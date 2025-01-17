Снегопад и крепкий мороз ждет Алматы на следующей неделе

В южной столице на будущей неделе ожидается обильный снегопад и существенное похолодание. Такие метеорологические изменения в погоде принесет нам антициклон, объяснили Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, осадки будут идти почти сутки в Алматы – с утра 22-го января и ночью 23 января. Следом придет холод, который продержится 2-3 дня, но потом отступит.

"Обильные осадки на следующей неделе в Алматы обусловлены вторжением северо-западного холодного антициклона и атмосферными фронтами, связанными с этим вторжением. После того, как антициклон зайдет в город, установится малооблачная ясная погода, а температура воздуха резко опустится – с 22 до 25 января в ночные часы градусники могут показывать до -15-17°C", – рассказал Даулет Кисебаев.

Антициклон – это поле высокого давления. Специалист объяснил, что когда поле проходит, то прижимает циклон к горам. Как раз с циклонами и связаны атмосферные фронты, а с их обострением – выпадение осадков. После этого заходит антициклон и приносит с собой ясную и малооблачную погоду. Именно она вызывает выхолаживание.

Прогноз погоды в мегаполисе с 18 по 24 января 2025 года

18-19 января: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +3+5°C.

20-21 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +3+5°C.

22 января: облачно, снег, временами сильный. Временами туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4-6°C, днем с дальнейшим понижением.

23 января: переменная облачность, ночью и утром – снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем -7-9°C.

24 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°C, днем -5-7°C.

Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни на территорию Казахстана циклон принесет снегопады и дожди.