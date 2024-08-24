Рыбалку в луже устроили жители Петропавловска

Два жителя Петропавловска сняли забавный ролик о том, как "порыбачили" прямо в центре города, сообщает Zakon.kz.

Таким оригинальным образом они решили обратить внимание на проблему огромных непересыхающих луж в городе.

"О, клюет, клюет!" – радуются "рыбаки".

Пользователи соцсетей поддержали неунывающих петропавловцев и по достоинству оценили их чувство юмора.

Некоторые комментаторы тоже поиронизировали над ситуацией:

○ "Говорят, это уже идет подготовка к зиме. Планируется сделать бесплатный каток для всех жителей города. Спасибо организаторам!".

○ "Скиньте точные координаты водоема. Планирую рыбалку, а тут удобно, прямо в городе".

○ "Так и живем".

Ранее казахстанцев повеселил другой ролик – папа Кайрата Нуртаса снял трендовое видео с сыновьями.