Центральные улицы Алматы перекроют 10 августа

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

10 августа с 9:00 до 11:00 в Алматы будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Абая – от проспекта Назарбаева до проспекта Достык, а также по проспекту Достык – от улицы Курмангазы до улицы Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 августа сообщили в акимате мегаполиса. Ограничения связаны с проведением церемонии возложения цветов к памятнику Абая Кунанбаева. "Приглашаем жителей и гостей города принять участие в торжественной церемонии, чтобы отдать дань уважения и почтить память великого поэта. Мероприятие начнется в 10:00 на площади Абая перед Дворцом Республики. Просим отнестись с пониманием, учитывать временные изменения в схеме проезда и соблюдать правила дорожного движения", – отметили в администрации. А ранее в акимате Алматы подробно рассказали о том, как будет организовано движение в городе из-за концерта Дженнифер Лопес, который пройдет на Центральном стадионе 10 августа.

