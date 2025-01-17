#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
События

Снегопад и крепкий мороз ждет Алматы на следующей неделе

снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 17:14 Фото: Zakon.kz
В южной столице на будущей неделе ожидается обильный снегопад и существенное похолодание. Такие метеорологические изменения в погоде принесет нам антициклон, объяснили Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, осадки будут идти почти сутки в Алматы – с утра 22-го января и ночью 23 января. Следом придет холод, который продержится 2-3 дня, но потом отступит.

"Обильные осадки на следующей неделе в Алматы обусловлены вторжением северо-западного холодного антициклона и атмосферными фронтами, связанными с этим вторжением. После того, как антициклон зайдет в город, установится малооблачная ясная погода, а температура воздуха резко опустится – с 22 до 25 января в ночные часы градусники могут показывать до -15-17°C", – рассказал Даулет Кисебаев.

Антициклон – это поле высокого давления. Специалист объяснил, что когда поле проходит, то прижимает циклон к горам. Как раз с циклонами и связаны атмосферные фронты, а с их обострением – выпадение осадков. После этого заходит антициклон и приносит с собой ясную и малооблачную погоду. Именно она вызывает выхолаживание.

Прогноз погоды в мегаполисе с 18 по 24 января 2025 года

18-19 января: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +3+5°C.

20-21 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +3+5°C.

22 января: облачно, снег, временами сильный. Временами туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4-6°C, днем с дальнейшим понижением.

23 января: переменная облачность, ночью и утром – снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем -7-9°C.

24 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°C, днем -5-7°C.

Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни на территорию Казахстана циклон принесет снегопады и дожди.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Поделиться новостью
Читайте также
Глава КУИС освобожден от должности
События
17:22, Сегодня
Глава КУИС освобожден от должности
Редкие 50-летние дубы вырубили в Алматы
События
16:55, Сегодня
Редкие 50-летние дубы вырубили в Алматы
Россия отменила запрет на ввоз томатов из Казахстана
События
16:27, Сегодня
Россия отменила запрет на ввоз томатов из Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: