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Культура и шоу-бизнес

Звезду "Эмили в Париже" раскритиковали после рождения дочери суррогатной матерью

Звезду &quot;Эмили в Париже&quot; раскритиковали после рождения дочери от суррогатной матери, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 18:52 Фото: Instagram/lilyjcollins
Британская актриса Лили Коллинз, звезда сериала "Эмили в Париже", объявила о рождении дочери, которую выносила суррогатная мать. Однако радостная новость вызвала неоднозначную реакцию: в соцсетях Коллинз обвинили в эксплуатации женщин и "покупке ребенка", сообщает Zakon.kz.

31 января актриса и ее муж, режиссер Чарли Макдауэлл, опубликовали в Instagram фото новорожденной девочки с подписью: "Добро пожаловать в наш мир, Тове Джейн Макдауэлл. Мы любим тебя до луны и обратно". Пара выразила благодарность суррогатной матери и всем, кто поддерживал их на пути к родительству.

Однако в комментариях многие осудили Коллинз, заявляя, что суррогатное материнство "превращает женщин в инкубаторы" и используется богатыми людьми вместо усыновления. "Ты не мать, ты покупатель!" – написал один из пользователей. Некоторые даже призвали запретить эту практику.

Сама актриса никак не отреагировала на критику, продолжая делиться моментами с дочерью. За нее ответил Макдауэлл, поблагодарив за поддержку и отметив, что осуждающие не знают всех обстоятельств.

"Можно не разбираться в теме и не знать, почему кому-то может понадобиться суррогат. Но точно стоит реже сыпать злобные слова в мир, особенно когда речь идет о ребенке, который принес радость многим", – написал он, добавив, что ему пора менять подгузник дочери.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл вместе с 2019 года. Актриса получила предложение руки и сердца от режиссера осенью 2020 года. О том, что пара стала родителями, стало известно 1 февраля

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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