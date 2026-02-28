Аплодисменты, награды и слезы радости: как в Алматы чествовали олимпийцев

В Алматы прошло торжество в честь казахстанских спортсменов – участников XXV зимних Олимпийских игр. Церемония состоялась на площадке Almaty Arena и собрала огромное количество зрителей. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Трибуны спортивной арены были заполнены до отказа – жители города пришли целыми семьями, чтобы лично поздравить олимпийцев и поблагодарить их за достойное выступление на международной арене.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Аким Алматы Дархан Сатыбалды отметил вклад каждого спортсмена, представлявшего страну на Олимпиаде, и подчеркнул значимость их результатов для всего Казахстана.

"Наш мегаполис всегда воспитывал чемпионов и будет создавать все необходимые условия для развития спортивной инфраструктуры и поддержки юных талантов. Ваши достижения – это вдохновение для молодого поколения и престиж для государства. Я уверен, что впереди вас ждут еще более высокие вершины и новые победы", – сказал Дархан Сатыбалды.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Глава города также отметил выступления Евгения Кошкина, Ростислава Хохлова, Данила Васильева и самого юного участника сборной – Ильи Мизерных, который показал лучший в истории страны результат в прыжках с трамплина, войдя в десятку сильнейших спортсменов Олимпиады.

Фото: Zakon.kz

Одним из самых эмоциональных моментов вечера стало выступление Оксаны Тен, мамы легендарного фигуриста Дениса Тен. Она поздравила Михаила Шайдорова, которого знает с детства.

"Для меня сегодня очень особенный день. Денис всегда мечтал, чтобы в нашей стране появилось много чемпионов. Он хотел, чтобы флаг Казахстана был на всех спортивных аренах. Сегодня мы чествуем нашего Мишу, которого мы знаем с детства. Сегодня он олимпийский чемпион. Я хочу пожелать, чтобы звезда удачи ему сопутствовала и в дальнейшем", – сказала Оксана Тен.

Со словами благодарности к зрителям обратился и сам Михаил Шайдоров, отметив, что поддержка болельщиков стала для него особой мотивацией.

"Ваша поддержка особенно важна. Для меня это не финальная точка – впереди большие планы. Я надеюсь, что молодые спортсмены, видя мой пример, будут вдохновляться и достигать новых высот", – сказал Михаил Шайдоров.

Фото: Zakon.kz

В рамках награждения спортсмену был вручен сертификат на трехкомнатную квартиру, ключи от нового автомобиля и денежное поощрение. Его тренеры также получили крупные денежные сертификаты и жилье. Остальные участники Олимпиады и их наставники были отмечены премиями в размере от 2 до 5 миллионов тенге.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: Zakon.kz

Завершился вечер праздничным концертом. На сцене выступили Bellucci, Турар и другие артисты, подарившие зрителям яркое завершение торжества.

Ранее Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Алматы.