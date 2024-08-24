Рыбалку в луже устроили жители Петропавловска
Фото: pixabay
Два жителя Петропавловска сняли забавный ролик о том, как "порыбачили" прямо в центре города, сообщает Zakon.kz.
Таким оригинальным образом они решили обратить внимание на проблему огромных непересыхающих луж в городе.
"О, клюет, клюет!" – радуются "рыбаки".
Пользователи соцсетей поддержали неунывающих петропавловцев и по достоинству оценили их чувство юмора.
Некоторые комментаторы тоже поиронизировали над ситуацией:
○ "Говорят, это уже идет подготовка к зиме. Планируется сделать бесплатный каток для всех жителей города. Спасибо организаторам!".
○ "Скиньте точные координаты водоема. Планирую рыбалку, а тут удобно, прямо в городе".
○ "Так и живем".
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