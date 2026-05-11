Дачный сезон: что посадить в мае и как бороться с вредителями на огородах

Садоводы начали высаживать рассаду. В Казахстане стартовал дачный сезон. Сейчас надо выполнить основные дела, чтобы в скором времени получить богатый урожай. Если за растениями не ухаживать, их уничтожат вредители, предупреждают эксперты. Zakon.kz узнал, как правильно обрабатывать огород.

Открытие дачного сезона

Май – самый значимый месяц для сада, заявляют дачники. По их словам, в ближайшие недели почва наконец достаточно прогреется, поэтому важно не упустить период посева и пика работ по уходу за саженцами. Например, в Алматинском регионе любители огородов стараются успеть высадить рассаду до начала июня, в особо теплые годы – в апреле. Земледелие – дело тонкое: в холода семена и ростки могут замерзнуть, а в жару – не прижиться.

"Что посеешь, то и пожрешь"

Эта народная мудрость как нельзя лучше описывает главный принцип агрокультуры. Рассмотрим, какие растения следует посадить в мае и что еще сделать в огороде до конца месяца. Прежде всего необходимо подготовить участок. Тут правило простое: лопату в руки – и вперед.

"Если участок не готов, сначала нужно убрать все сорняки вместе с корнями. Затем хорошенько перекопать или взрыхлить землю на глубину совка лопаты. Спрессовавшаяся зимой почва должна весной "надышаться", насытиться кислородом. Утром следующего дня желательно добавить перегной, компост или минеральные удобрения. Спустя сутки можно высаживать рассаду. Подготовленная рыхлая и питательная почва напрямую влияет на приживаемость и скорость роста саженцев", – пояснил биолог-ботаник Анатолий Талаев.

Идем на посадку

Сажать в мае эксперты советуют морковь, свеклу, редис, редьку, горох и ранние сорта фасоли. Подходят для посадки в это время ингредиенты салатов: укроп, петрушка, кинза, зеленый лук, шпинат и щавель. В середине месяца, когда земля прогреется хотя бы до 10°C, многие высаживают картофель. Он овощ теплолюбивый, в прохладу не разродится. Температуру почвы определяют специальным термометром.

Во второй половине мая огородники приступят к высадке помидоров, баклажанов, перца, капусты. Кроме того, будут высевать огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву, кукурузу и бахчевые.

Пока кто-то чешет репу, некоторые уже окучивают саженцы. У жительницы Алматы Надежды Пономаревой дача находится в Талгарском районе. Любительница поесть с собственного огорода навещает свои угодья строго раз в неделю, чаще не позволяет работа. Кое-какую рассаду дачница заготовила еще осенью. Женщина гордится разными сортами помидоров, которые посадила в марте и вырастила на подоконнике.

К маю они прилично выросли в пакетах из-под сока, осталось посадить в землю. На участке хватает и другой работы, но это приятные хлопоты, отмечает садовод.

"Я уже высадила озимый чеснок, теперь его поливаю. Окучиваю клубнику, она у нас ранняя, обычно дает плоды в июне. Подрезала малину. Если с ней все будет хорошо, в июле и августе соберем эти ягоды. Сразу после сбора часть сварим, сделаем варенье на зиму, что-то съедим в чистом виде, остальное заморозим в морозилке для компота. В ближайшее время посажу помидоры, у меня их много, несколько лотков", – рассказала Надежда.

Опытные земледельцы стараются заранее закалить рассаду: несколько дней напитывают ее свежим воздухом. Поначалу ненадолго открывают окно в комнате, потом ставят на балкон, далее – на карниз снаружи. Те, у кого есть палисадник, используют его. Так росточки постепенно привыкают к улице. Это помогает растениям легче перенести пересадку и быстрее адаптироваться к новым условиям.

Какие еще работы провести в мае в саду и огороде?

Начинающие дачники задаются вопросом, что обрезать для лучшего результата. Специалисты отвечают: вашего внимания, любви и ласки хотят и яблони, и груши, и ягоды.

"Ягодные кустарники и плодовые деревья в это время активно цветут и формируют завязи. Им требуются подкормка и защита. Для улучшения роста внедрите в почву биогумус, или компост, или азотные удобрения. Смешивать их нежелательно, передозировка нанесет вред. Внимательно осмотрите деревья, удалите сухие или поврежденные ветви, обработайте растения от грибковых заболеваний и вредителей. Делать это лучше не в период активного цветения, чтобы не навредить опылителям", – рекомендует биолог-ботаник.

Обрежьте старые листья у малины, смородины и крыжовника. У клубники удалите лишние усы. На грядках между кустами разрыхлите почву тяпкой, вилами или лопаткой. Не будет лишним замульчировать почву, то есть покрыть поверхность земли вокруг растений защитным слоем (мульчой). Подойдут сухие опилки, кора деревьев или солома. Эти процедуры принято заканчивать до цветения и завязывания ягод.

Специалисты призывают поливать грядки регулярно, особенно после посева. Верхний слой почвы следует систематически рыхлить, чтобы не образовывалась корка. Нельзя наступать на одни и те же грабли: если в прошлом году растение завяло или не принесло плоды, не применяйте ту же тактику, перенесите саженец в другое место – из тени на свет или наоборот. Попробуйте "подкормить" удобрениями, подобранными именно для этого сорта.

Бой с вредителями

Если огород не обрабатывать антибактериальными средствами, владельцу участка вкусняшки не достанутся, их съедят паразиты. Гниль, тля, монилиоз, парша, мучнистая роса, фруктовая плодожорка – это еще не весь перечень болезней, которые поражают плодовые деревья и кустарники. Заражение распространяется, как и среди людей. Если не бороться с проблемой, на участке не останется ни одного здорового куста. Отбить желание у микробов, червей и насекомых позволит несколько лайфхаков.

"В конце мая начинается массовое цветение деревьев. Майские правила обработки отличаются от стандартных, потому что сейчас бутоны опыляют пчелы и шмели. Если опрыскать саженцы агрессивной "химией", то вместе с вредителями погибнут и полезные опылители. Стандартные инсектициды не подойдут. Рекомендуется использовать биологические бактерициды. Это экологически безопасные средства, которые действуют на патогенные организмы избирательно, уничтожая их на клеточном уровне. Притом насекомым, птицам, животным и человеку такие биопрепараты не вредят", – уверяет биолог-ботаник.

Обрабатывать стволы и кроны деревьев желательно ранним утром или поздним вечером. Опрыскивать и поливать днем вредно: лучи солнца сквозь капельки воды, как через лупу, обжигают растения.

Летом, после цветения, список препаратов для антибактериальной обработки значительно расширяется. Разрешается вернуться к более агрессивным средствам – при условии, что цветочки с ветвей уже опали.

Перед ночными похолоданиями не поленитесь укрыть молодые всходы полиэтиленовой пленкой или агроволокном.