Сотни случаев укусов клещей в Алматы: чем можно заразиться и как себя обезопасить

Статистика настораживает: с начала сезона клещей в Алматы уже 334 обращения, половина из которых дети. Всем оказана помощь, заражений не выявлено. Однако впереди пик активности – риск инфицирования возрастает. Врачи рассказали Zakon.kz, какие опасные инфекции могут переносить клещи.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, с началом сезона активности клещей в Алматы обратились к специалистам сотни атакованных. Санэпидемиологи отмечают, что по состоянию на 9 апреля 2026 года в медицинские организации с укусами клещей обратились 334 человека, и половину из них составляют несовершеннолетние до 14 лет.

"Всем пострадавшим была своевременно оказана помощь, при необходимости введен противоклещевой иммуноглобулин, случаев заражения на данный момент не зарегистрировано. Однако специалисты предупреждают: расслабляться рано – впереди пик сезона, когда риск инфицирования возрастает в разы", – сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

Известно, что Алматы и его окрестности относятся к эндемичным зонам по клещевым инфекциям. Это значит, что здесь обитают иксодовые клещи – переносчики опасных заболеваний, способных привести к тяжелым последствиям для здоровья человека.

По словам представителя департамента, сезон активности этих паразитов начинается ранней весной и продолжается до поздней осени. Но именно весна наиболее рискованный период. В апреле-июне клещи особенно активны: они быстрее находят "жертву", а погодные условия – умеренное тепло и повышенная влажность – создают идеальную среду для их распространения.

Какие инфекции переносят клещи

Фото: pixabay

Наибольшую опасность представляют две инфекции – клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз, более известный как болезнь Лайма.

Клещевой энцефалит – это не просто "температура после укуса", а тяжелое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Врачи отмечают, что болезнь развивается стремительно: еще вчера человек чувствовал себя нормально, а уже сегодня сталкивается с высокой температурой, сильнейшей головной болью, ознобом и выраженной интоксикацией. В тяжелых случаях возможны поражения мозга, паралич и инвалидность.

Не менее коварен и клещевой боррелиоз. Его особенность в том, что заболевание может развиваться медленно и незаметно, переходя в хроническую форму. Сначала появляется характерное покраснение на коже – мигрирующая эритема, затем могут подключаться боли в суставах, проблемы с сердцем и нервной системой. Без лечения последствия могут проявляться месяцами и даже годами.

При этом заражение происходит не только при укусе. Опасность представляет и попытка самостоятельно раздавить клеща – возбудитель может попасть в организм через микроповреждения кожи, добавила специалист.

Почему важно реагировать незамедлительно

Фото: pixabay

Главная ошибка – игнорировать укус или откладывать обращение к врачу. В первые дни после присасывания клеща у медиков есть возможность существенно снизить риск развития инфекции. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и не ждать появления симптомов.

Особенно внимательными стоит быть родителям: как показывает статистика, дети составляют половину всех пострадавших. Это связано с тем, что они чаще играют на траве и могут не заметить клеща вовремя.

Как снизить риск

Профилактика остается самым эффективным способом защиты. И речь идет не о сложных мерах, а о базовой внимательности.

Перед выездом на природу стоит продумать одежду: светлые вещи помогают быстрее заметить клеща, а закрытые участки тела снижают вероятность укуса. Брюки лучше заправлять в носки или обувь, а голову обязательно защищать.

Не менее важны репелленты – специальные средства, отпугивающие клещей. Их необходимо наносить не только на одежду, но и на открытые участки кожи, строго следуя инструкции.

Во время прогулок специалисты советуют регулярно осматривать себя и детей. Клещ не всегда присасывается сразу – иногда он может находиться на одежде в поисках подходящего места.

После возвращения домой осмотр должен быть особенно тщательным. Клещи нередко попадают в жилье с одеждой, шерстью домашних животных или даже с полевыми цветами.

Фото: pixabay

Как защититься

На сегодняшний день самой надежной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Она проводится в поликлиниках после консультации врача и особенно рекомендуется людям, живущим или работающим в эндемичных районах.

Если же укуса избежать не удалось, важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью – желательно в первые сутки и не позднее четырех дней. В этот период врачи могут принять меры, которые значительно снижают риск развития заболевания.

Пока статистика по заражениям в Алматы остается благополучной, однако количество укусов уже говорит о том, что сезон начался активно. Впереди – месяцы, когда риск столкнуться с клещами будет только расти. В этих условиях внимательность к себе и близким становится не просто рекомендацией, а необходимостью.