Наурыз -2026: как Астана встретила праздник весны –фоторепортаж

В Астане Наурыз охватил все районы города – от территории EXPO до парков и жилых массивов. Здесь проходят концерты, национальные игры, ярмарки и интерактивные шоу, а жители встречают весну в едином городском празднике, передает корреспондент Zakon.kz.

В Астане Наурыз в этом году охватил весь город – из центра он мягко распространяется по районам, превращая каждую площадку в отдельную историю весны, традиций и живого человеческого тепла.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

С самого утра, едва город начинает просыпаться, площади и парки наполняются людьми: семьи с детьми, компании друзей, пожилые пары – все выходят на улицы, чтобы вместе встретить праздник, наполненный светом, музыкой и ощущением долгожданного обновления.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Особенно заметно это на территории EXPO, где праздничное пространство живет в собственном ритме и буквально не замирает ни на минуту. Потоки людей непрерывно движутся между юртами, интерактивными зонами и ярмарочными рядами, образуя плотное, но при этом живое и органичное движение.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Мы каждый год приходим именно на большие площадки. Тут чувствуешь людей вокруг, какое-то общее настроение – это, наверное, самое главное. И потанцевать можно всем вместе, не стесняясь, и плов на улице почему-то всегда вкуснее", – поделилась молодая пара.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Пространство оформлено в национальном стиле — с тайказанами, арками и элементами шанырака, а крупные инсталляции задают визуальный ритм всей площадке.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Гости задерживаются у ремесленных рядов, где представлены изделия ручной работы, украшения и предметы быта, пробуют традиционные блюда, делают фотографии в тематических фотозонах и у алтыбаканов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В отдельной зоне разворачивается гастрономическая часть с большим казаном наурыз коже и разнообразием национальной кухни.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Рядом проходят спортивные активности: асык ату, қазақша күрес, перетягивание каната с вовлечением зрителей и живой реакцией публики. Детские зоны заняты мастер-классами и игровыми активностями, а сцена в центре пространства собирает аудиторию на концертную программу и театрализованные выступления.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На площадке у "Астана Арены" в районе Нура праздник не менее динамичный и масштабный характер. Здесь развернут формат "Digital Nauryz" с тематическими юртами, каждая из которых предлагает собственный интерактивный сценарий. Гости могут примерить национальные костюмы с помощью технологий, создать цифровые образы, сделать снимки в Face Space-зонах.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Работают ярмарки местных предпринимателей и мастеров, для детей установлены карусели и игровые площадки.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Параллельно проходят национальные спортивные состязания — от борьбы до стрельбы из лука, а пространство перед сценой постепенно заполняется зрителями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Музыка слышна из разных точек, и площадка живет сразу в нескольких ритмах: здесь одновременно идут игры, выступления, прогулки и неформальное общение.

"Раньше просто гуляли, а сейчас это прям событие: концерты, игры, все организовано. Видно, что город реально готовится. Раньше выходили в основном ради детей, чтобы у них остались теплые воспоминания, а сейчас и у нас самих душа просит вырваться из серых будней и по-настоящему встретить весну. В Астане зима в этом году выдалась тяжелая, поэтому хочется отметить как следует. Тем более сегодня наконец тепло – хотя до этого стоял постоянный туман", – поделилась жительница Астаны Айгуль.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В районе Сарайшык, на площади у монумента "Қазақ Елі", Наурыз раскрывается через визуальные образы и атмосферу традиций. Центральным элементом становится стилизованная реконструкция средневекового города Сарайшык – с декорациями, архитектурными формами и караваном верблюдов, создающих ощущение исторического пространства.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Здесь люди проводят больше времени в прогулке и наблюдении: рассматривают детали, фотографируются, заходят в юрты, знакомятся с элементами быта и традициями.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

На площадке проходят выступления этно-фольклорных коллективов, показы национальной моды, а рядом можно увидеть современные элементы — гуманоидного робота и технологические инсталляции.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Контраст не выбивается из общего восприятия, а, наоборот, подчеркивает идею соединения прошлого и настоящего. Пространство более спокойное по динамике, но насыщенное по содержанию.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Студенты университета "Есиль" подготовили театрализованное представление обряда "Беташар" — знакомство невесты с родными со стороны жениха.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Наш университет подготовил концертную программу, чтобы порадовать гостей и жителей столицы и подарить им хорошее настроение. Мы также показали обряд встречи невесты – он очень красивый", – сказала студента университета "Есиль" и руководитель Комитета по делам молодежи Азиза Ахметова.

В районе Байконыр, в парке Ататюрк, праздник смещается в сторону семейного формата. Здесь меньше плотности потока, но больше уюта и вовлеченности. В этно-юртах организованы зоны с национальной кухней — гости собираются за дастарханом, пьют чай, общаются.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Параллельно проходят обрядовые церемонии, включая элементы традиционной казахской свадьбы с бата и шашу, которые собирают вокруг себя зрителей.

"Мы в честь празднования Наурыза проводим турнир в трех весовых категориях: 60 кг, 74 кг и 100 кг. Участвует около 60 борцов. Победитель станет чемпионом "Наурыз – 2026". Таким образом мы хотим популяризировать национальные виды спорта", – сказал тренер Тлеген Кобейсин.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Интерактивные площадки предлагают создать цифровой портрет в национальной одежде, доступны VR-зоны и игровые активности для детей. Работают анимационные персонажи, которые объясняют смысл традиций и вовлекают посетителей в происходящее.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Отдельные зоны отведены под концерты и выступления, но в целом пространство воспринимается более камерным — как районный праздник, где важна не масштабность, а ощущение причастности.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Праздничная программа охватывает и другие районы столицы — концерты, ярмарки и народные гуляния проходят в жилых массивах, во дворах, на локальных площадках, куда приходят жители ближайших кварталов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елсиеева

Всего в Астане в эти дни задействованы десятки локаций в шести районах города — от главных площадей до небольших общественных пространств. В совокупности они создают живую ткань праздника, где традиции, технологии и повседневная городская суета переплетаются и звучат в унисон.