Ораза айт-2026: встречаем праздник разговения

Ораза айт – мусульманский праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамазан. В этом году он выпал на 20 марта. Zakon.kz поговорил с имамом и выяснил, как правильно провести этот день.

Айт-намаз

По словам имама мечети Наби Асхата Утепова, этот светлый день следует начинать с праздничного айт-намаза.

Но есть нюанс: в отличие от Курбан айта, на Ораза айт перед совершением молитвы можно подкрепиться. К примеру, начать утро с фиников. Тогда как на Курбан айт первое, что нужно вкусить верующему, – мясо жертвенного животного.

"Праздник принято проводить в радости, дарить близким подарки, особенно детям. Надо делиться счастьем с другими – так велит ислам. Тем более айт – особенный момент для каждого постившегося мусульманина. Они завершили священный месяц и поздравляют друг друга", – объясняет Утепов.

С этой всеобщей радостью даже связан интересный обычай – идти в мечеть одной дорогой, а возвращаться другой. Говорят, когда-то так поступал Пророк, дабы встретить по пути больше людей и поприветствовать их.

Расписание айт-намаза

○ Астана – 7:15.

○ Алматы – 7:00.

○ Шымкент – 7:15.

С полным списком по городам и регионам Казахстана можно ознакомиться здесь.

Фитр-садака

Размер фитр-садака на 2026 год установлен Духовным управлением мусульман Казахстана и составляет 735 тенге за каждого верующего. Рассчитывается, исходя из средней стоимости двух килограммов муки.

В идеале фитр-садака нужно выплатить до праздничного айт-намаза, напоминает имам.

Все домашние дела – до

В завершение Асхат Утепов отметил, что на Ораза айт принято собирать гостей за большим дастарханом. Поэтому подготовкой к торжеству лучше озаботиться заранее. Приведите в порядок душу и тело, наведите чистоту в доме и мыслях, приготовьте любимые блюда. И разделите счастливые моменты с другими – это самое главное.