События

Сильный снег и похолодание: прогноз погоды на неделю в Алматы

снегопады в маре в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 17:41 Фото: Zakon.kz
Синоптики предупреждают о резкой смене погоды в Алматы на предстоящей неделе. После теплых дней с дождями в мегаполисе ожидается похолодание, снегопады и ночные морозы. Синоптики поделились с Zakon.kz прогнозом на предстоящие семь дней.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в Алматы на предстоящей неделе ожидается неустойчивая весенняя погода с заметными колебаниями температуры.

"В начале недельного периода сохранится относительно теплая погода с переменной облачностью. Ночью и утром местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможен туман, на дорогах вероятна гололедица. Днем воздух будет прогреваться до +7+9°C, а в отдельные дни – до +13+15°C", – отметил представитель Гидрометцентра.

К середине недели погодные условия начнут меняться. В городе увеличится облачность, ожидаются осадки –преимущественно дождь с переходом в снег. Температура постепенно понизится, усилится ветер, временами возможны туман и гололедные явления.

"Во второй половине недели в городе станет значительно холоднее. Пройдут снегопады, временами возможен сильный снег. Ночные температуры понизятся от -8°C до -12°C, днем ожидается от -5°C до +3°C". Даулет Кисебаев

Таким образом, заключил синоптик, неделя в Алматы начнется с относительно теплой и влажной погоды, однако к концу периода вновь напомнит о зиме.

Прогноз погоды по Алматы с 7 по 13 марта 2026 года.

7 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), на дорогах гололедица. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +7+9°С.

8 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.

9 марта: переменная облачность, вечером дождь. Ночью туман. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

10 марта: переменная облачность, ночью осадки – дождь, снег. Днем дождь. Временами туман. Ветер западный 3-8, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5+7°С.

11 марта: облачно, снег, ночью временами сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -3-5°С.

12 марта: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0+2°С.

13 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем +1+3°С. переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем +1+3°С.

Ранее синоптики рассказали, что накануне праздничных выходных по территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Как отметили синоптики, это типично для мартовской погоды.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
