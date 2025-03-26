Кадыр түн: что разрешается и запрещается делать в Ночь предопределения

В этом году ночь предопределения Кадыр түн выпадает с 26 на 27 марта. Это самая священная ночь мусульманского календаря и кульминация поста, поэтому ее следует встречать с молитвами. Zakon.kz узнал у имама, почему она празднуется на 27-й день Рамазана и что делать в эту ночь.

Значение

По словам имама Канатали Такирова, существует несколько версий относительно даты ночи Ляйлят аль-кадр (Қадір түні). Однако в нашей стране придерживаются версии, что эта ночь приходится на 27-е число месяца Рамазан. Считается, что тем, кто проведет ее в молитвах, будут прощены все прошлые грехи.

"Ляйлят аль-кадр переводится как Ночь могущества. Нет однозначного толкования, почему эта ночь имеет такое название. Ученые ислама полагают, что ее значение связано с посланием Аллаха, так как именно в эту ночь были ниспосланы первые суры священного Корана. Другое толкование заключается в том, что в эту ночь на Земле присутствует большое количество ангелов. Поэтому те, кто проводит ее в молитвах, прося милости у Аллаха, приобретают большую жизненную силу. Поскольку в этот период ангелы, раздающие и распределяющие блага, спускаются на Землю и благословляют верующих". Канатали Такиров

Священнослужитель отмечает, что Ночь предопределения лучше тысячи месяцев, поскольку поклонение в Ночь могущества лучше, чем поклонение в течение 83 лет. Всевышний Аллах сказал о ней в Коране: "Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев" (97:3).

Важно: Қадір түні начинается сразу после захода солнца и заканчивается с рассветом.

Стоит помнить, что в месяц Рамазан Всевышний прощает всем уверовавшим грехи, кроме четырех категорий людей:

тем, кто пьянствует именно в этот месяц,

тем, кто не слушается родителей,

тем, кто разрывает родственные связи,

тем, кто не разговаривает с братом по вере более трех дней.

Имам поясняет, что если вы нашли себя в списке этих людей, важно искренне раскаяться, простить себя и окружающих и больше не возвращаться к своим порокам.

Что делать в Қадір түні?

Как отмечает имам, прежде всего в Ночь предопределения следует читать дуа (молитву). А если вы не знаете арабский, вы можете читать ее на своем родном языке.

Молитва в Ночь могущества звучит следующим образом:

"О Всевышний Аллах, поистине, ты прощающий, ты любишь прощать, так прости же меня".

По его словам, важно не только не спать, а служить Всевышнему. Проводить ночь можно как в мечети, так и дома за столом, пить чай в кругу родных и близких. Сам имам проведет эту ночь в уединении и сконцентрируется на намазе.

О чем можно просить?

Канатали Такиров объясняет, что в эту ночь можно просить как духовные, так и материальные блага. Однако важно помнить о реальных потребностях, поскольку, если просьбы будут греховными, они не будут приняты. Просьбы должны соответствовать моральным и духовным принципам, говорит имам.

"Ночью сначала нужно попросить прощения за совершенные грехи и искренне раскаяться в них. Нелишним будет перед началом ночи попросить прощения у своих родных, близких и просто друзей. Можно поздравить их через мессенджеры и пожелать, чтобы все их молитвы были приняты в эту священную ночь". Канатали Такиров

Тем, кто решил сидеть в Қадір түні и не спать, имам рекомендует не тратить время в смартфоне, а посвящать эту ночь размышлениям о благородных вещах и молитвах. Ведь каждое доброе намерение принимается Всевышним, и все самые сокровенные желания, высказанные в эту ночь, обретают силу вдвойне.

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