Живая выставка национальной культуры: как прошел пятый день Наурызнама в Атырау и Семее

В Казахстане пятый день декады Наурызнама прошел под знаком национальной одежды. В Атырау тысячи жителей вышли на масштабный парад, а в Семее праздник продолжился конкурсом "Көктем аруы", где участницы показали традиции и современное прочтение казахской культуры, сообщает Zakon.kz.

Парад национальных костюмов в Атырау

В Атырау 18 марта 2026 года в рамках декады Наурызнама прошел парад национальных костюмов. Праздничное шествие стало одним из самых ярких событий дня, объединив около 5 тысяч жителей города разных возрастов и национальностей.

Колонна участников проследовала от площади Бейбарыса к центральной площади Исатая и Махамбета. В этот день улицы города словно превратились в живую выставку национальной культуры.

Девушки шли в изящных длинных платьях из бархата и шелка, украшенных золотой вышивкой и традиционными орнаментами. Поверх нарядов были надеты камзолы с тонкой тесьмой, а головы украшали саукеле и декоративные головные уборы с перьями и подвесками.

Юноши и мужчины предстали в чапанах – традиционных халатах глубоких оттенков бордового, темно-зеленого и синего цветов, расшитых национальными узорами. Образ дополняли тюбетейки и меховые шапки.

Женщины старшего поколения, появившись в белоснежных кимешеках – символе материнской мудрости и уважения, шли с особым достоинством.

По всему маршруту шествия звучали народные мелодии и патриотические песни, создавая атмосферу настоящего весеннего праздника. Как отметили в городском акимате, в шествии приняли участие представители различных организаций и учреждений: трудовые коллективы, этнокультурные объединения, учебные заведения, государственные служащие, а также представители сферы культуры и спорта.

Медицинские работники городской поликлиники №4 Асылайым Науешева и Дильназ Русланкызы отметили, что для них участие в параде вызывает чувство гордости за свою страну и народ.

"Такие праздники объединяют людей, пробуждают любовь к родной культуре и традициям. Мы рады быть частью этого события", – поделилась Асылайым Науешева.

По словам жительниц города Аккун Сембаевой и Актлек Базарбаевой, для них парад стал возможностью прикоснуться к национальным традициям и почувствовать особую атмосферу Наурыза.

"Мы с гордостью надели шапаны. Это не просто красиво. Это настоящая связь с нашей историей и культурой. Такие мероприятия вдохновляют и усиливают чувство патриотизма", – считают девушки.

Своими впечатлениями также поделилась член славянского этнокультурного объединения "Светоч-Атырау" Ассамблеи народа Казахстана Атырауской области Лида Насенкова.

"Наурыз – это праздник единства, уважения и взаимопонимания. Он показывает, насколько богата и разнообразна культура Казахстана. Мы с радостью надеваем казахские национальные костюмы, чтобы выразить уважение к традициям страны, в которой живем", – поделилась она.

Председатель еврейского этнокультурного объединения "Алия" АНК Атырауской области Михаил Щадилов подчеркнул, что подобные мероприятия укрепляют дружбу между народами и способствуют сохранению культурного наследия.

А председатель республиканского объединения дунган Хаят Джапаров отметил, что участие представителей разных этносов в национальных костюмах символизирует единство и сплоченность общества.

Парад национальных костюмов завершился на центральной площади, где для жителей и гостей города была организована праздничная концертная программа. На сцене выступили творческие коллективы, прозвучали народные песни, а зрители с удовольствием поддерживали артистов аплодисментами.

"Көктем аруы" в Семее

То, что пятый день декадника Наурызнама посвящен национальным костюмам, в Семее было видно повсюду. В школах, колледжах, в госучреждениях и даже на улицах люди пестрили и радовали колоритом казахских одеяний. Особенно женщины. А эпицентр красоты и грации Семея состоялся в Городском доме культуры.

В эти часы в Семее проходит конкурс красоты "Көктем аруы". Шесть участниц, десятки колоритных костюмов, опытное жюри и сотни человек с плакатами поддержки и верой в участниц.

На сцену вышли женщины в возрасте "30 плюс". Среди них руководитель этнокультурного центра, майор военной медицины, журналист, два хореографа и дизайнер.

Как рассказали участницы этого красочного действа, конкурс помог им в полной мере чувствовать женственность, отойти от будничной суеты, обязанностей и дресс-кодов. Прекрасные конкурсантки основательно подготовились. В числе испытаний – приветствие, дефиле, показ талантов. Например, военный врач Назерке Нысан подготовила монолог Маншук Маметовой со сценической постановкой, в которой ей помогли коллеги.

Руководитель Русского этнокультурного центра Антонина Клиновицкая, которая в обычной жизни поет и солирует в ансамблях, исполнила народный танец. Семейчанка Динара Габит – журналист, она решила порадовать зрителей номером в разговорном жанре.

"Мы хотим показать, что даже бабушки пяти внуков могут и должны оставаться женщинами – красивыми и нежными. Что и за пятьдесят можно жить и получать удовольствие, новые впечатления", – поделилась своим мнением участница Антонина Клиновицкая.

Изюминкой этого конкурса стало дефиле участниц в национальных костюмах.

"У каждого костюма есть свой колорит, та самая изюминка и вкуснятинка, – в один голос делятся впечатлениями участницы. – Казахские костюмы очень красивые. Во-первых, они яркие, в них очень много украшений, а это то, что девочки очень любят. И главное, в казахских костюмах много смысла. Поэтому хочется сразу выпрямиться, поднять подбородок и красиво идти".

В этом году казахский колорит на сцене обеспечила дизайнер Жанна Баймуратова, которая "одела" конкурсанток. Она мастер с большим опытом. Ее костюмы – это результат вдохновения природой и пожеланиями клиентов. Она не просто создает костюмы, а погружается в историю каждого орнамента, подбирает именно те узоры, которые предназначены для того или иного элемента одежды.

Сейчас национальный казахский колорит активно интегрируется в повседневную одежду. Но не всегда он бывает уместен, говорит наши собеседница.

"Например, для одеяния девушки, которая выходит замуж, предки предназначали одни орнаменты: в духе нежности и нераспустившегося бутона. Для женщины с ребенком – двойной узор, повторяющийся. А самый популярный казахский узор – "қошқар мүйіз", который сейчас используется повсеместно, изначально предназначался только для ковров", – погрузилась в историю дизайнер Жанна Баймуратова.

Дизайнер представила на конкурсе свою последнюю коллекцию из девяти луков. Среди них – этнокостюмы и верхняя одежда. Из элементов – меха и корсеты.

"Сегодня у меня много небесно-голубого и коричневого цвета. Это олицетворение земли и гор. Я беру все от природы", – рассказала создательница прекрасного Жанна Баймуратова.

Во время конкурса участницы показали, что современные казахстанские женщины должны быть не только красивыми и гостеприимными, но еще и образованными и умными. Они рассказали, как вносить красоту в ежедневный быт, воспитывать детей и радоваться жизни.

