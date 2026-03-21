Общество

Наурыз в столице: как у "Астана Арены" отмечают праздник весны

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 13:18 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В столичном районе Нура с самого утра развернулся масштабный праздник Наурыза – у "Астана Арена" работают ярмарки, юрты и фотозоны с ИИ, проходят национальные игры и концерты, а горожане семьями встречают весну на свежем воздухе, передает корреспондент Zakon.kz.

С самого утра на парковочном пространстве "Астана Арена" в районе Нура собираются жители столицы – здесь развернулся один из главных праздников Наурыза.

Уже с 10:00 начали работать ярмарки с изделиями ремесленников и продукцией местных предпринимателей, открылись юрты, где можно познакомиться с традиционным бытом, заработали карусели и фотозоны.

Особенная часть программы – фотобудки с генерацией национальных образов через ИИ и площадка Face Space, где можно примерить казахский стиль в цифровом формате.

С полудня атмосферу дополняет живая фоновая музыка, а ближе к обеду стартуют соревнования по национальным видам спорта – от казакша курес и тогызкумалак до асык ату и перетягивания каната.

Горожане приходят семьями, с детьми и друзьями – многие признаются, что именно такие открытые праздники помогают прочувствовать настоящий дух Наурыза.

Люди улыбаются, угощают друг друга, фотографируются и говорят, что каждый год ждут этот день, чтобы снова выйти на свежий воздух, встретить весну и почувствовать единство.

"С самого детства каждый год всей семьей выходим на Наурыз – поесть вкусно, побыть среди людей и почувствовать это общее настроение праздника", – поделилась одна из жительниц столицы.

С 13:00 до 17:00 на сцене пройдет концерты с участием звезд эстрады, а к вечеру площадка превращается в большой праздничный центр, где музыка, спорт и традиции сливаются в одно живое и теплое городское событие.

21 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

