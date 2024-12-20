Снег, мороз и скользкие дороги: погода в Алматы на неделю

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", снегопад продолжится в мегаполисе и в выходные. А с понедельника будет снижаться температура воздуха, достигнув в определенные дни 15 градусов мороза.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, жителям и гостям южной столицы стоит быть аккуратнее на дорогах, так как в ближайшие сутки на проезжей части сформируется снежный накат и может быть очень скользко. 21 декабря: облачно, временами небольшой снег, туман, на дорогах снежный накат. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем -4-6°C. 22 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем -5-7°C. 23 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°C, днем -5-7°C. 24 декабря: переменная облачность, днем снег. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°C, днем -8-10°C. 25 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°C, днем -8-10°C. 26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -3-5°C. 27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем 0-2°C. Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 21 по 23 декабря 2024 года.

Поделиться новостью