Декада Наурызнама: как прошел День национальных костюмов в Алматы и Талдыкоргане

18 марта для казахстанцев отмечено знаменательным событием. В солнечную погоду они не только излучали хорошее настроение, но и заметно преобразились: молодежь в саукеле, а старшее поколение – в кимешек. Все потому, что сегодня в рамках декады Наурызма отмечается День национальной одежды.

О том, как казахстанцы примеряли национальные образы, рассказывают корреспонденты Zakon.kz.

Казахская национальная одежда – важная часть культурного наследия. В ней отражены многовековые традиции, особенности кочевой жизни, художественное мастерство и мировоззрение народа. Каждый элемент – орнамент, украшения, ткань – несет глубокий смысл и передает культурный код предков. А еще в современности это тренд, который демонстрирует свободу нынешнего поколения, его стиль и уверенность в будущем.

Поддержать тренд единогласно решили более 200 сотрудников Государственного архива Алматы. Даже начальник учреждения пришел в чапане и признался, что частенько его надевает, необязательно в знаменательную дату.

"Мне этот чапан подарили, сказали, что он такого же зеленого цвета, как мои глаза. Я с радостью поддерживаю тренд, хотя считаю, что в таком красивом наряде можно ходить всегда. Он смотрится очень эстетично, классически и презентабельно. У всех 200 сотрудников отличное настроение, они выглядят потрясающе. А еще наш архив занимается сбором документов не только от предприятий и организаций, но и от народа. В составе личных фондов начали передаваться исторические артефакты. Это способствовало открытию музейных уголков. В них есть атрибуты национальной одежды, в том числе знаменитостей Асанали Ашимова и Мадины Ералиевой". Директор Государственного архива Алматы Абзал Батанов

От работников действительно глаз не отвести. Молодежь и взрослое поколение – все в яркой одежде, которая сверкает бисером, звенит украшениями в форме монет, золотом обвивают орнаменты. Как говорится, заглядывайся с головы до ног, к слову, все детали продуманы до мелочей. Фасоны разные, то же самое можно сказать про ткани: кожаная обувь, пышные платья из фатина, бархатные камзолы, саукеле с утонченными перьями.

"К этому празднику готовилась с трепетом. Искала наряд нежных оттенков, выбрала небесно-голубой. Подобрала украшения из серебра – этот металл наши предки считали оберегом. Косы заплела, они не мои – накладные, но решила быть похожей на своих бабушек. На подготовку ушло несколько дней, с утра входила в образ. Национальная одежда находит место в гардеробе современных казахстанцев. Молодежь любит этностиль". Архивист Асель Мызлыкова

Более старшее поколение считает, что это наглядный пример для молодежи. Ведь казахская одежда вобрала в себя все лучшее и напоминает нам о ценностях. Ее по сей день шьют по древним традициям, учитывая климатические условия, благосостояние и событие. Например, эта красавица демонстрирует свадебный наряд для қыз ұзату.

"Наурыз – главный праздник тюркских народов. Для казахов это начало года, время пробуждения. Наш коллектив ежегодно празднует его на протяжении 10 дней, участвуя в различных мероприятиях. Сегодня работники разных возрастов устроили дефиле, невестки делали салем беру. Старшим нужно уделять время молодежи, сплачиваться с ними". Главный хранитель Гульбакыт Курманжанова

А вот в честь праздника в Талдыкоргане открылась выставка кимешеков. Она представлена в Историко-краеведческом музее имени М. Тынышпаева. Кимешек – головной убор, который веками служил не просто элементом гардероба казахской женщины, а настоящим "паспортом" ее социального статуса и жизненного пути.

Выставка ставит перед собой цель – возродить интерес к культуре национальной одежды и раскрыть глубокий философский смысл кимешека. В залах музея представлены редкие образцы из разных уголков Казахстана. Рассматривая их, понимаешь: в степи не было случайных узоров. Форма выреза, плотность вышивки и характер орнамента могли рассказать о женщине все – из какого она рода, сколько у нее детей и насколько благополучна ее семья.

"Для нас кимешек – не просто кусок ткани, белый цвет символизирует чистоту помыслов женщины-матери, а вышивка по краям – оберег от сглаза. Раньше говорили, что кимешек закрывает все лишнее, оставляя открытым только доброе лицо и любящее сердце. Мы должны передать это понимание внукам, чтобы они видели в этой одежде достоинство, а не только историю", – рассказала пенсионерка Ализа Валиева.

Посетители выставки могут сравнить лаконичные кимешеки западных регионов с богато украшенными, высокими головными уборами юга и востока страны. Каждый стежок здесь – зашифрованное пожелание благоденствия и плодородия.

Выставка вызвала живой интерес не только у старшего поколения, но и у молодежи. Среди экспонатов часто можно встретить студентов, которые с удивлением открывают для себя эстетику предков.

"Я раньше видел такие кимешеки только на старых фотографиях или в кино. На выставке меня поразило, насколько это стильно выглядит, если всмотреться в геометрию орнаментов. Это настоящая высокая мода кочевников. Глядя на эти экспонаты, чувствуешь гордость за то, какая глубокая и эстетичная культура у нашего народа", – поделился своими впечатлениями студент местного вуза Ержан Жанасов.

Материал по теме Декада Наурызнама: какие мероприятия пройдут в Астане, Алматы и Шымкенте

Декада Наурызнама в Казахстане стартовала 14 марта. По всей стране на протяжении 10 дней пройдут массовые мероприятия, посвященные празднованию Наурыза. 19 марта – "Жаңару күні": день обновления и созидания.