Лето в шкаф: как убрать легкие вещи на зиму так, чтобы потом достать и сразу надеть

С приходом осени платья, шорты и сандалии убраны в дальние полки шкафов. Всем хочется, чтобы они дождались следующего летнего сезона в идеальном состоянии. Стилист Айгерим Токсеитова рассказала Zakon.kz о том, как правильно хранить легкую одежду и обувь, чтобы она прослужила вам дольше.

Прежде чем убрать вещи на зимнюю консервацию, специалисты советуют провести ревизию каждого предмета гардероба и оценить состояние каждой вещи. Возможно, она нуждается в мелком ремонте. Алматинский стилист и дизайнер одежды Айгерим Токсеитова советует не откладывать ее починку до весны.

"На хранение отправляют только чистые и высушенные вещи. Любые вещи независимо от материалов изготовления "не любят" сырости. Влага в ткани с легкостью может превратиться в плесень. Не ленитесь сделать ремонт вещи, к примеру пришить пуговицу или заштопать разошедшийся шов. Весной вы скажете за это себе спасибо", – посоветовала дизайнер Айгерим Токсеитова.

Также специалисты рекомендуют, перед тем как убрать летние вещи в шкаф, необходимо решить, будут ли они нужны вам следующим летом. Не помешает посмотреть модные издания, в которых анонсируют тренды на ту или иную одежду в следующем сезоне. Если вещь не будет актуальна или хоть чуть-чуть вам не нравится, то с ней лучше расстаться.

"Главное – освободить шкаф от действительно ненужных вещей, для этого я рекомендую предварительно перемерить вещи и понять, сочетаются они между собой или нет, честно признаться себе в том, будете ли вы носить эту одежду или стоит попрощаться с ней. Если вещь лежит в шкафу и не носится уже сезон, то вряд ли она вам пригодится. Это занимает не только место, но и захламляет вашу энергию", – сказала дизайнер.

Фото: pixabay

Как хранить?

Платья, юбки, брюки и блузки лучше хранить на плечиках, чтобы не деформировать. Повесьте всю летнюю одежду с той стороны шкафа, которой вы не пользуетесь каждый день. И не забудьте поместить светлые вещи в чехлы – так они не испачкаются.

"Для тонких вещей подойдут вакуумные пакеты, но лучше не хранить в них натуральные ткани, такие как лен, шерсть, шелк, дольше 3-4 месяцев. Используйте хлопковые или льняные чехлы, а не полиэтилен – в них ткань дышит", – отметила Айгерим Токсеитова.

Особое внимание нужно уделить одежде из трикотажа и микрофибры. Вещи из этих материалов следует хранить в горизонтальном положении, так как на вешалках они могут растянуться и деформироваться.

Фото: pexels

Что делать с обувью?

Перед тем как убрать летнюю обувь, ее стоит тщательно почистить, просушить и обработать специальными средствами против влаги и неприятного запаха. Даже легкие сандалии лучше упаковать в чистом виде – так они не испортятся за зиму.

Фото: pixabay

Хранить повседневную обувь лучше в коробках с вентиляционными отверстиями, а для нарядных летних пар идеально подходят тканевые мешки. Они защитят от пыли и при этом позволят воздуху циркулировать. Для обуви, которую можно использовать в межсезонье, к примеру, кроссовки, лоферы, идеально подойдут открытые полки или подвесные органайзеры с карманами.

Чего боится моль?

Главный враг одежды – это моль. Раньше в борьбе с этим вредным насекомым активно использовали нафталиновые шарики. Но исследования показали, что основа этого вещества – парадихлорбензол – очень вреден для здоровья человека. Хорошей альтернативой для профилактики появления моли теперь считается кедровое дерево – эти насекомые не переносят его запах.

Фото: pixabay

В шкафы можно повесить кедровые вешалки, которые помогут отпугнуть различных насекомых от одежды, а по квартире развесить саше с кедровым маслом, но и это еще не все.

"Небольшой кусочек мыла, завернутый в бумагу, – самый простой и верный способ от насекомых, также в этом помочь могут и чеснок, и аромат цитруса. Вредитель быстро покинет насиженное место, не перенеся резкого запаха. К слову, корочки лимона или апельсина нужно периодически менять", – рассказала Айгерим Токсеитова.

Стоит отметить, что яйца и личинки моли не выживают при низких температурах. Любую одежду и текстиль, которые имеют признаки повреждения, можно заморозить. Пакет с вещами достаточно поместить в морозилку на 24 часа, и вредитель погибнет, как и от высокой температуры. Вещи можно постирать при максимальной температуре в стиральной машинке, но при условии, что данный вид ткани это позволяет сделать.