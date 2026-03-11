ИИ оживил историю: в Актау показали фотовыставку "Дочери Великой степи"

Фотовыставка "Дочери Великой степи" вызвала большой интерес публики, однако зрители до конца так и не поверили, что моделями для фото выступили не реальные женщины и девушки, а сгенерированные нейросетью, передает Zakon.kz.

Выставка прошла в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта. Автор работ – актауский фотограф Тимофей Старовойтов. Вот уже 16 лет он занимается фотографией – сначала это были фотосессии с вечеринок, затем свадебные love story, студийная съемка, а теперь мастер мечтает о создании портретов на фоне удивительных пейзажей Мангистау.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"На самом деле идея проекта "Дочери Великой степи" родилась очень давно, еще в начале моей карьеры. Но тогда сделать это было сложно – нужно было снаряжать дорогостоящие экспедиции, везти людей на различные локации. В 2023 году я попробовал реализовать этот цифровой проект с помощью нейросети, но он был совсем безжизненным, потому что ИИ тогда еще не достиг такого уровня, как сейчас. Теперь же мне удалось сделать настолько реалистичные фото, что зрители сначала не верили, что эти девушки сгенерированы нейросетью", – рассказал Тимофей Старовойтов.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В Актау это первая выставка работ, созданных с помощью искусственного интеллекта. Ее подготовка заняла около двух месяцев, зрителям представили 50 работ. В основе проекта – девушки и женщины кочевого периода.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Уникальность этого проекта еще и в том, что в фотографиях использованы настоящие, реальные локации Мангистау, которые стали известны уже всему миру, – это и урочище Бозжыра, и долина шаров Торыш, и меловой каньон Акеспе. Это те места, которые есть только у нас. Искусственный интеллект здесь сработал как инструмент для создания очень реалистичных женских образов", – добавляет фотограф.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Женщины на фото – разные. Это и хранительницы домашнего очага, спокойные, красивые и мудрые, все они изображены за работой, и женщины-воины – сильные, но в то же время хрупкие. В фотографиях нашли отражение также национальные ценности, культура и природа Великой степи.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Организаторы отмечают, что в дальнейшем этот проект может быть использован для развития и популяризации туризма, тем более что зеленый свет технологиям искусственного интеллекта дал сам президент страны Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что "следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в госуправление, промышленность и сферу услуг".

У самого фотографа в планах – создать фотокнигу, так как некоторые работы не были представлены на выставке.