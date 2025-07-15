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События

Отравление в аквапарке Атырау: стали известны результаты проб воды

стали известны результаты проб воды в аквапарке, в котором отравились дети, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 00:01 Фото: pixabay
В Атырау появились первые результаты проб воды из аквапарка, в котором отравились 13 детей, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, санэпидемиологи взяли пробы воды и воздуха в девяти местах. Отмечается, что превышения предельно допустимой концентрации хлора в воздухе не обнаружили. А вот в воде его было больше положенного. Причем, и в детском, и во взрослом бассейне.

Как уточняется, специалисты еще проводят микробиологические исследования, чтобы составить полную картину происшествия.

Ранее сообщалось, что из местного аквапарка Palma 13 детей были доставлены в больницу с признаками отравления. Посетители бассейна почувствовали резкий удушливый запах, а затем у некоторых практически одномоментно начались рвота и сильный кашель. Трое малышей без сознания попали в реанимацию. В данное время их состояние улучшилось, но они пока остаются под наблюдением врачей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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