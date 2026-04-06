Топ профессий 2026: повар – самая популярная специальность среди безработных в Казахстане

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана поделились интересной статистикой. Так, на 1 апреля 2026 года профессиональным обучением в целях повышения квалификации и получения новых специальностей охвачено 22 051 человек, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве поясняют, что краткосрочное обучение позволяет безработным гражданам в течение нескольких месяцев получить востребованные на рынке труда профессиональные знания и навыки.

Обучение организуется:

в учебных организациях (курсы формируются по заявкам работодателей);

непосредственно на рабочем месте у работодателей;

в онлайн-формате на портале краткосрочного обучения Skills Enbek по перечню востребованных профессий.

Стоит уточнить, что продолжительность обучения составляет не более 6 месяцев и определяется с учетом особенностей приобретаемой квалификации.

В региональном разрезе наибольшее количество направленных на обучение отмечено в Актюбинской области – 2,6 тыс. человек, г. Шымкенте – 2,3 тыс. человек, Туркестанской и Кызылординской областях – по 1,6 тыс. человек, а также в Костанайской области – 1,5 тыс. человек.

По данным МТСЗН, обучение на рабочем месте у работодателей организуется с закреплением наставника из числа опытных работников. На период обучения между работодателем и безработным заключается трудовой договор.

"Заработная плата в размере 20 МРП выплачивается центром трудовой мобильности путем перечисления средств на счет обучающегося. С начала 2026 года данным видом обучения охвачено 288 человек". Пресс-служба МТСЗН РК

Наиболее востребованными профессиями являются:

повар – 78 человек;

швея – 50 человек;

бухгалтер-кассир – 28 человек;

парикмахер – 26 человек;

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 25 человек;

мастер маникюра – 24 человека;

стилист-парикмахер – 22 человека.

Казахстанцам подсказали, что для прохождения краткосрочного профессионального обучения необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства, а в сельской местности – к акимам поселков, сельских округов и городов районного значения.

"Гражданам, проходящим профессиональное обучение, предоставляются меры государственной поддержки: оплата обучения, стипендия либо заработная плата, а также компенсация проезда. При обучении вне места проживания предусмотрена материальная помощь на проживание (возмещение расходов по найму жилья)". Пресс-служба МТСЗН РК

Немного ранее мы рассказывали, что в Казахстане безработным упростили поиск работы. Как это произошло, можно прочитать по этой ссылке.