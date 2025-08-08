#АЭС в Казахстане
События

Центральные улицы Алматы перекроют 10 августа

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 17:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
10 августа с 9:00 до 11:00 в Алматы будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Абая – от проспекта Назарбаева до проспекта Достык, а также по проспекту Достык – от улицы Курмангазы до улицы Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 августа сообщили в акимате мегаполиса.

Ограничения связаны с проведением церемонии возложения цветов к памятнику Абая Кунанбаева.

"Приглашаем жителей и гостей города принять участие в торжественной церемонии, чтобы отдать дань уважения и почтить память великого поэта. Мероприятие начнется в 10:00 на площади Абая перед Дворцом Республики. Просим отнестись с пониманием, учитывать временные изменения в схеме проезда и соблюдать правила дорожного движения", – отметили в администрации.

А ранее в акимате Алматы подробно рассказали о том, как будет организовано движение в городе из-за концерта Дженнифер Лопес, который пройдет на Центральном стадионе 10 августа. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
