Происшествия

Шестилетняя девочка получила травму в аквапарке Актау

Шестилетняя девочка получила травму в аквапарке Актау, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 20:04 Фото: из личного архива Инары Байрамовой
Шестилетний ребенок во время отдыха в аквапарке Актау сломал палец на ноге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, инцидент произошел 26 августа 2025 года, когда жительница Актау Инара Байрамова отдыхала со своей шестилетней дочерью в аквапарке.

"Два пальца моей дочери застряли в отверстиях сломанной сливной решетки, когда она бежала к бассейну. Сначала была лишь содрана кожа, но дома у ребенка начались сильные боли и поднялась температура. При осмотре я заметила, что палец опух, и мы сразу отправились в больницу". Инара Байрамова

В больнице после проведения рентгеновского обследования у пострадавшей выявили перелом четвертой фаланги пальца на левой ноге. Мама девочки написала заявление в полицию и администрацию аквапарка.

"В аквапарке у меня лишь уточнили подробности происшествия, попросили предоставить ваучер и пожелали скорейшего выздоровления, на этом все закончилось. Из полиции тоже приходили, проверили условия, в которых живет ребенок, и уточнили, действительно ли травма была получена именно в аквапарке, а не дома. И посоветовали обратиться в акимат", – рассказала женщина.

В пресс-службе полиции региона прокомментировали инцидент, отметив, что дело передано в Палату предпринимателей для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

Ранее схожий случай произошел в Актобе. Тогда пятилетняя девочка лишилась пальца во время отдыха в детском развлекательном парке.

