#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
497.56
586.92
6.44
Статьи

Аплодисменты, награды и слезы радости: как в Алматы чествовали олимпийцев

Алматы, Олимпийцы, Шайдоров, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 17:44 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы прошло торжество в честь казахстанских спортсменов – участников XXV зимних Олимпийских игр. Церемония состоялась на площадке Almaty Arena и собрала огромное количество зрителей. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Трибуны спортивной арены были заполнены до отказа – жители города пришли целыми семьями, чтобы лично поздравить олимпийцев и поблагодарить их за достойное выступление на международной арене.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Аким Алматы Дархан Сатыбалды отметил вклад каждого спортсмена, представлявшего страну на Олимпиаде, и подчеркнул значимость их результатов для всего Казахстана.

"Наш мегаполис всегда воспитывал чемпионов и будет создавать все необходимые условия для развития спортивной инфраструктуры и поддержки юных талантов. Ваши достижения – это вдохновение для молодого поколения и престиж для государства. Я уверен, что впереди вас ждут еще более высокие вершины и новые победы", – сказал Дархан Сатыбалды.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Глава города также отметил выступления Евгения Кошкина, Ростислава Хохлова, Данила Васильева и самого юного участника сборной – Ильи Мизерных, который показал лучший в истории страны результат в прыжках с трамплина, войдя в десятку сильнейших спортсменов Олимпиады.

Фото: Zakon.kz

Одним из самых эмоциональных моментов вечера стало выступление Оксаны Тен, мамы легендарного фигуриста Дениса Тен. Она поздравила Михаила Шайдорова, которого знает с детства.

"Для меня сегодня очень особенный день. Денис всегда мечтал, чтобы в нашей стране появилось много чемпионов. Он хотел, чтобы флаг Казахстана был на всех спортивных аренах. Сегодня мы чествуем нашего Мишу, которого мы знаем с детства. Сегодня он олимпийский чемпион. Я хочу пожелать, чтобы звезда удачи ему сопутствовала и в дальнейшем", – сказала Оксана Тен.

Со словами благодарности к зрителям обратился и сам Михаил Шайдоров, отметив, что поддержка болельщиков стала для него особой мотивацией.

"Ваша поддержка особенно важна. Для меня это не финальная точка – впереди большие планы. Я надеюсь, что молодые спортсмены, видя мой пример, будут вдохновляться и достигать новых высот", – сказал Михаил Шайдоров.

Фото: Zakon.kz

В рамках награждения спортсмену был вручен сертификат на трехкомнатную квартиру, ключи от нового автомобиля и денежное поощрение. Его тренеры также получили крупные денежные сертификаты и жилье. Остальные участники Олимпиады и их наставники были отмечены премиями в размере от 2 до 5 миллионов тенге.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: Zakon.kz

Завершился вечер праздничным концертом. На сцене выступили Bellucci, Турар и другие артисты, подарившие зрителям яркое завершение торжества.

Ранее Михаила Шайдорова торжественно встретили в аэропорту Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Сборная Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было
01:54, 07 февраля 2026
Сборная Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было
В Милане стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр – красивые кадры
00:17, 07 февраля 2026
В Милане стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр – красивые кадры
Жилищные сертификаты и ключи от новых автомобилей подарили призерам Олимпийских игр из Алматы
09:32, 20 августа 2024
Жилищные сертификаты и ключи от новых автомобилей подарили призерам Олимпийских игр из Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Клуб нападающего сборной Казахстана одержал очередную победу в европейском чемпионате
22:02, Сегодня
Клуб нападающего сборной Казахстана одержал очередную победу в европейском чемпионате
Узбекские боксёры массово отказались драться с казахстанцами на "малом чемпионате мира"
21:42, Сегодня
Узбекские боксёры массово отказались драться с казахстанцами на "малом чемпионате мира"
Восемь шайб было заброшено в матче "Спартак" – "Барыс" в КХЛ
21:36, Сегодня
Восемь шайб было заброшено в матче "Спартак" – "Барыс" в КХЛ
Акимат Алматы наградил Михаила Шайдорова, тренеров и участников Олимпийских игр из Алматы
21:06, Сегодня
Акимат Алматы наградил Михаила Шайдорова, тренеров и участников Олимпийских игр из Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: