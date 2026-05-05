Ситуация на мировых рынках сельхозпродукции и шансы для Казахстана

Казахстан в 2025 году заметно нарастил экспорт сельскохозяйственной продукции на мировые рынки и тем самым обогнал по этому показателю большую часть стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

В условиях текущей сложной обстановки на Ближнем Востоке, в первую очередь связанной с блокадой Ормузского пролива, мировой рынок производства сельскохозяйственной продукции уже к концу текущего года может заметно просесть.

Такой прогноз эксперты делают, в основном из-за того, что по этому проливу раньше шло внушительное количество удобрений, без которых рассчитывать на богатый урожай мировым производителям будет крайне затруднительно.

Но, как говорится: "Где-то убыло, а где-то прибыло". Ситуацией могут воспользоваться те страны, которые сильно не зависят от государств Ближнего Востока и имеют достаточное количество сил и средств, для того чтобы спокойно закрывать возникающие потребности в продукции агропромышленного комплекса на мировых рынках.

В этом ключе серьезные возможности открываются и для Казахстана, который не только занимает 6-е место в мире по площади пригодных для использования сельскохозяйственных угодий, но и в сравнении с 2024 годом почти на 2 млрд долларов увеличил количество экспортируемой на мировые рынки сельхозпродукции.

Главные мировые поставщики

По версии независимой организации "World Population Review", безоговорочным мировым лидером по экспорту сельскохозяйственной продукции продолжают оставаться Соединенные Штаты Америки.

В этом ключе за счет использования передовых сельскохозяйственных технологий и развитой транспортно-логистической инфраструктуры США поставляют на мировые рынки достаточно широкий ассортимент продукции, в числе которой кукуруза, соевые бобы, пшеница, хлопок, молочная продукция, мясо и птица. Общий объем их экспорта сегодня варьируется от 165 до 172 млрд долларов, что фактически покрывает более 10% всех мировых потребностей.

Вторым мировым экспортером сельхозпродукции является Бразилия. Она не только укрепила свои позиции в этом сегменте в последние несколько лет, но и фактически стала прямым конкурентом США на мировом рынке.

На этом фоне Бразилия сегодня называется важным поставщиком кукурузы, соевых бобов, кофе, тростникового сахара, говядины и мяса птицы. Общий объем их экспорта в данном направлении варьируется от 141 до 145 млрд долларов.

Третье место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции занимают Нидерланды. Они сегодня входят в число основных поставщиков овощей, цветов, молочной продукции и мяса. При этом ввиду текущей блокады Ормузского пролива и экономических санкций, наложенных ЕС на Россию и Беларусь, сельскохозяйственная отрасль Нидерландов в 2026 году серьезно рискует просесть. Сегодня экспорт сельхозпродукции находится на отметке в 130-133 млрд долларов.

Кто еще в числе лучших

Согласно различным оценкам, в последнее время заметно нарастил экспорт своей сельскохозяйственной продукции на мировые рынки Китай и вышел на единоличное четвертое место. Этот показатель позволил КНР обойти своих прямых конкурентов в данной отрасли – Германию.

Сегодня Китай поставляет на мировые рынки чеснок, яблоки, овощи, чай, рыбу и морепродукты на общую сумму от 95 до 105 млрд долларов (в 2024 году этот показатель находился на уровне в 85 млрд долларов).

Следом за ним по этому показателю идут – Германия (свинина, пшеница, ячмень, молочные и переработанные пищевые продукты – общая сумма от 90 до 100 млрд долларов), Франция (вино, пшеница, молочные продукты, в частности сыр и ячмень, – общая сумма 83-85 млрд долларов), Испания (оливковое масло, цитрусы, овощи, вино, миндаль – общая сумма 74 млрд долларов) и Канада (пшеница, ячмень, чечевица и рапс – общая сумма 65-70 млрд долларов).

Также значительно улучшили свои показатели экспорта сельхозпродукции такие страны, как Аргентина (увеличился с 35 до 58 млрд долларов) и Индия (увеличился с 44 до 55 млрд долларов).

Ситуация в СНГ

Первое место на пространстве СНГ и 22-е в мире по поставляемой сельхозпродукции на экспорт, согласно оценкам экспертов, занимает Россия. Ее показатели в этом случае варьируются от 27 до 37 млрд долларов.

Вторым поставщиком вышеуказанной продукции на мировые рынки из числа стран – членов СНГ является Казахстан. Как уже отмечалось выше, уровень казахстанского экспорта в данном сегменте за 2025 год вырос практически на 2 млрд и достиг отметки в 7 млрд долларов.

Более низкими показателями на пространстве стран Содружества отмечаются Узбекистан (3,47 млрд долларов), Беларусь (1,87 млрд долларов), Азербайджан (1,28 млрд долларов), Армения (1,18 млрд долларов), Кыргызстан (395 млн долларов) и Таджикистан (249 млн долларов).

Наиболее низкие показатели

Странами с самыми низкими показателями экспорта сельскохозяйственной продукции, следовательно, и полностью импортозависимыми государствами в мире сегодня являются Мальдивы, Остров Кука и Ниуэ.

Недалеко от них ушли Эритрея (экспорт сельхозпродукции составляет 811 тысяч долларов), Южный Судан (978 тысяч долларов), Кирибати (1,19 млн долларов), Центральноафриканская Республика (1,44 млн долларов) и Новая Каледония (1,47 млн долларов).