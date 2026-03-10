После +18°С на Алматы надвигаются снегопад и мороз до -14°С: синоптики предупредили о похолодании

Еще накануне в Алматы стояла по-весеннему теплая погода – воздух прогрелся до +18,6 градуса. Однако уже в ближайшие часы на мегаполис обрушатся снегопад и резкое похолодание. Синоптики объяснили Zakon.kz, с чем связано такое изменение и когда непогода отступит.

По данным Гидрометеостанций, 9 марта 2026 года температура воздуха в городе поднялась до +18,6°С. В районе Международного аэропорта Алматы термометры показывали +17,6°С, а на Каменском плато – около +16°С.

Тем временем РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий.

По прогнозу синоптиков, ночью 11 марта на юге, а также в предгорных и горных районах Алматинской области ожидаются сильный снег и низовая метель. На севере, юге, а также в предгорных и горных районах области возможны туман и гололед. Ветер северо-западный, на юге и востоке региона, а также в предгорьях и горах – с порывами 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

В Алматы ночью 11 марта также прогнозируются временами сильный снег, туман и гололедица на дорогах. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15 м/с.

В горных районах города – в зонах Медеуского и Бостандыкского районов, – на северных склонах хребта Иле-Алатау, ночью ожидаются сильный снег, туман и гололед. Скорость ветра здесь может достигать 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

В Конаеве также прогнозируются туман и гололедица на дорогах. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

Как пояснил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, ухудшение погоды связано с прохождением атмосферных фронтов.

Фото: Zakon.kz

По его словам, они формируются под влиянием циклона, центр которого сейчас располагается над Костанайской областью.

Осадки, по прогнозу специалистов, должны прекратиться ближе к ночи 11 марта.

"Следом на территорию области зайдет холодный антициклон. Он движется по западной траектории и обусловит резкое понижение температуры воздуха не только в области, но и в городе Алматы". Даулет Кисебаев

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Алматы ожидается следующая погода:

11 марта – облачно, снег, ночью временами сильный снег. Возможны туман и гололедица на дорогах. Ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -6-8°С с дальнейшим понижением.

12 марта – переменная облачность, без осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью понизится до -12-14°С, днем – до -3-5°С.

13 марта – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -6-8°С, днем – около 0+2°С.

При этом синоптики отмечают, что уже к концу недели в южной столице ожидается постепенное потепление. Ночные температуры повысятся примерно до -5-0°С, а днем воздух прогреется до +2+7°С, местами до +8°С.

Также сотрудники Гидрометцентра предупреждают, что ночью 11 марта в верхней части Алматы ожидается усиление ветра до 15 м/с. В горных районах города – в том числе на Шымбулаке, в районе Большого Алматинского озера и на других высокогорных участках – возможны сильный снег, туман, гололедица и порывы ветра до 28 м/с.

