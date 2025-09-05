Лунное затмение сентября 2025 года: где наблюдать в Казахстане и как оно повлияет на организм

Этой осенью грядет редкое космическое явление – полное лунное затмение. Его смогут увидеть жители всех регионов Казахстана с 7 по 8 сентября. Где можно любоваться астрономическим событием и какое воздействие оно может оказать на людей – в материале Zakon.kz.

В ночь с воскресенья на понедельник в небе ожидается редкое астрономическое явление – полное лунное затмение. По словам казахстанского астронома Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, за впечатляющим событием можно будет наблюдать со всей территории республики.

"Лунные затмения происходят во время полнолуния, когда Луна пересекает полутень и тень Луны и ее цвет медленно меняются с сероватого до красно-коричневого. Это третье затмение в этом году и единственное затмение, которое будет видно в Казахстане". Светлана Мошкина

Ученая уточнила, что Луна пробудет в тени Земли 1 час 22 минуты.

"В Алматы вход полной Луны в полутень Земли начнется в 21:26 7 сентября. Начало полной фазы – в 22:29, а максимальной фаза "1.37" наступит в 23:11. Конец полной фазы – в 23:53. Конец частной фазы – в 00:56", – сказала астроном.

Впечатляюще затмение будет выглядеть в небе и над территорией Антарктиды, Австралии, Африки. Также его смогут наблюдать жители Азии, Европы и России.

Наблюдать за полным лунным затмением возможно на протяжении долгого времени невооруженным взглядом.

"Так как лунное затмение займет несколько часов, то, по большому счету, для наблюдения не понадобятся особые условия. Если есть возможность, можно выехать за черту населенных пунктов или найти более затемненное место в городе. Так небо будет меньше засвечено, а видимость без подсветки мегаполиса лучше для наблюдений". Светлана Мошкина

Сотрудник Астрофизического института отметила, что даже если нет такой возможности, казахстанцы смогут лицезреть это астрономическое событие, находясь дома или выйдя на улицу.

В полнолуние с 7 на 8 сентября Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску.

"Когда Луна будет заходить в полутень Земли, то выглядеть спутник будет иначе – Луна окрасится в сероватый цвет и со временем станет темнеть еще сильнее. Когда небесное тело пересечет тень Земли, Луна уже будет иметь красно-коричневый оттенок. Затем все начнет меняться в обратную сторону". Светлана Мошкина

Именно поэтому некоторые специалисты называют подобное затмение "кровавой Луной".

Конечно, если есть дома бинокль или любительский телескоп, он даст более четкую картину. Тогда можно будет в полной мере наблюдать за изменением на ночном небе, добавила специалист.

Фото: piхabay

Астролог и нумеролог Айсулу Ахимова рассказала, как может повлиять астрономическое событие на жизнь землян, а также поделилась интересными особенностями периода.

"Если обозначить двумя фразами лунное затмение сентября 2025 года и его общую тему коридора с 7 по 21 число, то это событие можно назвать периодом перехода от контроля к доверию. В основе этого лежит движение от гиперконтроля, тревожности и рационализации Девы к интуиции, принятию и душевности Рыб", – сказала Айсулу Ахимова.

Основной урок, который возможно усвоить в эти дни, – внутренние эмоции и чувствование сердца становятся важнее логики в принятии решений.

"Рыбы, Девы, Близнецы и Стрельца особенно могут прочувствовать на себе эти вибрации", – добавила эксперт.

Влияние Луны

Что может происходить в этот период, в коридор затмения?

Как отметила Айсулу Ахимова, в эти две недели, а по факту – 2,5, в психоэмоциональной сфере может происходить большое количество эмоциональных всплесков и раздражительности. Могут наблюдаться конфликты и осознание старых травм.

По словам астролога и нумеролога, в вопросах, связанных с карьерой, усиливается риск выгорания, смены обязанностей и частых увольнений. В вопросах здоровья нужно быть внимательным. Возможны обострения хронических заболеваний, а также влияние психосоматики. Будут чаще прежнего ощущаться усталость, сонливость, а кого-то – мучить бессонница.

Что касается межличностных взаимодействий, то в коридор лунного затмения эта тема также попадет под влияние небесного явления. На первый план выйдут вопросы, связанные с расставаниями, завершением отношений, очищением от старой боли и опознаванием границ.

"Так как затмения всегда имеют цену и кармические задачи, то в этом году осенний коридор несет возврат старых ситуаций, дежа вю и уроки для окончательной проработки. Повышается чувствительность к токсичной среде: люди в этот период примут решение менять окружение, стиль жизни, работу и даже место жительства". Айсулу Ахимова

Важные даты

Как считает специалист, энергии этого периода сильные, трансформационные и при этом могут ощущаться как дестабилизирующие. Особенно сложные моменты могут ожидаться в следующие дни:

7 сентября – день лунного затмения: эмоциональные перегрузки и необходимость завершения старых процессов могут вызвать стресс и переживания.

13 и 14 сентября – пик энергии затмения. В это время возрастает риск конфликтов и напряженность.

21 и 22 сентября – солнечное затмение: сложности в принятии новых решений и потенциальная неуверенность в будущем могут привести к внутреннему конфликту. Причем 22 сентября будет перенасыщено большим количеством энергии и разрушительными вибрациями.

28 сентября – эмоциональный отклик на завершение процесса, возможно, также потребует времени для осмысления.

"Эти дни могут быть особенно насыщенными и требовать от вас большей внимательности к своим эмоциям и состоянию здоровья. Поэтому постарайтесь максимально снизить свой эмоциональный фон и подходить ко всему разумно и устойчиво". Айсулу Ахимова

Как благоприятно пережить коридор затмений

Земляне встретят полное лунное затмение 7 сентября на убывающей Луне. А значит, отметила Айсулу Ахимова, это время, когда следует расчистить пространство.

"Это позволит избавить свое сознание от всех накопившихся программ и негативных установок. Затмение Луны-2025 действует как "очистка" – освобождение от иллюзий, нездоровых привязок, эмоционального груза прошлого", – пояснила собеседница.

Эклипс произойдет в Рыбах , что может вызвать необходимость разобраться с эмоциями перед действием.

Затрагиваемые сферы этого астрономического события – эмоции, психика, подсознание. Будут наблюдаться повышенная чувствительность, обострение интуиции, выход подавленных чувств.

Духовность и вера: вопросы смысла жизни, кризис веры, тяга к медитации, уединению, творчеству.

Зависимости и иллюзии – усиление желания "убежать" от реальности. Возможно обострение вредных привычек.

Кроме того, это период завершения эмоциональных и кармических связей. Особенно токсичных или неясных.

Солнечное затмение в Деве ( 21 сентября 2025) – переосмысление структуры жизни.

Затрагиваемые сферы: работа, повседневность, здоровье. Изменения в трудовой сфере, графиках, обязанностях, подходе к здоровью.

"Актуальны самодисциплина и критическое мышление: появляется потребность структурировать хаос. Актуализируется тема "служить или подчиняться". Возможен внутренний конфликт между логикой и чувствами". Айсулу Ахимова

Важно переоценить цели и задачи, так как затмение в Деве – фаза завершения цикла. Может прийти осознание: "теперь это я больше не хочу делать", "сюда не стоит вкладывать силы".

В теме здоровья особое внимание стоит уделить нервной системе, ЖКТ и пищеварению. Рекомендуется отложить плановые медицинские вмешательства на время после 28 сентября, если есть такая возможность.

Что можно и нужно делать:

• Заниматься самоанализом и внутренней работой – затмения помогают взглянуть на жизнь с нового угла.

• Завершать старые дела и проекты – идеальное время для закрытия долгов.

• Практиковать аскезы, медитацию и дыхательные техники – для гармонизации внутреннего состояния.

• Записывать сны и инсайты – в этот период повышена интуитивная чувствительность.

• Проводить очищение пространства – влажная уборка, избавление от ненужных вещей.

Чего следует избегать:

Начинать новые важные проекты – высока вероятность ошибок и непредвиденных обстоятельств.

Заключать важные сделки и подписывать контракты – последствия могут быть неудачными.

Вступать в брак – энергетика периода нестабильна.

Проводить плановые медицинские операции (если есть возможность отложить).

Ввязываться в конфликты и выяснения отношений – эмоции могут быть неадекватно сильными.

Это затмение запускает новый виток в теме ответственности, порядка и заботы о теле/жизни как системе.

"Первые три дня затмения самые сильные, именно в них можно очень хорошо проработать все свои внутренние вопросы и получить на них ответы. Также хорошо вспомнить все события и те сферы жизни, особо те, которые проходили в вашей жизни девять лет назад или 18,5 лет назад. Именно эти вещи могут каким-то образом откликаться сейчас. Это затмение коснется темы отношений". Айсулу Ахимова

Как подготовиться к затмению

Перед затмением, 6 сентября, полезно провести уборку дома и проветрить помещение. Полезно пить больше чистой воды, купаться, принимать ванны, слушать молитвы и медитировать.

Как считает спикер, затмение оголяет слабые места и серые зоны, срывая маски.

"Возможно увидеть события и ситуации рядом, которые могут иметь отношение к вам. И если лунное затмение показывает причины происходящего, то солнечное затмение укажет пути решения ситуаций. На лунное затмение нельзя начинать новое, в то время как после солнечного затмения можно принять важные решения", – рассказала спикер.

По словам собеседницы, психически неуравновешенные люди в этот период времени будут иметь риск обострения эмоциональных вспышек.

Вместе с тем нумеролог добавила, что сам по себе сентябрь – непростой месяц. Поскольку год 2025 идет под "9", и сентябрь сам идет тоже под "9", и вся ситуация в целом имеет особое значение для всех.

"9" – завершение и иногда разрушение всех старых программ, и иногда это разрушение идет даже против воли или готовности самого человека.





При этом день осеннего равноденствия выпадает на коридор затмений, и дата 22 сентября тоже непростая, имеющая свои особенности.