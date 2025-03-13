15 марта в Алматы ограничат движение на улице Курмангазы
Фото: Zakon.kz
С 09:00 до 15:00 15 марта 2025 года в Алмалинском районе Алматы будет затруднено движение автотранспорта по улице Курмангазы от проспекта Достык в сторону улицы Пушкина, сообщает Zakon.kz.
С таким заявлением выступило ТОО "Алматинские тепловые сети".
Согласно официальному сообщению:
"Временные ограничения вводятся для устранения просадки асфальтного покрытия на сетях теплоснабжения, проходящих под проезжей частью вышеуказанной улицы, выявленной специалистами".
Также отмечено, что работы будут проводиться подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств.
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Также жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее сообщалось, что в мае начнется капитальный ремонт фонтанов на площади Республики. Его завершение планируется на октябрь 2025 года.
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