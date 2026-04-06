Топ профессий 2026: повар – самая популярная специальность среди безработных в Казахстане
В ведомстве поясняют, что краткосрочное обучение позволяет безработным гражданам в течение нескольких месяцев получить востребованные на рынке труда профессиональные знания и навыки.
Обучение организуется:
- в учебных организациях (курсы формируются по заявкам работодателей);
- непосредственно на рабочем месте у работодателей;
- в онлайн-формате на портале краткосрочного обучения Skills Enbek по перечню востребованных профессий.
Стоит уточнить, что продолжительность обучения составляет не более 6 месяцев и определяется с учетом особенностей приобретаемой квалификации.
В региональном разрезе наибольшее количество направленных на обучение отмечено в Актюбинской области – 2,6 тыс. человек, г. Шымкенте – 2,3 тыс. человек, Туркестанской и Кызылординской областях – по 1,6 тыс. человек, а также в Костанайской области – 1,5 тыс. человек.
По данным МТСЗН, обучение на рабочем месте у работодателей организуется с закреплением наставника из числа опытных работников. На период обучения между работодателем и безработным заключается трудовой договор.
"Заработная плата в размере 20 МРП выплачивается центром трудовой мобильности путем перечисления средств на счет обучающегося. С начала 2026 года данным видом обучения охвачено 288 человек".Пресс-служба МТСЗН РК
Наиболее востребованными профессиями являются:
- повар – 78 человек;
- швея – 50 человек;
- бухгалтер-кассир – 28 человек;
- парикмахер – 26 человек;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 25 человек;
- мастер маникюра – 24 человека;
- стилист-парикмахер – 22 человека.
Казахстанцам подсказали, что для прохождения краткосрочного профессионального обучения необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства, а в сельской местности – к акимам поселков, сельских округов и городов районного значения.
"Гражданам, проходящим профессиональное обучение, предоставляются меры государственной поддержки: оплата обучения, стипендия либо заработная плата, а также компенсация проезда. При обучении вне места проживания предусмотрена материальная помощь на проживание (возмещение расходов по найму жилья)".Пресс-служба МТСЗН РК
Немного ранее мы рассказывали, что в Казахстане безработным упростили поиск работы. Как это произошло, можно прочитать по этой ссылке.