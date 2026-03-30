Кто помог Шокану Уалиханову подготовить тайную экспедицию в Кашгар

Если бы существовал рейтинг самых дерзких и захватывающих путешествий XIX века, экспедиция Шокана Уалиханова в Кашгар заслужила бы первое место в списке. Ведь разоблачение могло стоить ему жизни. Как проходила подготовка к великим открытиям – в материале корреспондента Zakon.kz.

Надежное прикрытие и легенду для разведки придумал купец из Семея. А сборы в путешествие проходили в удаленной от города зимовке, которую краеведы обнаружили лишь несколько лет назад.

Ныне Кашгар – это Синьцзян-Уйгурский автономный округ КНР. Он был частью Восточного Туркестана и центром Великого шелкового пути. Здесь сталкивались геополитические и торговые интересы Китая, Великобритании и России.

Провинция была закрыта для европейцев, и они пробирались туда тайно. А уж если их разоблачали, то, не мешкая, жестоко казнили. Такая же судьба могла ждать и офицера российской армии Шокана Уалиханова.

Его миссия в Кашгаре – это секретная операция, которая открыла малоизученный регион миру. Он собрал сведения о политической обстановке, торговле, путях, населении и культуре Кашгара. Он отправился в разведку в 1854 году, которая продолжалась около 10 месяцев.

А готовилась она близ Семея при поддержке известного в то время купца Миркурбана Аюпова. Но где именно – долго оставалось загадкой.

Купец по имени Бычок

Миркурбан Аюпов был меценатом, одним из ведущих торговцев того периода, помогал бедным людям, поддерживал талантливых детей. В народе его называли Букаш, что в переводе означает бычок, за его напористый характер и предприимчивость. Жил в Семипалатинске (прежнее название Семея. – Прим. ред.). Гостями в его доме были Шокан Уалиханов, Федор Достоевский, Александр Врангель, известные ученые и акыны. Он профинансировал строительство одной из первых городских мечетей, которую возвели между 1800 и 1811 годами. Согласно легенде, в особой комнате "Букаш-мечети" купец хранил два святых волоска пророка Мухаммеда.

Удивительно, но в истории Семея не осталось ни одной фотографии Миркурбана Аюпова. Зато в архиве сохранился необычный документ, на котором значились координаты его зимовки. Два топографа, гостившие у купца, в знак благодарности за его хлебосольство рассчитали геоданные его загородной ставки. В то время таким незаурядным подарком мало кто мог похвастаться. И он дошел до наших дней.

Больше 10 лет назад краевед Виктор Кашляк обнаружил это послание из прошлого. Он показал его единомышленникам из краеведческого общества "Прииртышье", которые в тот момент были озадачены поиском места, где Букаш обдумывал и готовил для Шокана Уалиханова тайную экспедицию в мятежный Кашгар.

Фото: Владимир Боровинский

Было известно, что эта зимовка существовала, и купец часто бывал там. Но где именно, никто точно не знал. И вот спустя полтора века ответ был найден. Краеведам оставалось только вбить координаты в GPS-навигатор и отправиться в путь.

Так, ровно 10 лет назад, весной 2016 года, состоялся первый выезд краеведческого общества "Прииртышье" на зимовку Букаша.

История в фундаменте

Зимовка расположена в 60 км от Семея в юго-восточном направлении у подножия Аркалыкских гор. Сергиопольский торговый тракт, по которому Шокан Уалиханов добирался до Кашгара, проходил рядом с нынешней алматинской трассой.

Во время экспедиции краеведы делали остановки, изучая практически каждый километр пройденного пути. Того самого, по которому этнограф ездил к своему единомышленнику обсуждать детали экспедиции.

Зимовка купца Миркурбана Аюпова – это заброшенное поселение, состоящее из разрушенных до основания строений. Фундаменты жилищ "рассказали" исследователям о том, как обустраивали свой непритязательный уют местные поселенцы.

Фото: Владимир Боровинский

"По одному большому фундаменту можно судить, что это и был дом Букаша. Остальные постройки вспомогательные. Расположены они в ущелье Аркалыкского хребта. С зимовки открывается огромное пространство в сторону города. То, как идут караваны, можно было увидеть за много километров отсюда. Именно здесь купец Миркурбан Аюпов собирал караван для Шокана Уалиханова. Сотни лошадей и верблюдов находились на зимовке", – рассказал корреспонденту Zakon.kz председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов.

Находки, которые были найдены методом поверхностного поиска и при помощи металлоискателя, поведали о быте жителей тех мест XVIII-XIX века. Кольца, элементы упряжи, обломки посуды, клейма фарфоровой посуды, асыки в большом количестве. Но больше всего археологов-любителей тогда порадовали две особенные находки. Это чугунный казан диаметром почти один метр. Вполне вероятно, что в нем слуги варили мясо и сорпу для частых гостей Букаша. Его передали в областной краеведческий музей.

Фото: Владимир Боровинский

Вторая находка – кашгарская монета 60-х годов XIX века. Как она здесь оказалась, можно только догадываться, ведь такие денежные средства в силу закрытости Кашгара практически не вывозились, а потому считаются большой редкостью и просто невероятной удачей для нумизмата. Найденная монета – это уйгурский эквивалент китайского цаня, отлит примерно в 1864 году и обращался в северных и восточных районах Синьцзяна до завоевания Якуб-беком кашгарским в 1867 году.

Фото: Владимир Боровинский

"Видимо, очередной гость радушного купца обронил ее, когда выходил из-за стола, напившись чаю. Вполне вероятно, это мог быть сам Хакимбек Зурдун – правитель города Кашгара, который, по официальным данным, нередко гостил в доме купца-сарта, и ничто не мешало ему побывать в зимнем загородном домике своего казахского приятеля", – рассказал Марат Сасанов.

Кстати, местоположение "ставки" Букаша очень впечатляет еще и тем, что перед взором смотрящего открывается вид на 50 км вперед. Поэтому купец мог видеть путника задолго до его появления в своей зимовке и заранее подготовиться к приему гостя, например, разжечь самовар.

Детали тайного путешествия

Здесь за неторопливым чаем и ароматной сорпой в степной тиши Шокан Уалиханов и Миркурбан Аюпов обговаривали детали тайного путешествия.

В это время в Кашгаре происходили волнения и восстания. Мусульманские и уйгурские повстанцы, киргизы, кокандцы боролись против жестоких порядков Цинской империи. Китайские войска в свою очередь подавляли восстания, на улицах и площадях городов возвышались виселицы, где напоказ выставлялись головы казненных.

Фото: Владимир Боровинский

Но как сделать так, чтобы разведчику не выдать свою личность и не попасть в ловушку? Проявляя чудеса изобретательности, Миркурбан Аюпов предложил выдать Шокана Уалиханова за своего племянника.

За 15 лет до этого из Кашгара в Семей уехал купец, его родственник, который с семьей отправился в путешествие. О нем давно не было слышно, а еще доподлинно известно, что он не возвращался в Кашгар.

Сыну уехавшего купца – Алимбаю – на тот момент было 17 лет. Шокан Уалиханов был настолько изящен и обаятелен, что легко сошел за юнца.

Миркурбан Аюпов снарядил караван, который состоял из 101 верблюда и 65 груженых лошадей. Они везли товар на 18 тысяч рублей серебром. Купец полностью профинансировал поездку молодого этнографа.

В сопровождении почти полусотни человек Шокан направился в Кашгар. О тайной миссии и истинной личности юноши знали всего пару человек.

Фото: Владимир Боровинский

Шокан Уалиханов провел в Кашгаре около 10 месяцев. В разведке он женился, гостил у многочисленных родственников своего прототипа, успешно выдавая себя за него. Собирал коллекции растений, денежных знаков, рукописей и, конечно, фольклора. С успехом фиксировал все, что видел и слышал.

Но вдруг по городу поползли слухи об офицере-разведчике. Тогда Шокан поспешил выехать из города. Через несколько дней за ним отправили погоню, но ученый уже успел пересечь границу.

Фото: Владимир Боровинский

Помощь Букаша в подготовке Уалиханова в экспедицию была неоценима. За это в 1860 году он был щедро награжден правительством: ему присвоили чин хорунжего и золотую медаль на Владимирской ленте.

Через 10 лет в придачу к этим подаркам Миркурбану Аюпову выделили в безвозмездное пользование участок земли в Альджанских горах площадью 1000 десятин, этот кусок в дальнейшем значился на картах конца XIX века.

