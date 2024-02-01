Ребенка убило током возле школы в Актау: семья третий год ждет суда

Добиться суда над виновными в смерти ребенка уже третий год пытается актауская семья. 14-летнего Рубена Макарова убило током, когда он прикоснулся к столбу возле школы в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana TV, с 2021 года правоохранители ссылаются на проведение экспертиз, возмущен брат погибшего. Специалисты из Алматы приезжали ее делать в 2022-ом, затем еще раз – спустя год. Но ответ один: заключение дать невозможно, поскольку столб демонтирован.

"То есть без алматинского эксперта то, что они экспертизу должны дать, они дальше не могут двигаться. То есть нет экспертизы, получается, нет трагедии, нет виновных? А где ребенок тогда? Вот как-то я не понимаю, это халатность наших органов, либо кому-то это надо, чтобы это дело закрыли". Брат погибшего Павел Макаров

Абсурд в том, что на руках у родных и правоохранителей уже есть заключение судебно-медицинского эксперта, в котором черным по белому написано: ребенок скончался от удара током. Есть и документ от независимого электрика, который осматривал злосчастную опору сразу после несчастного случая и до демонтажа. В бумаге специалист отметил нарушения по нескольким пунктам. Но при этом уголовное дело приостановили во второй раз, негодует брат погибшего.

"Они говорили, что приостановили, но потом, когда я ходил + в областную прокуратуру. Меня к заму отправили, мы с замом поговорили, они сказали, что дело приостановили, то ли закрыли. Потом мы еще раз встретились с ним, и они сказали, мы поднимаем это дело, мы возьмемся за это дело. Сказали каждую неделю будут извещать на какой стадии. Неделя прошла, они ничего не звонили, ничего не сказали". Брат погибшего Павел Макаров

Тем временем полицейские несмотря на проведенные "холостые" экспертизы от алматинских специалистов, продолжают про них говорить.

"Данное дело было приостановлено в связи с назначением экспертизы. Назначена судебная электротехническая экспертиза". Пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева

Для чего она еще раз, семье не ясно – столба на месте нет и вряд ли появится. Поэтому родные погибшего подростка в поисках справедливости намерены обратиться в генеральную прокуратуру.

Трагедия произошла 23 июня 2021 года около 22:00 между рынком "Волна" и школой-лицеем №7. Как сообщили очевидцы, ребенок схватился за фонарный столб, вследствие чего его ударило током, и он скончался на месте ЧП. Эксперты выдвигали две версии трагедии.

