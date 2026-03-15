Жители СКО активно участвуют в референдуме

В СКО продолжается республиканский референдум. С самого утра в регионе открылись участки для голосования, и жители области приходят, чтобы выразить свою гражданскую позицию и принять участие в историческом общественно-политическом событии.

Всего в день голосования по области задействованы 596 комиссий референдума, из них 15 территориальных и 581 участковая. В их составе работают 3382 человека, в том числе 105 – в территориальных комиссиях и 3277 – в участковых.

"В Северо-Казахстанской области созданы все необходимые условия для проведения референдума. В голосовании могут принять участие 364 767 граждан, в том числе 4145 жителей региона голосуют впервые. В городе Петропавловске зарегистрировано 157 493 голосующих. Всего по городу действует 98 участков референдума", – сообщили в территориальной комиссии референдума СКО.

По области также функционируют 13 закрытых участков референдума. На трех из них голосование началось в 6 часов утра и уже завершилось.

Фото: пресс-служба акимата СКО

За ходом референдума следят 657 наблюдателей. Все они представляют организации, аккредитованные Центральной и территориальными комиссиями референдума.

"На участках региона работают наблюдатели, обеспечен общественный контроль за ходом голосования. Кроме того, для граждан с инвалидностью предусмотрены все необходимые условия, в том числе возможность проголосовать на дому, если состояние здоровья не позволяет прийти на участок", – отметили в ТКР СКО.

По данным комиссии, в регионе более двух тысяч граждан с инвалидностью примут участие в референдуме. Для них предусмотрены меры, направленные на обеспечение доступности процедуры голосования.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

На участки жители области приходят семьями, вместе с коллегами и трудовыми коллективами. Многие поддерживают особую атмосферу этого дня, приходя в национальных костюмах. Референдум в регионе проходит в атмосфере гражданской активности и единства.