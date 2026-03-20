Наурыз во дворе: как в Петропавловске соседей объединил Наурыз

В Петропавловске Наурыз отметили по-семейному – прямо во дворе. Жители нескольких домов объединились, устроили концерт, угощения и игры, превратив обычный двор в центр большого и теплого праздника, сообщает Zakon.kz.

В Петропавловске праздник Наурыз объединил сразу несколько домов. Веселое настроение разделили сотни соседей, которые годами живут бок о бок. Задорный детский смех и одна общая на всех радость от прихода весны – таким запомнился праздник жителям дома и близлежащих пятиэтажек.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Идею жителей одного дома отметить Наурыз по-соседски во дворе моментально подхватили и жильцы из трех других пятиэтажек, объединенных общим двором. Прямо под окнами поставили самобытную сцену, на которой выступали местные таланты и солисты городской филармонии. Едва зазвучала музыка, во двор пришло столько людей, что яблоку негде было упасть.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Прекрасное настроение, все очень нравится. Вот вышли подышать, погулять, повеселиться. Это моя маленькая доченька Амина, это моя мама, это племяшки, вот всей семьей гуляем. Народ, песни, погода – все радует". Жительница Петропавловска Айшат Даулетова

В хоровод вместе с детьми и аниматорами пустились и старожилы двора. Пока бабушки отплясывали с малышами, дедушки кружились в парах с соседками.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Пока одни дети хлопали в ладоши, водили хороводы и танцевали, другие со спортивным азартом гоняли мяч. Сегодня, 20 марта 2026 года, в день национальных видов спорта, мальчишки высыпали на новую дворовую футбольную площадку. Голы так и сыпались в ворота, порой свои забивали своим. Но это только еще больше раззадоривало и поднимало настроение.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Какой же праздник без угощения. В честь праздника был организован плов и шашлык. За яствами на свежем воздухе выстроились в очередь. А отведать "дворовую" кухню можно было прямо на лавочках или за специально поставленными столиками.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

За яркий и масштабный праздник жители благодарят своего председателя ОСИ. Говорят, что с ним, как за каменной стеной. Дом всегда в порядке, и это только усиливает праздничное настроение.

"Я здесь живу уже почти 30 лет. Мы так рады, что наш председатель такой молодец. Аскар Айтбаевич всегда все по первому звонку помогает. Везде порядок у него. Во всем его поддерживаем. Так здорово, что все люди радостные, вместе встречаем Наурыз. Всем добра, мира и таких дружных соседей, как наши!". Жительница Петропавловска Татьяна Архипова

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Сам всенародно любимый председатель ОСИ Аскар Сексенов уверяет, что организовать гулянья решили исключительно сами жильцы. Но в их сегодняшнем радостном настроении есть одна немаловажная причина. Накануне во дворе по госпрограмме установили новую детскую и спортивную площадки.

Свои изделия ручной работы предложили на дворовой ярмарке местные мастера. Мыло ручной работы, пряники, шоколад, гипсовые сувениры – все в национальном стиле и с символикой Наурыза.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Это дети делают вмести с нашими мастерами. Помогаем развивать ребят творчески, чтобы умели создавать красивые вещи своими руками, знали и любили национальные традиции Казахстана". Наталья Попова, руководитель арт-студии

Праздник во дворе продлился до самого вечера. Такая дружная встреча во время празднования Наурыза так и манила всех, кто случайно оказался рядом. Люди останавливались, присоединялись к веселью, делились улыбками и поздравлениями, превращая обычный день в общее торжество тепла, единства и добрососедства.