубые области указывают на регионы, где видны только частная или полутеневая фазы. Темные, неокрашенные области показывают места, где затмение вообще не будет видно.

Фото: starwalk.space

В азиатских регионах красную Луну будет лучше всего видно в самых восточных частях региона и по всей Восточной Азии, где будет видна полная или максимальная фаза лунного затмения. Ниже приведено соответствующее местное время для разных часовых поясов Азии:

JST (Япония; Токио, Киото): 20:04-21:03

KST (Южная Корея; Сеул, Пусан): 20:04-21:03

CST (Китай; Пекин, Шанхай, Гонконг): 19:04-20:03

ICT (часть Юго-Восточной Азии; Бангкок, Ханой): 18:04-19:03

PETT (Петропавловск-Камчатский): 23:04-00:03

VLAT (Владивосток): 21:04-22:03

YAKT (Якутск): 20:04-21:03

IRKT (Иркутск): 19:04-20:03

KRAT (Красноярск): 18:04-19:03

Осенью 2025 года казахстанцы насладились видом "Кровавой Луны" во всей красе.