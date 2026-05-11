Дачный сезон: что посадить в мае и как бороться с вредителями на огородах
Открытие дачного сезона
"Что посеешь, то и пожрешь"
"Если участок не готов, сначала нужно убрать все сорняки вместе с корнями. Затем хорошенько перекопать или взрыхлить землю на глубину совка лопаты. Спрессовавшаяся зимой почва должна весной "надышаться", насытиться кислородом. Утром следующего дня желательно добавить перегной, компост или минеральные удобрения. Спустя сутки можно высаживать рассаду. Подготовленная рыхлая и питательная почва напрямую влияет на приживаемость и скорость роста саженцев", – пояснил биолог-ботаник Анатолий Талаев.
Идем на посадку
Сажать в мае эксперты советуют морковь, свеклу, редис, редьку, горох и ранние сорта фасоли. Подходят для посадки в это время ингредиенты салатов: укроп, петрушка, кинза, зеленый лук, шпинат и щавель. В середине месяца, когда земля прогреется хотя бы до 10°C, многие высаживают картофель. Он овощ теплолюбивый, в прохладу не разродится. Температуру почвы определяют специальным термометром.
Во второй половине мая огородники приступят к высадке помидоров, баклажанов, перца, капусты. Кроме того, будут высевать огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву, кукурузу и бахчевые.
Пока кто-то чешет репу, некоторые уже окучивают саженцы. У жительницы Алматы Надежды Пономаревой дача находится в Талгарском районе. Любительница поесть с собственного огорода навещает свои угодья строго раз в неделю, чаще не позволяет работа. Кое-какую рассаду дачница заготовила еще осенью. Женщина гордится разными сортами помидоров, которые посадила в марте и вырастила на подоконнике.
К маю они прилично выросли в пакетах из-под сока, осталось посадить в землю. На участке хватает и другой работы, но это приятные хлопоты, отмечает садовод.
"Я уже высадила озимый чеснок, теперь его поливаю. Окучиваю клубнику, она у нас ранняя, обычно дает плоды в июне. Подрезала малину. Если с ней все будет хорошо, в июле и августе соберем эти ягоды. Сразу после сбора часть сварим, сделаем варенье на зиму, что-то съедим в чистом виде, остальное заморозим в морозилке для компота. В ближайшее время посажу помидоры, у меня их много, несколько лотков", – рассказала Надежда.
Опытные земледельцы стараются заранее закалить рассаду: несколько дней напитывают ее свежим воздухом. Поначалу ненадолго открывают окно в комнате, потом ставят на балкон, далее – на карниз снаружи. Те, у кого есть палисадник, используют его. Так росточки постепенно привыкают к улице. Это помогает растениям легче перенести пересадку и быстрее адаптироваться к новым условиям.
Какие еще работы провести в мае в саду и огороде?
"Ягодные кустарники и плодовые деревья в это время активно цветут и формируют завязи. Им требуются подкормка и защита. Для улучшения роста внедрите в почву биогумус, или компост, или азотные удобрения. Смешивать их нежелательно, передозировка нанесет вред. Внимательно осмотрите деревья, удалите сухие или поврежденные ветви, обработайте растения от грибковых заболеваний и вредителей. Делать это лучше не в период активного цветения, чтобы не навредить опылителям", – рекомендует биолог-ботаник.
Бой с вредителями
"В конце мая начинается массовое цветение деревьев. Майские правила обработки отличаются от стандартных, потому что сейчас бутоны опыляют пчелы и шмели. Если опрыскать саженцы агрессивной "химией", то вместе с вредителями погибнут и полезные опылители. Стандартные инсектициды не подойдут. Рекомендуется использовать биологические бактерициды. Это экологически безопасные средства, которые действуют на патогенные организмы избирательно, уничтожая их на клеточном уровне. Притом насекомым, птицам, животным и человеку такие биопрепараты не вредят", – уверяет биолог-ботаник.
