Казахстанских таксистов призвали оформлять страховку на пассажиров. Недавно перевозчики стали получать уведомления от агрегаторов о том, что для дальнейшей работы нужен страховой полис. Оформлять его должны сами водители, но некоторые шоферы об этом еще не слышали. Детали выяснял Zakon.kz.

Алматинец Владимир Сибиряков подрабатывает в такси через агрегатор третий год. Подвозит клиентов по пути из дома на работу и обратно. Водитель услышал от знакомых, что теперь таксистам нужна страховка для пассажиров, но сам уведомление еще не получал.

"Мне никакое сообщение про страховку для пассажиров не приходило. Я впервые об этом услышал на прошлой неделе от одного приятеля. Честно говоря, я сначала не поверил, подумал, что он набрехал. Потом уточнил у другого знакомого, и тот подтвердил. Выяснять сейчас времени нет. Если уведомление пришлют, конечно, сделаю эту страховку, чтобы работать дальше. Ну, а пока езжу, как ездил, и не заморачиваюсь", – рассказал Владимир.

Страховать пассажиров нужно обязательно. В полиции Алматы уточнили: это правило – не новшество, оно действует много лет. Почему вспомнили о нем только сейчас – вопрос интересный, но ответить на него никто не может.

"Что касается сервисов заказа такси, они могут предоставлять дополнительную страховую защиту на время поездки, так как для них важно оказывать высокий уровень сервиса", – отметили в международном агрегаторе такси.

В крупной страховой компании заметили: в последние годы интерес к такой страховке значительно вырос.

"Это связано прежде всего с активным развитием рынка такси и сервисов онлайн-агрегаторов, а также с усилением внимания со стороны уполномоченных государственных органов к соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок". Директор маркетинга и PR крупной страховой компании Шакир Иминов

Стоимость полиса зависит от количества мест в машине. Для легковых автомобилей минимальная цена – почти 13 тысяч тенге.

"Например, в нашей компании для легкового автомобиля с количеством пассажирских мест до четырех включительно стоимость полиса составляет 3 МРП, что в 2026 году равно 12 975 тенге. Для транспортных средств с количеством пассажирских мест от пяти до семи включительно стоимость полиса составляет 5 МРП (21 615 тенге)", – поделился информацией Шакир Иминов.

Для водителя сумма относительно небольшая, а пассажирам полис гарантирует дополнительную компенсацию в случае ДТП во время поездки.

"Это существенный плюс пассажиру, который, не дай Бог, попадет в какие-то ситуации, где нужно будет возмещать вред здоровью, либо имуществу, и тогда страховая компания все возместит. Все перевозчики, согласно закону, действительно должны иметь такую страховку", – сказал юрист Сергей Уткин.

Важно понимать, что она не освобождает таксистов от основного страхования. Обязательная же страховка, которую сейчас делает автопарк, покроет максимум до четырех миллионов тенге, даже при серьезном ущербе. А по отдельному полису пострадавший пассажир сможет получить компенсацию на сумму больше 21 миллиона тенге.

"Естественно, у каждой страховки есть ограничения по суммам. Помимо основной страховки, каждый перевозчик должен еще и вторую страховку иметь. И вот уже эта страховка начинает работать, даже если водитель сам, таксист, был не виноват, а виноват другой. Перевозчик все равно возмещает пассажирам, если у них возник вред какой-либо. Самое страшное – это гибель, если погиб пассажир в ДТП. Получается, его наследникам вот по той страховке будет выплачено 5000 МРП (21 625 000 тенге). А по основной страховке еще дополнительно должны выплатить", – разъяснил юрист.

По его словам, за счет страховки для пассажиров рассчитывать на компенсацию могут и люди с инвалидностью, полученной из-за поездки в такси.

"Если первая группа инвалидности, пострадавший получает тоже 5000 МРП (21 625 000 тенге), вторая группа – 3500 МРП (15 137 500 тенге), третья группа – 2500 МРП (10 812 500 тенге). Если ребенок инвалидность получил, любую, тут ни группы никакие, сразу 5000 МРП выплачивается", – подчеркнул юрист Сергей Уткин.

Если обошлось без инвалидности, страховая компания должна возместить фактические расходы на амбулаторное или стационарное лечение, но не больше 200 МРП (865 000 тенге). Кроме того, могут компенсировать порчу имущества. Например, личных вещей. В этом случае выплата производится в размере причиненного ущерба, только не более 250 МРП (1 081 250 тенге).