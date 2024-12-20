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Снег, мороз и скользкие дороги: погода в Алматы на неделю

Дорога зимой, дороги зимой, машины, автомобили, снег, снегопад, снег на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 17:36 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", снегопад продолжится в мегаполисе и в выходные. А с понедельника будет снижаться температура воздуха, достигнув в определенные дни 15 градусов мороза.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, жителям и гостям южной столицы стоит быть аккуратнее на дорогах, так как в ближайшие сутки на проезжей части сформируется снежный накат и может быть очень скользко. 

21 декабря: облачно, временами небольшой снег, туман, на дорогах снежный накат. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем -4-6°C.

22 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем -5-7°C.

23 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°C, днем -5-7°C.

24 декабря: переменная облачность, днем снег. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°C, днем -8-10°C.

25 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°C, днем -8-10°C.

26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -3-5°C.

27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем 0-2°C.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 21 по 23 декабря 2024 года.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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