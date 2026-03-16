Кадыр түн: как провести Ночь предопределения, чтобы заслужить прощение

В этом году Ночь предопределения пройдет с 16 на 17 марта. Это кульминация поста и одно из самых важных событий для мусульман, предопределяющее судьбу на ближайший год. Zakon.kz узнал у имама, как провести ее правильно.

По словам имама мечети Исмихан Ерната Алибаева, Ляйляту-ль-Кадр (Қадір түні) – это одна из самых значимых ночей в исламе в целом и в жизни каждого мусульманина в частности.

"В эту ночь впервые был ниспослан Коран, она лучше, чем тысячи месяцев, прошедших в поклонении. В эту ночь спускаются ангелы вместе с главным из них Джибрилем (Джабраилом). Это ночь спокойствия и благословения, в которой происходит определение судеб на следующий год", – говорит Алибаев.

Что нужно делать

Имам отмечает, что самое важное в Қадір түні – поклонение. Ведь как сказал Пророк Мухаммад: "Кто выстоит Ночь предопределения в молитве с верой и надеждой на награду, тому будут прощены прежние грехи".

"Также мусульмане проводят эту ночь за чтением Священного Корана и обращаются с мольбами ко Всевышнему. Лучшее дуа (молитва), которому обучил Посланник Аллаха: "О Аллах, ты прощающий и любишь прощать – прости меня". Ернат Алибаев

Чего делать нельзя

○ грешить;

○ ссориться и враждовать;

○ сплетничать и клеветать;

○ проводить время без пользы.

"Словом, все деяния, которые являются запрещаемыми и порицаемыми не только в эту священную ночь. Важно понимать, что награда за благое воздастся в неограниченном количестве. А совершение запретного будет огромной ошибкой", – предупреждает имам.

О чем просить

О чем угодно. Главное – от души и с точки зрения реальных потребностей, а не непомерных желаний. Так, кроме просьбы о прощении грехов, можно помолиться о здоровье, благополучии родных и близких, спокойствии в стране и мире во всем мире.

Ернат Алибаев заверил: Аллах прощает и слышит каждого, кто обращается к нему с покаянием.

Вместе с тем следует понимать, что Қадір түні бывает лишь раз в году. Это милость Создателя, которую не следует тратить на бесцельный скроллинг ленты соцсетей или просмотр сериала.

Заполните эту ночь поклонением, размышлением о Творце и поминанием его. Обращайтесь с просьбами и мольбами – Аллах непременно примет их, подытожил имам.