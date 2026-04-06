Общество

Информация о предстоящем землетрясении в Актау – фейк

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 09:21 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Видеоматериал, распространяемый в социальных сетях, не соответствует действительности. В нем содержится недостоверная информация о якобы предстоящем землетрясении в Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 апреля 2026 года, заявили в Центре общественных коммуникаций:

"В ходе мониторинга интернет-пространства в социальной сети TikTok было выявлено видео данного содержания. Однако эти сведения не подтверждены официально и являются ложными".

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, у жителей нет поводов для беспокойства.

"Подобная информация пугает население, создает необоснованную панику в обществе и является распространением заведомо ложных сведений", – заявили представители ответственного органа.

Граждан призывают не доверять непроверенной информации из социальных сетей и воздержаться от распространения сомнительных материалов.

Динара Халдарова
