Гастрономический коридор на Курмангазы: акимат Алматы дал разъяснение

Ранее прозвучала инициатива по формированию гастрономической улицы на Курмангазы, на участке от проспекта Абылай хана до проспекта Достык. Zakon.kz обратился к акимату южной столицы с просьбой разъяснить ситуацию.

Недавно в своем блоге аким города Дархан Сатыбалды сообщил о том, что в ходе объезда по вопросам благоустройства общественных пространств поручил проработать возможность комплексной трансформации ряда городских территорий.

"В числе предложений – рассмотрение инициативы по формированию гастрономической улицы на Курмангазы на участке от пр. Абылай хана до пр. Достык. Это один из центральных отрезков города с высокой пешеходной активностью и развитой сетью заведений общественного питания", – написал градоначальник.

И этим вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни поддержали идею, призывая лишь продумать парковки. Другие требовали обратить внимание на состояние дорог мегаполиса и бросить все силы на ремонт. Третьи просили подумать о жителях близлежащих домов, которым весь этот гастрономический фестиваль и без того успел приесться. Четвертые и вовсе обвинили администрацию в лоббировании интересов бизнеса.

Кстати, тему парковочных мест поднял и автоэксперт Алексей Алексеев, который, отвечая на вопросы редакции, посоветовал привлекать на указанный участок людей, коль уж такова цель, посредством обеспечения комфортной среды, а не просто создания очередной пешеходной зоны.

"На Курмангазы постоянно паркуются нарушители под запрещающим знаком. Значит, их станет больше. Это отрицательно повлияет на пропускную способность улицы", – уверен Алексеев.

Между тем "яблочный город", как известно, может похвастаться двумя главными пешеходными улицами – Жибек жолы и Панфилова. Да и в точках общепита дефицита вроде как не испытывает. Даже более того, многие жители домов, к которым "пристраиваются" закусочные, годами жалуются на подобное соседство.

○ Думаете, нам текущих кафешек не хватает? Люди не умеют себя вести, не умеют парковать машины, не думают об окружающих. Рестораны и кафе также не уважают наши интересы со своими ежесекундно работающими вытяжками.

○ Не нужно вырубать деревья и не надо отбирать тротуар у пешеходов! В городе достаточно кафе с летниками!

○ Только не это! Тут и так достаточно кафе, ресторанов, кофеен, почему не развиваете другие улицы? Под окнами постоянный шум в летнее время от них, запахи еды, общепит устанавливает свои коммуникации с грубыми нарушениями и создает пожарную опасность!

○ Кафе и рестораны в жилых домах – это просто ужас. Невозможно это терпеть. С утра до поздней ночи запахи горелого масла, еды, дым сигарет клиентов, в летнее время шум, хохот и т.п. Невозможно дышать, невозможно открыть окна. Это невыносимо. Почему акимат не слышит жильцов таких домов, где на первых этажах кафе и рестораны?

Такие сообщения оставляют люди в комментариях под все тем же постом акима.

В самом акимате, а конкретно Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы, нам обрисовали обстановку на уже существующих крупных пешеходных улицах и судьбу новой, если будет принято положительное решение.

"Ситуация на пешеходных улицах Жибек жолы и Панфилова в Алматы остается стабильной. Функционирование общественных пространств осуществляется в штатном режиме, без системных проблем. Информация о закрытии заведений на Панфилова не соответствует действительности. Массового закрытия объектов общественного питания на улице Панфилова не зафиксировано. Отдельные заведения временно приостанавливали деятельность по сезонным причинам, либо в связи с необходимостью устранения технических вопросов. В настоящее время эти вопросы урегулированы, объекты продолжат работу. Ранее поступали отдельные обращения от жителей прилегающих домов. Все поднятые вопросы носили рабочий характер и на сегодняшний день решены. Дополнительно усилен контроль за соблюдением регламентов деятельности объектов, в том числе в части недопущения нарушений тишины в ночное время", – ответили в пресс-службе.

Что до Курмангазы, управление заверило: в настоящее время вопрос полного перевода улицы в пешеходный формат не рассматривается. Улица останется открытой для движения транспорта, парковочные места сохранятся. Основные работы будут направлены на благоустройство: расширение тротуаров, улучшение городской среды и создание условий для размещения летних площадок.