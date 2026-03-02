О связи неустойчивой погоды и состояния здоровья рассказала врач

В зимне-весенний период природа то и дело преподносит сюрпризы. Солнечные дни сменяются внезапными осадками, а легкие куртки на плечах – пуховиками. Но даже теплая одежда не всегда спасает от простуд. Врач поделилась с Zakon.kz рекомендациями по сохранению здоровья.

По словам кандидата медицинских наук, ассоциированного профессора кафедры внутренних болезней КазНМУ, главного внештатного терапевта Алматы Дины Капсултановой, каждый год с февраля по март действительно наблюдается рост заболеваемости, что связано с целым рядом причин.

"Погода в этот период неустойчивая, возможны резкие ее перепады: смена холода на тепло, колебания влажности, атмосферного давления – все это становится нагрузкой для организма. Организму приходится постоянно адаптироваться к новым условиям, и это требует немалых ресурсов. Если человек находится в состоянии усталости или стресса, то иммунная система работает менее эффективно", – объясняет доктор.

Кроме того, в указанный период продолжают активно распространяться сезонные вирусы, которые, не получая достойного иммунного ответа, могут вызвать заболевания.

"Дело в том, что после зимы многие люди сталкиваются с такими проблемами, как снижение уровня витамина D, уменьшение физической активности, накопление усталости, недосыпа. Все это снижает эффективность иммунной защиты и делает организм более восприимчивым к инфекциям. Вдобавок весной многие начинают одеваться легче, ориентируясь на солнце, а не на фактическую температуру воздуха. Обманчивая погода нередко приводит к переохлаждению, что дополнительно повышает риск развития заболеваний", – считает Дина Капсултанова.

Дабы простуда не омрачала первые дни весны, терапевт советует как следует позаботиться о профилактике.

Необходимо:

○ обеспечить полноценный сон не менее 7-8 часов в сутки;

○ включить в свой рацион побольше белка, овощей и фруктов;

○ потреблять достаточно жидкости;

○ проверить уровень витамина D в организме и проконсультироваться с врачом;

○ регулярно проветривать помещения во время работы и отдыха;

○ поддерживать умеренную физическую активность;

○ избегать лишних стрессов.

Вместе с тем старайтесь одеваться по погоде, опасаясь как перегрева, так и переохлаждения.

Сейчас самое время сделать ставку на многослойные луки, позволяющие легче адаптироваться к температурным скачкам.

И наконец – главное. Если болезнь все-таки случилась, врач настоятельно рекомендует не переносить ее "на ногах": даже обычная вирусная инфекция способна привести к серьезным осложнениям. При первых симптомах недомогания обращайтесь к специалистам.