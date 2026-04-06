#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Статьи

Физрук прослезился: сильная история о неравнодушных казахстанцах, улучшающих аулы

Физрук прослезился: сильная история о неравнодушных казахстанцах, улучшающие аулы, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 08:50
В стареньком спортзале физрук перешивает рваные мячи, надеясь, что его подопечные вскоре получат новый инвентарь. Так и случается: на зов отзывается неравнодушный. Его, казалась бы, простая поддержка перерастает в масштабный проект, охвативший уже сотни сел в Казахстане.

Zakon.kz расскажет, как один отклик превратился в цепочку добра.

С любовью от одного аула к другому

Еще в самом начале пути силач, четырехкратный рекордсмен мира по силовой культуре, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и шестикратный рекордсмен Казахстана Сергей Цырульников даже не подозревал, что займется глобальным проектом "100 аулов". Если бы не та самая судьбоносная встреча с физруком из Костанайской области, который посвятил 30 лет своей жизни развитию родного села. Именно благодаря его усилиям дети могли заниматься спортом.

"Я приехал, показал силовые трюки, увидел условия детей и не удержался: "Почему бы им не помочь?" Закупил инвентарь, вернулся в школу и передал его физруку. А тут взрослый мужчина прослезился. Его глаза искрились от благодарности. И эта мужская слеза с огоньком в очах сподвигла меня продолжить помогать аулам".Сергей Цырульников

Фото: Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз"

Без лишних и громких слов силач помог 74 селам. А после в очередной поездке в Туркестанскую область он пересмотрел свой подход к инициативе.

"Я помогал на личные средства и совсем тихо, без пафоса, от чистого сердца. Узнав об этом, ко мне подошел имам и заявил, что о добрых поступках нужно говорить. И это не ради хайпа, а для того чтобы и другие последовали правильному примеру. И после этого желающих творить добро стало больше".Сергей Цырульников

Села – в центре внимания

Помощь именно селам – не случайна. Сам Сергей Цырульников – выходец из аула, поэтому он лично на себе ощутил, насколько сельские дети ограничены в возможностях.

"Я рос в селе, поэтому не понаслышке знаю об острой нехватке инвентаря. Государство работает, но остаются проблемы со спортивной экипировкой. Наша цель не просто обеспечить, а стимулировать новое поколение".Сергей Цырульников

Фото: Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз"

Результат, как говорится, налицо – спортивный инвентарь, методические пособия и иную помощь получили 146 аулов, охватив почти 80 тыс. детей.

Пример для подражания

На встречах видно, что разряд детям дают не только инвентари, но и сами герои.

"Самое ценное в том, что Сергей Цырульников лично приезжает к детям. В 2024 году, впервые посетив Шортандинский район, он делился с ребятами своим путем и как добился мировых рекордов. Это действительно вдохновляет юных спортсменов, для которых честь пожать ему руку", – считает руководитель отдела культуры, физической культуры и спорта Шортандинского района Акмолинской области Ерканат Сабитов.

Фото: Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз"

Также Ерканат Сабитов вспомнил вдохновляющей поездку Сергея Цырульникова в поселок Жолымбет, где вместе с командой были оснащены две школы. Тогда перед гостем выступили местные юные жители, среди них была Аружан Шакей. Позже она блестяще представила Казахстан в Японии и стала чемпионкой мира по киокушинкай-кан-карате.

"Да, победа – заслуга Аружан. Но, безусловно, выступить увереннее ее вдохновил и Сергей Цырульников. На встрече он поделился позитивной энергией, сильной речью и убедил всех, что можно достичь всего – главное верить в себя", – говорит Ерканат Сабитов.

Фото: Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз"

Такая мощная поддержка и мотивация приводит в спорт все больше желающих. Доказательством тому является статистика: если раньше в детско-юношеской спортивной школе числилось около 250 детей, то к 2025 году их число достигло 650.

С теплотой и благодарностью

Для сельчан визит почетного гостя – настоящий праздник. В каждом ауле встречают песнями, накрывают богатый дастархан, сопровождая благословением аксакалов. В одной из поездок в Восточно-Казахстанскую область батыр провел обряд тұсау кесу – разрезание пут – сразу для 12 малышей. Их родители не скрывали, что хотят, чтобы их дети в будущем были такими же сильными и великодушными.

"Среди них были даже близнецы. Для меня это огромная честь и большая ответственность. Мы ведь не просто привозим мячи – мы транслируем ценности, рассказываем о великих предках, таких как Кажымукан Мунайтпасов или Балуан Шолак. Чтобы ребенок в ауле знал: он – потомок батыров и его возможности безграничны".Сергей Цырульников

Фото: Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз"

При этом работа проводится не только в спортивном направлении. Например, в Акмолинской области открылись 10 интеллектуальных классов-конструкторов.

"Это уникальный проект, на основе которого сейчас развивается и направление "Шахматы в школу". Кабинеты оснащены новым оборудованием, а для начинающих предусмотрена методическая литература. Цель – развитие настольных интеллектуальных игр среди сельских жителей, организация досуга для детей и взрослых, а также социализация людей с ограниченными возможностями", – добавил палуан.

Фото: Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз"

Впереди реализация не менее масштабных идей. Проект "100 аулов" оказался настолько плодотворным, успешным и полезным для общества, что ее пришлось трансформировать в "1000 аулов". А это еще и плюс экологическое воспитание: в каждой школе, куда приезжает команда, высаживают по 100 саженцев.

"В Казахстане более 40 тыс. долларовых миллионеров и около шести тыс. аулов. Я уверен: если каждый успешный житель возьмет под опеку хотя бы одно село, наша страна будет процветать. Не нужно полагаться исключительно на государство, но и мы должны вносить лепту в родную землю".Сергей Цырульников

Под счастливой звездой

Масштабировать личную инициативу до национального уровня помогло партнерство с крупным бизнесом. Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" дала еще больший импульс проекту. За это время компания не только проводила лотереи, но и стала участником социальных изменений в регионах.

"Для нас это не формальность, а стратегическая ответственность. В этом году национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз" исполняется 10 лет, и за это время мы выстроили систему, в рамках которой лотерея становится инструментом развития общества. На реализацию социальных инициатив нами уже направлено почти 32 млрд тенге. Это колоссальные средства, которые трансформируются в реальные дела. Например, более 18 млрд тенге мы выделили напрямую на развитие отечественного спорта. Кроме того, 10% от нашего операционного дохода ежеквартально уходит в фонд "Қазақстан халқына". Проекты "100 аулов" и интеллектуальные классы – это способ дать ребенку из отдаленного района такие же стартовые возможности, как и жителю мегаполиса", – заявляет президент национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" Мария Лыткина.

Фото: Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз"

Мария Лыткина отметила, что инициатива "100 аулов" получила высокое признание – президент РК Касым-Жомарт Токаев во время XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, говоря о важности реализации социальных проектов, назвал проект уникальным, организованным без привлечения государственных средств, и поблагодарил вклад Сергея Цырульникова в поддержку сельских школ.

История на этом не заканчивается. Благодаря "1000 аулов" новая сильная история обещает случиться в других сельских спортзалах.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: