#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
498.09
577.34
6.41
Статьи

Гастрономический коридор на Курмангазы: акимат Алматы дал разъяснение

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 14:35 Фото: Facebook/Акимат города Алматы
Ранее прозвучала инициатива по формированию гастрономической улицы на Курмангазы, на участке от проспекта Абылай хана до проспекта Достык. Zakon.kz обратился к акимату южной столицы с просьбой разъяснить ситуацию.

Недавно в своем блоге аким города Дархан Сатыбалды сообщил о том, что в ходе объезда по вопросам благоустройства общественных пространств поручил проработать возможность комплексной трансформации ряда городских территорий.

"В числе предложений – рассмотрение инициативы по формированию гастрономической улицы на Курмангазы на участке от пр. Абылай хана до пр. Достык. Это один из центральных отрезков города с высокой пешеходной активностью и развитой сетью заведений общественного питания", – написал градоначальник.

И этим вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни поддержали идею, призывая лишь продумать парковки. Другие требовали обратить внимание на состояние дорог мегаполиса и бросить все силы на ремонт. Третьи просили подумать о жителях близлежащих домов, которым весь этот гастрономический фестиваль и без того успел приесться. Четвертые и вовсе обвинили администрацию в лоббировании интересов бизнеса.

Кстати, тему парковочных мест поднял и автоэксперт Алексей Алексеев, который, отвечая на вопросы редакции, посоветовал привлекать на указанный участок людей, коль уж такова цель, посредством обеспечения комфортной среды, а не просто создания очередной пешеходной зоны.

"На Курмангазы постоянно паркуются нарушители под запрещающим знаком. Значит, их станет больше. Это отрицательно повлияет на пропускную способность улицы", – уверен Алексеев.

Между тем "яблочный город", как известно, может похвастаться двумя главными пешеходными улицами – Жибек жолы и Панфилова. Да и в точках общепита дефицита вроде как не испытывает. Даже более того, многие жители домов, к которым "пристраиваются" закусочные, годами жалуются на подобное соседство.

○ Думаете, нам текущих кафешек не хватает? Люди не умеют себя вести, не умеют парковать машины, не думают об окружающих. Рестораны и кафе также не уважают наши интересы со своими ежесекундно работающими вытяжками.

○ Не нужно вырубать деревья и не надо отбирать тротуар у пешеходов! В городе достаточно кафе с летниками!

○ Только не это! Тут и так достаточно кафе, ресторанов, кофеен, почему не развиваете другие улицы? Под окнами постоянный шум в летнее время от них, запахи еды, общепит устанавливает свои коммуникации с грубыми нарушениями и создает пожарную опасность!

○ Кафе и рестораны в жилых домах – это просто ужас. Невозможно это терпеть. С утра до поздней ночи запахи горелого масла, еды, дым сигарет клиентов, в летнее время шум, хохот и т.п. Невозможно дышать, невозможно открыть окна. Это невыносимо. Почему акимат не слышит жильцов таких домов, где на первых этажах кафе и рестораны?

Такие сообщения оставляют люди в комментариях под все тем же постом акима.

В самом акимате, а конкретно Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы, нам обрисовали обстановку на уже существующих крупных пешеходных улицах и судьбу новой, если будет принято положительное решение.

"Ситуация на пешеходных улицах Жибек жолы и Панфилова в Алматы остается стабильной. Функционирование общественных пространств осуществляется в штатном режиме, без системных проблем. Информация о закрытии заведений на Панфилова не соответствует действительности. Массового закрытия объектов общественного питания на улице Панфилова не зафиксировано. Отдельные заведения временно приостанавливали деятельность по сезонным причинам, либо в связи с необходимостью устранения технических вопросов. В настоящее время эти вопросы урегулированы, объекты продолжат работу. Ранее поступали отдельные обращения от жителей прилегающих домов. Все поднятые вопросы носили рабочий характер и на сегодняшний день решены. Дополнительно усилен контроль за соблюдением регламентов деятельности объектов, в том числе в части недопущения нарушений тишины в ночное время", – ответили в пресс-службе.

Что до Курмангазы, управление заверило: в настоящее время вопрос полного перевода улицы в пешеходный формат не рассматривается. Улица останется открытой для движения транспорта, парковочные места сохранятся. Основные работы будут направлены на благоустройство: расширение тротуаров, улучшение городской среды и создание условий для размещения летних площадок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
В Алматы продлили ремонт улицы Курмангазы
11:55, 03 сентября 2024
В Алматы продлили ремонт улицы Курмангазы
15 марта в Алматы ограничат движение на улице Курмангазы
16:57, 13 марта 2025
15 марта в Алматы ограничат движение на улице Курмангазы
Центральные улицы Алматы перекроют 10 августа
17:30, 08 августа 2025
Центральные улицы Алматы перекроют 10 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Клуб КПЛ записали в аутсайдеры чемпионата из-за отсутствия тренера
15:43, Сегодня
Клуб КПЛ записали в аутсайдеры чемпионата из-за отсутствия тренера
Турниры в ОАЭ отменены из-за взрывов: теннисистам предлагают вылет за бешеные деньги
15:19, Сегодня
Турниры в ОАЭ отменены из-за взрывов: теннисистам предлагают вылет за бешеные деньги
Спасший жизнь человеку непобеждённый нокаутёр из Казахстана узнал дату боя в США
14:48, Сегодня
Спасший жизнь человеку непобеждённый нокаутёр из Казахстана узнал дату боя в США
Стендовая стрельба: Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира
14:21, Сегодня
Стендовая стрельба: Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: