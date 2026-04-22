Сладкая вата в парках Алматы: что стоит учитывать родителям

С наступлением теплого сезона традиционно увеличивается число уличных точек с лакомствами – от мороженого до сладкой ваты. Горожане, гуляя в парках и на набережных, охотно радуют детей знакомым десертом с детства. Однако за ярким внешним видом могут скрываться риски, пишет Zakon.kz.

Наслаждаясь отдыхом и весело проводя выходные с детьми, не стоит терять бдительности. Редакция разбиралась вместе со специалистами в особенностях этого продукта, выяснив, почему за эффектной формой этой сладости на палочке скрывается потенциальный вред для здоровья.

Специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы (ДСЭК) разъяснили, что нужно учитывать перед покупкой.

По словам заместителя руководителя ДСЭК Алматы по санитарно-гигиеническим вопросам Гаухар Каткеновой, продажа сладкой ваты и другой уличной еды допускается только при строгом соблюдении санитарных требований и технических регламентов. Безопасность продукта напрямую зависит от условий ее приготовления, хранения и реализации.

Где и как можно продавать сладкую вату

Согласно действующим санитарным нормам, точки по приготовлению и продаже сладкой ваты могут размещаться только в специально отведенных местах, согласованных с местными исполнительными органами. При этом они не должны находиться рядом с источниками загрязнения – мусорными контейнерами, туалетами или дорогами с интенсивным движением.

Фото: pixabay

Особое внимание уделяется чистоте. Территория вокруг торговой точки должна содержаться в порядке, оборудование – регулярно мыться и дезинфицироваться, а все поверхности – быть изготовлены из материалов, безопасных для контакта с пищей. Сахар и другие ингредиенты должны храниться в закрытой и чистой таре, исключающей попадание пыли, влаги и насекомых.

Вода, гигиена и условия работы

Фото: pixabay

Если речь идет о стационарных точках, они, как правило, обязаны быть подключены к централизованному водоснабжению и канализации. Однако для сезонной уличной торговли допускаются альтернативные решения – например, использование привозной питьевой воды и антисептиков.

Ключевым требованием остается соблюдение личной гигиены продавца. Работник обязан регулярно мыть и обрабатывать руки, использовать чистую санитарную одежду, а при необходимости – перчатки.

Контакт с продуктом грязными руками или работа при наличии инфекционных заболеваний категорически запрещены.

Чистота оборудования – вопрос безопасности

Аппараты для приготовления сладкой ваты должны очищаться не только в конце рабочего дня, но и в процессе работы – каждые 3-4 часа. Это связано с тем, что сахар быстро карамелизуется и образует налет, который может ухудшить качество продукта и стать средой для размножения микроорганизмов.

Фото: pexels

"При любом видимом загрязнении оборудование должно очищаться незамедлительно, независимо от установленного графика. Работа на загрязненном аппарате не допускается, так как это может привести к ухудшению вкуса продукции и нарушению санитарных норм. Перед началом каждой смены проводится контроль чистоты оборудования. При необходимости выполняется дополнительная очистка или дезинфекция". ДСЭК Алматы

При смене вкусов или красителей также требуется дополнительная очистка оборудования, чтобы избежать смешивания ингредиентов.

Яркий цвет – не всегда опасность, но повод задуматься

Фото: Zakon.kz

Использование красителей при производстве сладкой ваты допускается, но только если это сертифицированные пищевые добавки. Это могут быть как натуральные вещества (например, куркумин или антоцианы), так и разрешенные синтетические красители.

При этом слишком яркий, "кислотный" цвет сам по себе не является прямым нарушением, но может указывать на превышение допустимых дозировок или использование некачественных добавок.

"Кислотный" цвет не является самостоятельным основанием для признания продукции небезопасной, однако может служить основанием для дополнительной проверки соблюдения требований к применению пищевых красителей и общих санитарных норм", – добавила врач.

Какие риски существуют для покупателей

Как отметили в ДСЭК, основные риски при покупке сладкой ваты на улице связаны с нарушением санитарных норм. В таких условиях продукт может терять свою безопасность из-за совокупности факторов: от нарушений гигиены до воздействия окружающей среды.

Среди основных рисков специалисты выделяют:

микробное загрязнение из-за несоблюдения личной гигиены продавцом, в том числе при контакте с деньгами и продуктом;

загрязнение пылью, выхлопными газами и насекомыми при отсутствии защитных экранов;

использование некачественного или неподтвержденного по безопасности сырья и пищевых добавок;

нарушение условий хранения сахара (влага, открытая тара, загрязнение);

несоблюдение технологических процессов и условий приготовления.

Фото: pixabay

Особую осторожность следует проявлять при покупке сладкой ваты для детей. Как подчеркнули врачи, детский организм более чувствителен к качеству продуктов и пищевым добавкам. Даже при незначительных нарушениях это может привести к аллергическим реакциям или расстройствам пищеварения. Кроме того, избыточное потребление сахара повышает риск развития кариеса и может негативно влиять на обмен веществ.

На что обратить внимание при покупке

Фото: pexels

Перед покупкой специалисты рекомендуют казахстанцам оценить несколько простых, но важных факторов:

чистоту рабочего места и оборудования;

внешний вид и аккуратность продавца;

наличие защиты продукта от пыли и насекомых;

внешний вид самой сладкой ваты – цвет, запах, структуру и так далее.

Сахарная вата должна быть приготовлена непосредственно перед продажей и не храниться длительное время в открытом виде. От покупки лучше отказаться, когда вас смутили явные несоответствия нормам. Поводом для отказа от приобретения могут стать очевидные признаки антисанитарии:

грязное оборудование, мусор вокруг точки, отсутствие перчаток у продавца или контакт с деньгами без обработки рук. Также насторожить должны неестественно яркие цвета, посторонние запахи или открытое хранение продукта без защиты.

Как подчеркивают в ДСЭК, соблюдение санитарных требований – это не формальность, а важное условие безопасности. И внимательность самих покупателей в этом вопросе играет не меньшую роль.