Информация о предстоящем землетрясении в Актау – фейк

Видеоматериал, распространяемый в социальных сетях, не соответствует действительности. В нем содержится недостоверная информация о якобы предстоящем землетрясении в Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 апреля 2026 года, заявили в Центре общественных коммуникаций:

"В ходе мониторинга интернет-пространства в социальной сети TikTok было выявлено видео данного содержания. Однако эти сведения не подтверждены официально и являются ложными".

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, у жителей нет поводов для беспокойства.

"Подобная информация пугает население, создает необоснованную панику в обществе и является распространением заведомо ложных сведений", – заявили представители ответственного органа.

Граждан призывают не доверять непроверенной информации из социальных сетей и воздержаться от распространения сомнительных материалов.

3 апреля 2026 года в Афганистане произошло землетрясение, которое отразилось на Туркестанской и Жамбылской областях.