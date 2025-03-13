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События

15 марта в Алматы ограничат движение на улице Курмангазы

Дорожный знак пешеходного перехода, дорожное движение, дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, пешеходы, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 16:57 Фото: Zakon.kz
С 09:00 до 15:00 15 марта 2025 года в Алмалинском районе Алматы будет затруднено движение автотранспорта по улице Курмангазы от проспекта Достык в сторону улицы Пушкина, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступило ТОО "Алматинские тепловые сети".

Согласно официальному сообщению:

"Временные ограничения вводятся для устранения просадки асфальтного покрытия на сетях теплоснабжения, проходящих под проезжей частью вышеуказанной улицы, выявленной специалистами".

Также отмечено, что работы будут проводиться подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Также жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что в мае начнется капитальный ремонт фонтанов на площади Республики. Его завершение планируется на октябрь 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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