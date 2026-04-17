Монолог с мамой: болтливая двухлетняя девочка влюбила в себя Казнет

Детство настолько неуловимо: сначала ты учишь ребенка первым шагам, как правильно держать ложку, выговаривать слова, а потом он говорит без умолку и задает тебе бесконечные вопросы. Такие чудесные моменты хочется запомнить навечно. И в этом Мие несказанно повезло.

Zakon.kz предлагает лицезреть умилительные серии о крохотной алматинке, которые сняли ее родители.

Если случайно забрести в соцсети Зарины Гайнулиной, можно надолго в ней засидеться. 34-летняя алматинка – талантливый фотограф. В объективе ее камеры человеческие судьбы. Уникальные кадры без лишних фильтров и прикрас, которые полны жизни, естественного света и имеют глубокий смысл.

"Фотографией увлеклась еще в старших классах, начинала с пленки, хотя в тот период ею совсем перестали пользоваться. В начале пути учил и помогал папа, а дальше долгие годы увлеченной практики. Сначала совмещала с работой по профессии, потом полностью ушла в фотографию. Люблю снимать лайфстайл и простые душевные портреты". Зарина Гайнулина

В отдельную главу можно вывести творчество, посвященное дочери Мие – самой любимой и очаровательной модели Зарины Гайнулиной. Мама вовсе не хотела часто светить крошкой и тем более обретать популярность за счет нее. Однако аудитория сразу полюбила девочку и стала просить побольше публикаций с ней.

"В этом году будет 18 лет, как мы вместе с Ромой, 10 из них – женаты. Мы совместно занимаемся фото и видеосъемкой. Нашу дочь зовут Мия, ей два года и два месяца. Снимаю ее с нулевого дня жизни, я брала свою технику в роддом. Фотографируя детство дочери, я думаю о том, что работаю с ее воспоминаниями. Хочется верить, что в будущем, глядя на альбом, она будет улыбаться и с теплотой вспомнит дни, уютные и наполненные любовью". Зарина Гайнулина

Абсолютным хитом мамы с дочкой стали прогулки на велосипеде. Это серия видео, которая бьет рекорды по просмотрам. Смак в том, как в пути малышка сладко задает сотни вопросов маме, комментирует происходящее и просто наслаждается поездкой. Но чаще получается монолог, потому что водитель сосредоточена на дороге.

"Мия села в свое кресло в год с лишним. Если бы не зима, может, это случилось бы и раньше. Велосипед – наша альтернатива коляске в теплый сезон. Туда не надо ее уговаривать садиться, передвижения получаются быстрее, а время, проведенное вместе, веселее. Катаемся в своем районе, по безопасным и спокойным дорожкам. Но иногда уезжали от дома на 10-15 км. Планируем брать велосипедные крепежи для машины, чтобы начать расширять горизонты". Зарина Гайнулина

Также фотограф поделилась, как удается снимать видео в необычном формате.

"В этом году дочка особенно кайфует от процесса: все комментирует, поет и задает миллион вопросов. Очень хотелось это сохранить на память. Сначала купила очки с камерой для съемок, но они не особо подошли. Телефон тоже так не снимет. Потом для работы приобрела петлички и мне попалось одно видео в ленте. Недолго думая, решила, что это знак – надо докупить экшн камеру 360 и действовать. Сняла одну серию, потом другую. Совершенно не ожидала, что видео завирусится". Зарина Гайнулина

Зарина Гайнулина считает, что с Мией ей очень повезло. Она чуткий ребенок, который быстро все схватывает, очень любопытная и артистичная. В свои 2,2 года девочка болтает без умолку, четко и сладко произносит разные слова, рассказывает стихи и даже знает наизусть английский алфавит.

"Мы очень стараемся ради нее, прикладываем много усилий, чтобы она росла здоровой и счастливой. Сложно что-то сказать о талантах двухлеток. Она бандитка, максимально свободная, озорная, любит "задуряться" (так она называет моменты веселья), с сильным характером, в то же время очень нежная и тактильная. Быть хорошими родителями – большая ответственность, для этого нужно набраться терпения, проявлять заботу, доброту, дать столько любви, сколько возможно. При этом не забывать о себе, ведь вы наполняете ребенка тем, из чего состоите сами". Зарина Гайнулина

Глядя на жизнерадостную, беззаботную и болтливую умничку, пользователи оставляют исключительно позитивные комментарии: