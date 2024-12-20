Снег, мороз и скользкие дороги: погода в Алматы на неделю
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, жителям и гостям южной столицы стоит быть аккуратнее на дорогах, так как в ближайшие сутки на проезжей части сформируется снежный накат и может быть очень скользко.
21 декабря: облачно, временами небольшой снег, туман, на дорогах снежный накат. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем -4-6°C.
22 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем -5-7°C.
23 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°C, днем -5-7°C.
24 декабря: переменная облачность, днем снег. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°C, днем -8-10°C.
25 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°C, днем -8-10°C.
26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -3-5°C.
27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем 0-2°C.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 21 по 23 декабря 2024 года.